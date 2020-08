Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3abb7e6-2488-4bd8-8558-f3931f7283f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vakcinafejlesztéssel kapcsolatos nagy remények ellenére nem biztos, hogy valaha megtalálják a tökéletesen hatékony megoldást a koronavírus ellen – mondta hétfőn Genfben Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.","shortLead":"A vakcinafejlesztéssel kapcsolatos nagy remények ellenére nem biztos, hogy valaha megtalálják a tökéletesen hatékony...","id":"20200803_who_vakcina_koronavirus_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3abb7e6-2488-4bd8-8558-f3931f7283f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245fa7ce-24d7-4d31-a287-65efd99eaf56","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_who_vakcina_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:03","title":"WHO: Lehet, hogy soha nem lesz tökéletes koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A ma vásárlója egyre inkább eltávolodik a tömegfogyasztástól, sokkal tudatosabban és felelősebben választ.

