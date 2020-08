Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4421709f-7461-4b8f-943c-92eebf042bd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modell azoknak készül, akik még a 245 lovas GTI-t is gyengének találják.","shortLead":"A modell azoknak készül, akik még a 245 lovas GTI-t is gyengének találják.","id":"20200806_333_loerovel_tamadhat_az_uj_vw_golf_r","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4421709f-7461-4b8f-943c-92eebf042bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ea06c4-ff1f-46c7-b34c-1d6ee53cab53","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_333_loerovel_tamadhat_az_uj_vw_golf_r","timestamp":"2020. augusztus. 06. 16:01","title":"333 lóerővel érkezhet az új VW Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dab8d-77ca-4f23-81ef-5226872295c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szerdára ismét másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Szerdára ismét másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200805_Tobb_mint_270_esethez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dab8d-77ca-4f23-81ef-5226872295c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202776f4-bc26-4cb4-b349-a25c6bb31190","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Tobb_mint_270_esethez","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:43","title":"Több mint 270 esethez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon úgy lehet véget vetni a szabad beszéd ellen irányuló kormányzati támadásoknak, ha az unió megnézi, mire költik a pénzét - írja Cseh Katalin a Politicon, amely az amerikai hírportál európai változata. ","shortLead":"Magyarországon úgy lehet véget vetni a szabad beszéd ellen irányuló kormányzati támadásoknak, ha az unió megnézi, mire...","id":"20200806_Cseh_Katalin_Az_EUn_mulik_mi_lesz_a_magyar_sajtoszabadsaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56327eb1-84f1-4c97-ac00-c9877ebd2afc","keywords":null,"link":"/360/20200806_Cseh_Katalin_Az_EUn_mulik_mi_lesz_a_magyar_sajtoszabadsaggal","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:30","title":"Cseh Katalin: Az EU-n múlik, mi lesz a magyar sajtószabadsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c09bec-f957-447a-abc4-0c3a101da872","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Orient Queen óceánjáró épp a kikötőben tartózkodott, amikor bekövetkezett a robbanás. A hajót próbálták megmenteni, de elsüllyedt. ","shortLead":"Az Orient Queen óceánjáró épp a kikötőben tartózkodott, amikor bekövetkezett a robbanás. A hajót próbálták megmenteni...","id":"20200805_Bejrut_robbanas_oceanjaro_orient_queen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c09bec-f957-447a-abc4-0c3a101da872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df58b2af-627a-47dd-832f-e710568b9023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Bejrut_robbanas_oceanjaro_orient_queen","timestamp":"2020. augusztus. 05. 20:54","title":"Bejrúti robbanás: elsüllyedt egy óceánjáró a kikötőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Néhány hétig próbálták folytatni az újraindulás után, de a járvány miatt nem fejezik be a szezont.","shortLead":"Néhány hétig próbálták folytatni az újraindulás után, de a járvány miatt nem fejezik be a szezont.","id":"20200806_romania_foci_sport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15554a7c-a7b4-4a63-87ae-ce07aecf599e","keywords":null,"link":"/sport/20200806_romania_foci_sport","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:17","title":"Újra leállították a román bajnokságot, ezúttal végleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93440b7c-dc1a-4d9d-be92-4455c247f82d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár biztos: rövid nyűglődés után lehúzza a rolót a Google zeneszolgáltatása. A Play Music helyét a YouTube saját megoldása veszi át.","shortLead":"Immár biztos: rövid nyűglődés után lehúzza a rolót a Google zeneszolgáltatása. A Play Music helyét a YouTube saját...","id":"20200805_google_play_music_zenehallgatas_telefonrol_youtube_music","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93440b7c-dc1a-4d9d-be92-4455c247f82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37494234-01ec-4347-b1bf-658d4e24c557","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_google_play_music_zenehallgatas_telefonrol_youtube_music","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:40","title":"Ennyi volt, megszűnik a Google Play Zene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Debrecenben hatalmas szelet, a Balatonnál 100 milliméternél is több esőt mértek.","shortLead":"Debrecenben hatalmas szelet, a Balatonnál 100 milliméternél is több esőt mértek.","id":"20200805_vihar_szel_debrecen_balatonakali_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a34b4c-97c2-4e7b-86e1-2dbee4e878a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_vihar_szel_debrecen_balatonakali_omsz","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:02","title":"100 km/órásnál is erősebb széllökéseket mértek a viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef935288-c737-4275-8312-2ddfca31b92c","c_author":"hvg.hu/atlatszo.blog.hu","category":"nagyitas","description":"Augusztus 4-én délután két óriási robbanás rázta meg Libanon fővárosának, Bejrútnak a kikötőjét. Az első információk alapján egy tűzijátékraktár kapott lángra, ezt követően robbant fel a szomszédos épület, ahol több ezer tonna lefoglalt ammónium-nitrátot tároltak. A libanoni hatóságok száznál több halottról és négyezer sérültről adtak hírt.","shortLead":"Augusztus 4-én délután két óriási robbanás rázta meg Libanon fővárosának, Bejrútnak a kikötőjét. Az első információk...","id":"20200805_Bejruti_robbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef935288-c737-4275-8312-2ddfca31b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa902fe-41bd-4205-aedf-a234fcd4f274","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200805_Bejruti_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:25","title":"Bejrút a pusztító robbanás után: megrázó képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]