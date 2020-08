Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ab668ca-6042-4ebe-885d-517d3ac91fce","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200808_A_Paypalmaffia_feje__Elon_Musk_eletutja_5_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ab668ca-6042-4ebe-885d-517d3ac91fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c022d7f5-ebfe-4e53-a61a-1830bd32a177","keywords":null,"link":"/360/20200808_A_Paypalmaffia_feje__Elon_Musk_eletutja_5_resz","timestamp":"2020. augusztus. 08. 19:00","title":"A PayPal-maffia feje - Elon Musk életútja, 5. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szombathelyi színház alapító-igazgatója a Facebookra írt egy elképezelt párbeszédet közte és a „Vidnyánszky-pápa” között.\r

\r

","shortLead":"A szombathelyi színház alapító-igazgatója a Facebookra írt egy elképezelt párbeszédet közte és a „Vidnyánszky-pápa”...","id":"20200808_Jordan_Tamas_A_mai_szinhazi_eletunk_papaja_Vidnyianszky","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b81a0-e9cc-410a-b6be-91a65615a61e","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Jordan_Tamas_A_mai_szinhazi_eletunk_papaja_Vidnyianszky","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:06","title":"Jordán Tamás: „Vidnyánszky, a mi pápánk, kételyek nélkül él”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Március óta tombol a világjárvány, több mint 725 ezren haltak meg, azonban már majdnem 12 millión meg is gyógyultak. ","shortLead":"Március óta tombol a világjárvány, több mint 725 ezren haltak meg, azonban már majdnem 12 millión meg is gyógyultak. ","id":"20200809_Csaknem_20_millio_koronavirusfertozott_van_a_vilagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d7555c-4524-4cb2-956d-4b5478b5a228","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Csaknem_20_millio_koronavirusfertozott_van_a_vilagon","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:49","title":"Eddig 20 millió koronavírus-fertőzöttet találtak a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157da2fc-94e3-4794-8d52-c0e6054d20c3","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kérdések remek eszközök az új lehetőségek felfedezéséhez. Segítenek meríteni a meglévő tudásunkból, rácsodálkozni a világra, és nyitottá válni a ránk váró ismeretlenre.","shortLead":"A kérdések remek eszközök az új lehetőségek felfedezéséhez. Segítenek meríteni a meglévő tudásunkból, rácsodálkozni...","id":"20200809_Miert_ne_hagyjuk_abba_a_kerdezest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157da2fc-94e3-4794-8d52-c0e6054d20c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b0ef09-68c3-416e-adc2-3bd89c0c461f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200809_Miert_ne_hagyjuk_abba_a_kerdezest","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:15","title":"Miért ne hagyjuk abba soha a kérdezést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközben a település teljes vezetése lemondott.","shortLead":"Időközben a település teljes vezetése lemondott.","id":"20200809_Sokan_tuntettek_a_Pilismarotra_tervezett_kavicsbanya_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4968a4f5-3bb7-477c-844c-d7d348f04349","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Sokan_tuntettek_a_Pilismarotra_tervezett_kavicsbanya_ellen","timestamp":"2020. augusztus. 09. 21:03","title":"Több százan tüntettek a Pilismarótra tervezett kavicsbánya ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb2cfed-77db-4654-8394-613933f11d0a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Akármi is legyen a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztás végeredménye, az biztos, hogy az 1994 óta diktatórikus eszközökkel kormányzó Alekszandr Lukasenko nevével fémjelzett rezsim már sohasem lesz olyan, mint a „békeidőkben” volt. Az ellenzéknek most először van esélye az áttörésre és komoly csalások nélkül nem lehet szavatolni Lukasenko „győzelmét”.","shortLead":"Akármi is legyen a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztás végeredménye, az biztos, hogy az 1994 óta diktatórikus...","id":"20200808_Olyasmi_tortenhet_Feheroroszorszagban_amire_meg_sohasem_volt_pelda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cb2cfed-77db-4654-8394-613933f11d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ea26f7-4969-46bb-bab6-aef5f2a64f49","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Olyasmi_tortenhet_Feheroroszorszagban_amire_meg_sohasem_volt_pelda","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:00","title":"Olyasmi történhet Fehéroroszországban, amire még sohasem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ba61b6-b1eb-4d9b-9e97-f1e82dc00b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gödi polgármester körüli balhé miatt a héten kisebb pengeváltás volt a Momentum és a DK között. A harcban feltűnt Balatonőszöd is, Kötcse is, de Tihanyban minden kisimult.



","shortLead":"A gödi polgármester körüli balhé miatt a héten kisebb pengeváltás volt a Momentum és a DK között. A harcban feltűnt...","id":"20200808_Tihanyig_ment_Gyurcsany_es_FeketeGyor_kibekulni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9ba61b6-b1eb-4d9b-9e97-f1e82dc00b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41e7428-65e1-4876-89a7-7bb991024b71","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Tihanyig_ment_Gyurcsany_es_FeketeGyor_kibekulni","timestamp":"2020. augusztus. 08. 17:30","title":"Tihanyig ment Gyurcsány és Fekete-Győr kibékülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce28c02-50bf-4038-92f7-2ce4a0e32b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem a 60 év felettiek közül kerül ki Magyarországon a legtöbb koronavírus-fertőzött. A 40 év alattiak főleg külföldi utazáson kapják el a kórt.","shortLead":"Már nem a 60 év felettiek közül kerül ki Magyarországon a legtöbb koronavírus-fertőzött. A 40 év alattiak főleg...","id":"20200810_koronavirus_fertozes_semmelweis_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce28c02-50bf-4038-92f7-2ce4a0e32b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5403a3-83e7-476f-828b-f635e49c0d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_koronavirus_fertozes_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:39","title":"A magyar fertőzöttek nagy része a 40 alatti korosztályból kerül ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]