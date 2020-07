Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A lengyel kormánypárt rossz néven vette, hogy a sajtó egy része nem támogatta az elnökválasztási kampányban Andrzej Dudát.","shortLead":"A lengyel kormánypárt rossz néven vette, hogy a sajtó egy része nem támogatta az elnökválasztási kampányban Andrzej...","id":"20200721_A_kulfoldi_media_visszaszoritasat_szeretnek_elerni_Kaczynskiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba02c50e-ac8c-4c99-90a9-888ab10a6e13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_A_kulfoldi_media_visszaszoritasat_szeretnek_elerni_Kaczynskiek","timestamp":"2020. július. 21. 15:20","title":"A külföldi média visszaszorítását szeretnék elérni Kaczynskiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d2a5db-bab3-43f8-a23e-7136d36eb098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél változatlan: öt éven belül magyar űrhajóst akar a kormány.","shortLead":"A cél változatlan: öt éven belül magyar űrhajóst akar a kormány.","id":"20200722_Szijjarto_Magyarorszag_a_nemzetkozi_uripar_fontos_szereplojeve_valhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d2a5db-bab3-43f8-a23e-7136d36eb098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb821e0-d5f0-4419-a527-475e9759373c","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Szijjarto_Magyarorszag_a_nemzetkozi_uripar_fontos_szereplojeve_valhat","timestamp":"2020. július. 22. 05:13","title":"Szijjártó: Magyarország a nemzetközi űripar fontos szereplőjévé válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a52271b-cfd5-41b0-ad72-6fa031718b38","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Vadállati önzés és ostobaság: így segít Európa. Illetve így nem segít. Felháborodni sem érdemes.","id":"20200721_TGM_Europa_rossz_trefa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a52271b-cfd5-41b0-ad72-6fa031718b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1746470a-9574-487d-b71f-0eb1984551f2","keywords":null,"link":"/velemeny/20200721_TGM_Europa_rossz_trefa","timestamp":"2020. július. 21. 13:05","title":"TGM: Európa rossz tréfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyanaz az ember volt Csaba, Balázs, Lajos, valamint Balázs felesége, aki egy társkeresőn megismert nőtől zsarolt ki közel négymillió forintot.","shortLead":"Ugyanaz az ember volt Csaba, Balázs, Lajos, valamint Balázs felesége, aki egy társkeresőn megismert nőtől zsarolt ki...","id":"20200720_zsarolas_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62643f71-f27e-491b-a87c-6e7a9c3ebf68","keywords":null,"link":"/elet/20200720_zsarolas_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. július. 20. 10:59","title":"Négy különböző embernek adta ki magát, így szerzett milliókat egy zsaroló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csoportos létszámleépítésre készül a Tesco – derült ki egy dolgozóknak írt levélből. Az érintettek egy része maradhat a cégnél, ha átmegy más pozícióba. Az érintettek egy része maradhat...","id":"20200720_leepites_Tesco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a397647-469d-4af0-8d2b-75fccb4e6b85","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_leepites_Tesco","timestamp":"2020. július. 20. 19:08","title":"Leépítés lesz a Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2267ad59-6d80-415b-b878-bcd3a22c3985","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Shane Wighton, egy népszerű YouTube-csatorna házigazdája saját robotot épített magának, ha a járványveszély miatt esetleg megint nem tudna fodrászhoz menni. A feltaláló ki is próbálta a találmányát.","shortLead":"Shane Wighton, egy népszerű YouTube-csatorna házigazdája saját robotot épített magának, ha a járványveszély miatt...","id":"20200720_hajnyiro_hajnyiras_robot_karanten_otthoni_hajvagas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2267ad59-6d80-415b-b878-bcd3a22c3985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf151a8e-7db8-456c-a42c-aabc6912ee33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_hajnyiro_hajnyiras_robot_karanten_otthoni_hajvagas","timestamp":"2020. július. 20. 20:03","title":"Az hagyján, hogy elkészült a hajat nyíró robot, a feltalálója be is feküdt alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csizmadia László profilt váltott, miután a kommunizmusban alapított textiláruházai nem bírták a versenyt a multikkal.","shortLead":"Csizmadia László profilt váltott, miután a kommunizmusban alapított textiláruházai nem bírták a versenyt a multikkal.","id":"202029_atriumlakas_cofalapito_abetex_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4faf76-bd80-4150-832d-6d1ad2f120c7","keywords":null,"link":"/360/202029_atriumlakas_cofalapito_abetex_utan","timestamp":"2020. július. 20. 12:00","title":"5 milliárd vagyonú cég negyede a CÖF alapító-szóvivőjéé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57e0827-8737-42af-a0f8-7f94e0b305d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ludas Matyi és Karinthy, Bulgakov és Vonnegut, kollázs és grafika - az emblematikus hazai grafikusművész, Réber László életművébe vethetjük bele magunkat egészen október legelejéig.","shortLead":"Ludas Matyi és Karinthy, Bulgakov és Vonnegut, kollázs és grafika - az emblematikus hazai grafikusművész, Réber László...","id":"202029_kiallitas__egyperces_grafikak_eljen_akerdojel_vesszen_apont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d57e0827-8737-42af-a0f8-7f94e0b305d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cb5399-e225-4c31-8c24-0337925d1864","keywords":null,"link":"/360/202029_kiallitas__egyperces_grafikak_eljen_akerdojel_vesszen_apont","timestamp":"2020. július. 21. 15:00","title":"„Éljen a kérdőjel, vesszen a pont!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]