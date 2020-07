Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e25b88ff-bcbf-4c85-ba8b-62ed61673991","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Drámai éghajlati változásokat éltek túl a hínárok, azonban az üvegházhatásúgáz-kibocsátás miatt valószínűleg hamarosan eltűnnek. ","shortLead":"Drámai éghajlati változásokat éltek túl a hínárok, azonban az üvegházhatásúgáz-kibocsátás miatt valószínűleg hamarosan...","id":"20200728_A_legutobbi_jegkorszak_ota_fennmaradt_tengeri_moszatokat_azonositottak_Skocia_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e25b88ff-bcbf-4c85-ba8b-62ed61673991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3003f5-f16b-4171-91ac-9d3160a9e83e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200728_A_legutobbi_jegkorszak_ota_fennmaradt_tengeri_moszatokat_azonositottak_Skocia_partjainal","timestamp":"2020. július. 28. 12:13","title":"A legutóbbi jégkorszak óta fennmaradt tengeri hínárokat találtak Skócia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megáradt patak miatt nem járnak a vonatok Berzencénél.","shortLead":"Megáradt patak miatt nem járnak a vonatok Berzencénél.","id":"20200726_Ujabb_helyen_allitottak_le_a_vasuti_forgalmat_az_aradas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd031dc-601c-4a08-b8bc-c24ad423a207","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Ujabb_helyen_allitottak_le_a_vasuti_forgalmat_az_aradas_miatt","timestamp":"2020. július. 26. 15:04","title":"Újabb helyen állították le a vasúti forgalmat az áradás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dumaszínház vezetője pár soros Facebook-bejegyzésben mutat rá, mekkora bajba került szerinte a NER.","shortLead":"A Dumaszínház vezetője pár soros Facebook-bejegyzésben mutat rá, mekkora bajba került szerinte a NER.","id":"20200727_litkai_gergely_dumaszinhaz_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b80ce0-1ede-4623-ab59-14d78604402f","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_litkai_gergely_dumaszinhaz_index","timestamp":"2020. július. 27. 08:41","title":"Litkai Gergely: Honnan fognak mostantól tájékozódni a kormány azon emberei, akik nem beszélnek idegen nyelven?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f1402b-3f94-4a1f-9694-3b6cd8846d43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó néhány régiós országban azt mutatják a számok, hogy visszapattannak az eladások a korábbi szintre. Náluk egyelőre laposabb a görbe. ","shortLead":"Jó néhány régiós országban azt mutatják a számok, hogy visszapattannak az eladások a korábbi szintre. Náluk egyelőre...","id":"20200727_Autoeladasok_Europa_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9f1402b-3f94-4a1f-9694-3b6cd8846d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f80847f-167c-49b7-ad6c-6bb199cb5031","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_Autoeladasok_Europa_koronavirus","timestamp":"2020. július. 27. 15:55","title":"Viszonylag jól vészelte át a magyar újautó-piac a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da83c496-9798-4c86-8d0e-0b6caca4ce3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vízhiány várható Nagyatádon az áradás után.","shortLead":"Vízhiány várható Nagyatádon az áradás után.","id":"20200726_Nemsokara_megszunik_Nagyatad_vizellatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da83c496-9798-4c86-8d0e-0b6caca4ce3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3eb812-c6ed-41cc-92d9-3a75efced1a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Nemsokara_megszunik_Nagyatad_vizellatasa","timestamp":"2020. július. 26. 14:08","title":"Délután megszűnik Nagyatád vízellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1cbe695-31bf-4ba7-8d31-fda0b7e0ee3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lelőjük a poént: valójában egy is elég volna, de Tatán négyet is ráeresztettek egy kiszuperált kocsira. Lassított felvételen mutatjuk.","shortLead":"Lelőjük a poént: valójában egy is elég volna, de Tatán négyet is ráeresztettek egy kiszuperált kocsira. Lassított...","id":"20200726_Lassitott_felvetelen_ahogy_egy_T72es_tank_kilapit_egy_szemelyautot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1cbe695-31bf-4ba7-8d31-fda0b7e0ee3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d3d3a-b5c8-4788-a949-9d15921b6b04","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Lassitott_felvetelen_ahogy_egy_T72es_tank_kilapit_egy_szemelyautot","timestamp":"2020. július. 26. 20:35","title":"Hány T-72-es tank kell egy kocsi kilapításához? – Tatán kipróbálták (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe9e25b-4f02-42fd-a778-1ecf856ec25d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyatád térségében okozta a legnagyobb károkat a hétvégi vihar. Volt, ahol 16 centi eső esett.","shortLead":"Nagyatád térségében okozta a legnagyobb károkat a hétvégi vihar. Volt, ahol 16 centi eső esett.","id":"20200726_hetvegi_viharkarok_eso_zivatar_felhoszakadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fe9e25b-4f02-42fd-a778-1ecf856ec25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49a09a0-85a9-4946-9173-4075d0d36c08","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_hetvegi_viharkarok_eso_zivatar_felhoszakadas","timestamp":"2020. július. 26. 20:20","title":"Akkora áradás volt Nagyatádnál, hogy újabb rubrikákat kellett felvésni a vízmércére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9322bc23-da75-4486-a828-d3e70d6231d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerényebb teljesítményű motorért bőven kárpótolhat az alacsonyabb tömeg és a kedvezőbb ár.","shortLead":"A szerényebb teljesítményű motorért bőven kárpótolhat az alacsonyabb tömeg és a kedvezőbb ár.","id":"20200724_5_millio_forinttal_olcsobb_itthon_a_gyengebb_uj_toyota_supra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9322bc23-da75-4486-a828-d3e70d6231d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17fec66-c1d3-4ca9-8f13-80a5ab2ade66","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_5_millio_forinttal_olcsobb_itthon_a_gyengebb_uj_toyota_supra","timestamp":"2020. július. 27. 07:59","title":"5 millió forinttal olcsóbb itthon a gyengébb új Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]