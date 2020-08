Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index túlélése attól függ, hogy sikerül-e karakteres új főszerkesztőt találni az élére – véli a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója.\r

","shortLead":"Az Index túlélése attól függ, hogy sikerül-e karakteres új főszerkesztőt találni az élére – véli a Petőfi Irodalmi...","id":"20200731_demeter_szilard_bodolai_laszlo_dull_szabolcs_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9d4e65-7eee-48a6-ba08-92dac78cbd1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_demeter_szilard_bodolai_laszlo_dull_szabolcs_index","timestamp":"2020. július. 31. 19:55","title":"Demeter Szilárd: Az Index bedarálása a balliberális oldal érdeke volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0aef5d-631f-4b1c-a43d-ab4bab7919c6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Négy napra van szüksége a bolharáknak, hogy egy sejtnél kisebb méretűre bontsa le a műanyagot.","shortLead":"Négy napra van szüksége a bolharáknak, hogy egy sejtnél kisebb méretűre bontsa le a műanyagot.","id":"20200731_Egy_rakfele_negy_nap_alatt_lebontja_a_mikromuanyagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f0aef5d-631f-4b1c-a43d-ab4bab7919c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4518842-faa3-4d4d-baee-586e11adf3ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Egy_rakfele_negy_nap_alatt_lebontja_a_mikromuanyagot","timestamp":"2020. július. 31. 10:22","title":"Egy rákféle négy nap alatt lebontja a mikroműanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde92934-2f12-4f97-bc96-6344db5ccfc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De minden bizonnyal nagyon rövid ülés lesz.","shortLead":"De minden bizonnyal nagyon rövid ülés lesz.","id":"20200731_Rendkivuli_ulest_tart_a_Parlament_hetfon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fde92934-2f12-4f97-bc96-6344db5ccfc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1df1b47-8b1b-469b-ab72-569c3f33680c","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Rendkivuli_ulest_tart_a_Parlament_hetfon","timestamp":"2020. július. 31. 13:05","title":"Rendkívüli ülést tart a Parlament hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1a9b59-3b44-441f-823b-fa69b5c9bc37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Új, vegyszermentes technológiát tesztel a főváros.","shortLead":"Új, vegyszermentes technológiát tesztel a főváros.","id":"20200731_Atomjaira_fozne_a_gyomokat_Karacsony_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1a9b59-3b44-441f-823b-fa69b5c9bc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc40234-96f1-41bf-9816-5dfde002ca72","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Atomjaira_fozne_a_gyomokat_Karacsony_Gergely","timestamp":"2020. július. 31. 15:49","title":"Atomjaira főzné a gyomokat Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40777b2-48c6-4736-8a44-e849616adf55","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hosszú lejáratú keretszerződést írt alá a Szántód Balaland Family Ingatlanfejlesztő Kft.","shortLead":"Hosszú lejáratú keretszerződést írt alá a Szántód Balaland Family Ingatlanfejlesztő Kft.","id":"20200730_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank_hitel_luxusszallo_Szantod_Appeninn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c40777b2-48c6-4736-8a44-e849616adf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83870aad-5fd6-40ab-8cda-5169948311c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200730_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank_hitel_luxusszallo_Szantod_Appeninn","timestamp":"2020. július. 30. 20:31","title":"A Nemzetközi Beruházási Bank milliárdos hiteléből épül luxusszálló Szántódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e7af6a-6e82-448b-a014-05ae60381c17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudatos támadássorozat vezetett odáig, hogy az Index szerkesztősége szinte egy emberként mondta azt, hogy elég volt, felállnak és távoznak a laptól. Erről szól a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja a héten.","shortLead":"Tudatos támadássorozat vezetett odáig, hogy az Index szerkesztősége szinte egy emberként mondta azt, hogy elég volt...","id":"20200801_Az_Indexrol_a_Fulkeben_Orban_merhetetlen_cinizmusa_mutatkozik_meg_a_tortentekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13e7af6a-6e82-448b-a014-05ae60381c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af436b82-8a8e-4ab1-bea3-ff3905a2d8a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Az_Indexrol_a_Fulkeben_Orban_merhetetlen_cinizmusa_mutatkozik_meg_a_tortentekben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:00","title":"Az Indexről a Fülkében: Orbán mérhetetlen cinizmusa mutatkozik meg a történtekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése szerint rekordmértékű volt ismét a koronavírussal fertőzöttek számának napi növekedése a világban. A járvány a világon mindenhol lendületet vesz.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése szerint rekordmértékű volt ismét a koronavírussal fertőzöttek számának...","id":"20200801_Rekordokat_dont_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf847eef-c95c-40c2-ae0f-dd365dc46772","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Rekordokat_dont_a_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 01. 07:56","title":"Rekordokat dönt a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","shortLead":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","id":"20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4497d10-30a2-4374-b24e-fda00cd16edd","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. július. 31. 09:51","title":"21 újabb magyarnál mutattak ki koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]