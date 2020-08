Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyugatra már hétfőn megérkezik a lehűlés és viharokra kell számítani, az ország többi részén kedden jöhet el az enyhülés.","shortLead":"Nyugatra már hétfőn megérkezik a lehűlés és viharokra kell számítani, az ország többi részén kedden jöhet el...","id":"20200803_hidegfront_zivatar_lehules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65594140-9f54-4819-a2c0-f9daf0c953b7","keywords":null,"link":"/elet/20200803_hidegfront_zivatar_lehules","timestamp":"2020. augusztus. 03. 05:10","title":"Hidegfronttal nyit a hét, jönnek a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","shortLead":"Első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","id":"20200804_eso_figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdb7eea-0eea-450d-a696-71d7b5d35404","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_eso_figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. augusztus. 04. 05:12","title":"Rengeteg esőre, viharokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e008a2f0-4390-431b-8997-23e5357a1b83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki szimpatizánsok elsöprő többsége az uniós tagság mellett van, míg a fideszeseknél ez az arány jóval rosszabb.","shortLead":"Az ellenzéki szimpatizánsok elsöprő többsége az uniós tagság mellett van, míg a fideszeseknél ez az arány jóval...","id":"20200803_kutatas_eu_euro_tagsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e008a2f0-4390-431b-8997-23e5357a1b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3230cec-8340-44b4-969e-799cff2b9b55","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kutatas_eu_euro_tagsag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:08","title":"A magyarok majd kétharmada még mindig uniópárti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro elnök kabinetfőnöke és három minisztere is megfertőződött.","shortLead":"Jair Bolsonaro elnök kabinetfőnöke és három minisztere is megfertőződött.","id":"20200804_brazilia_kormany_koronavirus_jair_bolsonaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9b2ada-9738-42cc-ad21-8719dc12403b","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_brazilia_kormany_koronavirus_jair_bolsonaro","timestamp":"2020. augusztus. 04. 05:27","title":"A brazil kormány egyre több tagja kapja el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy percig sem hitt a magyarországi olimpia megvalósíthatóságában a legendás tévériporter. Megvan a véleménye az Indexnél történtekről és a Színház- és Filmművészeti egyetem átalakításáról is. HVG-portré.","shortLead":"Egy percig sem hitt a magyarországi olimpia megvalósíthatóságában a legendás tévériporter. Megvan a véleménye...","id":"202031_vitray_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc897be-feda-4351-8a2a-8b5cdec1c89e","keywords":null,"link":"/360/202031_vitray_tamas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:00","title":"Vitray Tamás: Ha most \"nagy\" tévébe jelentkeznék felvételre, a kapun sem jutnék túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbe469f-1c85-4b6f-b241-3ce61583d0a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tomboló erdőtüzek miatt már nyolcezer embert kellett kiköltöztetni.","shortLead":"A tomboló erdőtüzek miatt már nyolcezer embert kellett kiköltöztetni.","id":"20200804_kalifornia_bozottuz_kipufogo_muszaki_hiba_evakuacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe469f-1c85-4b6f-b241-3ce61583d0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f03f301-840b-49a0-af01-f3112d34c8a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_kalifornia_bozottuz_kipufogo_muszaki_hiba_evakuacio","timestamp":"2020. augusztus. 04. 05:56","title":"Rossz kipufogó miatt lángolhat Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német anyakonszern nem akar \"prémium márkát\" csinálni a Skodából.","shortLead":"A német anyakonszern nem akar \"prémium márkát\" csinálni a Skodából.","id":"20200804_Vezetovaltas_a_Skodanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efaccec-222e-4f27-8085-fc8736b77a67","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_Vezetovaltas_a_Skodanal","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:14","title":"Túl magasra tört a Skoda, tömegtermékekre koncentrál az új vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2 millió ember van nagy bajban, ha rosszkor fájdulna meg a foga.","shortLead":"2 millió ember van nagy bajban, ha rosszkor fájdulna meg a foga.","id":"20200803_fogorvosi_ugyelet_megyek_penzhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0dc2b4-1d1a-47d1-8ef2-3700c0013789","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_fogorvosi_ugyelet_megyek_penzhiany","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:19","title":"Kevés rá a pénz, hat megyében nincsen éjjel-nappali közfinanszírozott fogászati ügyelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]