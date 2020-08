Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő emellett az antifa betiltására és az állatkínzók börtönbe küldésére tett javaslatot.","shortLead":"A fideszes képviselő emellett az antifa betiltására és az állatkínzók börtönbe küldésére tett javaslatot.","id":"20200806_Boldog_Istvan_fidesz_kasztralas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3ea10e-d2ac-4439-b4cb-38d0f0fd8f10","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_Boldog_Istvan_fidesz_kasztralas","timestamp":"2020. augusztus. 06. 17:53","title":"Boldog István kémiailag kasztrálná a pedofilokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak ellenére tették, hogy az Európai Bizottság még nem engedélyezte a fizetésemeléseket.","shortLead":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak...","id":"20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d63380b-0ee8-451a-b6c7-f5085d12ed2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:40","title":"Brüsszeli engedély nélkül is tárgyalnak a postások béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48fb60e-ccbd-4945-bdfb-23d7fa698148","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt hónapok tüntetéshullámai több olyan történelmi alak szobrát is elsöpörték, akinek nem is volt köze a rabszolgasághoz. Kovács András Péter ezért ad néhány tippet a címben feltett kérdésre. ","shortLead":"Az elmúlt hónapok tüntetéshullámai több olyan történelmi alak szobrát is elsöpörték, akinek nem is volt köze...","id":"20200805_Duma_Aktual_Szobordontesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b48fb60e-ccbd-4945-bdfb-23d7fa698148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814f24a4-74f3-416e-991c-931540e321e8","keywords":null,"link":"/360/20200805_Duma_Aktual_Szobordontesek","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:00","title":"Duma Aktuál: Hogyan tiltakozzunk szobordöntések helyett? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c655fb-9bc7-4bfe-8102-eb20aac00023","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"17 milliárd forintot tett félre az Erste kockázati költségként az első félévben, így majdnem nullára csökkent a bank eredménye. De úgy számolnak: már javul a helyzet, és az év hátralévő részében nem lesznek már jelentős kockázati költségek.","shortLead":"17 milliárd forintot tett félre az Erste kockázati költségként az első félévben, így majdnem nullára csökkent a bank...","id":"20200805_Erste_Jelasity_jarvany_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75c655fb-9bc7-4bfe-8102-eb20aac00023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f20305-2824-453f-bb6a-24f941e2a2c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Erste_Jelasity_jarvany_valsag","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:46","title":"Erste-vezér: \"Kaptunk egy gólt, de meg fogjuk nyerni a meccset\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa20eca-bf86-45e6-8d36-876ff2089165","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Posta új, a Magyar Rockklasszikusok című bélyegsorozatot ad ki, ennek első darabja az Omega slágerére emlékezik.\r

