Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"","category":"itthon","description":"Vasárnapra virradóra nem halt meg koronavírusos beteg.","shortLead":"Vasárnapra virradóra nem halt meg koronavírusos beteg.","id":"20200809_43_uj_koronavirus_fertozottet_talaltak_itthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6016ac-0fda-41ef-a571-31336bbfd811","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_43_uj_koronavirus_fertozottet_talaltak_itthon","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:29","title":"43 új koronavírus-fertőzöttet találtak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet vásárolni. ","shortLead":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet...","id":"20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5683b-d8e2-4841-b76d-2aecb07090d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"Olcsón is lehet jót: teszten az alakváltó új Lenovo IdeaPad notebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák hatóságok szúrópróbaszerű egészségügyi ellenőrzéseket végeznek.","shortLead":"Az osztrák hatóságok szúrópróbaszerű egészségügyi ellenőrzéseket végeznek.","id":"20200808_Tobb_kilometeres_dugo_alakult_ki_az_osztrak_hatarnal_ellenorzesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b30713-b585-4537-bbc5-6e98ce59bd6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Tobb_kilometeres_dugo_alakult_ki_az_osztrak_hatarnal_ellenorzesek_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:27","title":"Több kilométeres dugó alakult ki az osztrák határnál ellenőrzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab8a3ed-b7f2-469f-8a69-25e916629d5d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aki környezetbarát módon szeretne hajat mosni, már szilárd sampont is választhat.","shortLead":"Aki környezetbarát módon szeretne hajat mosni, már szilárd sampont is választhat.","id":"202032_terjed_aszilard_sampon_uj_darab_premierje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab8a3ed-b7f2-469f-8a69-25e916629d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e012e05d-f685-48b7-8fdb-54327154ec3f","keywords":null,"link":"/360/202032_terjed_aszilard_sampon_uj_darab_premierje","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:30","title":"Egyre terjed a szilárd sampon – ami nem összekeverendő a száraz samponnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Balogh Csaba a hvg.hu-nak adott interjúban azt mondta, ha lesz időközi önkormányzati választás a városban, újra elindul a polgármesteri posztért, és az itt kijelölt különleges gazdasági övezet ellenére is úgy gondolja, hogy a helyiek ismét megválasztanák. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Balogh Csaba a hvg.hu-nak adott interjúban azt mondta, ha lesz időközi önkormányzati választás a városban, újra elindul...","id":"20200808_Fulke_a_godi_polgarmester_elmondta_hol_hibazott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab760c3-8e2f-47ca-bc47-32e98a7d6ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Fulke_a_godi_polgarmester_elmondta_hol_hibazott","timestamp":"2020. augusztus. 08. 11:00","title":"Fülke: a gödi polgármester elmondta, hol hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Majdnem 37 Celsius-fokot mértek tegnap Budakalászon, a szakemberek szerint ennél melegebb nem lesz. A belvárosi hősziget melegét „fújhatta” arrébb a szél. ","shortLead":"Majdnem 37 Celsius-fokot mértek tegnap Budakalászon, a szakemberek szerint ennél melegebb nem lesz. A belvárosi...","id":"20200809_Az_idei_nyar_legmagasabb_homersekletet_mertek_szombaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3247e4c8-f8d1-4715-8b51-efaba663f312","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Az_idei_nyar_legmagasabb_homersekletet_mertek_szombaton","timestamp":"2020. augusztus. 09. 12:09","title":"Szombaton volt az idei nyár legmelegebb napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Űrhajóival pedig túl akarja szárnyalni Elon Musk rakétáit a Roszkozmosz.","shortLead":"Űrhajóival pedig túl akarja szárnyalni Elon Musk rakétáit a Roszkozmosz.","id":"20200807_venusz_roszkozmosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f089be8-5f97-44d8-85db-4189ad4b9a2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_venusz_roszkozmosz","timestamp":"2020. augusztus. 07. 21:39","title":"Célba vette a Vénuszt az orosz űrügynökség, mert \"sokkal érdekesebb, mint a Mars\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b899057a-0e83-4ae9-af2e-72d857550f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos tragédia érte a közelmúltban azt a brit férfit, aki egy nappal azután nyert a lottón, hogy még a munkáját is elveszítette. ","shortLead":"Számos tragédia érte a közelmúltban azt a brit férfit, aki egy nappal azután nyert a lottón, hogy még a munkáját is...","id":"20200809_Kirugtak_a_brit_ferfit_majd_masnap_1_millio_fontot_nyert_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b899057a-0e83-4ae9-af2e-72d857550f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15164234-75e7-409e-8c6d-2df0c1ddf431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Kirugtak_a_brit_ferfit_majd_masnap_1_millio_fontot_nyert_a_lotton","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:56","title":"Kirúgták a brit férfit, majd másnap 1 millió fontot nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]