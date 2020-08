Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elég, hogy éjjel kirabolta a nőt, másnap a bolt előtt még a pénztárcáját is ellopta.","shortLead":"Nem elég, hogy éjjel kirabolta a nőt, másnap a bolt előtt még a pénztárcáját is ellopta.","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:32","title":"Éjjel tört az idős asszonyra a fiatal rabló Jánoshalmán"},{"c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Inter Turku, a Bohemian és a Hammarby áll szemben a Honvéddal, a Fehérvárral és a felcsútiakkal. Utóbbiaknak idegenben kell bizonyítaniuk, derült ki a nyoni sorsoláson.","shortLead":"Az Inter Turku, a Bohemian és a Hammarby áll szemben a Honvéddal, a Fehérvárral és a felcsútiakkal. Utóbbiaknak...","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:14","title":"Finn, ír és svéd ellenfelekkel küzdhetnek a magyarok az Európa-liga selejtezőjében"},{"c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltban teljes restauráláson átesett autó egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","shortLead":"A közelmúltban teljes restauráláson átesett autó egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:41","title":"140 kilométerrel hirdetnek egy 30 éves VW Golf GTD-t"},{"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tapasztalatok szerint a koncentrációnövekedés után 4-10 nappal később megugrik a megbetegedések száma.","shortLead":"A tapasztalatok szerint a koncentrációnövekedés után 4-10 nappal később megugrik a megbetegedések száma.","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:09","title":"Emelkedett a szennyvízben a koronavírus mennyisége, megugorhat a fertőzöttek száma"},{"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy siklóernyős még július elején akadt fenn egy fán, ahonnan aztán feltehetően a mentésére érkező helikopter rotorszele sodorta le. Azóta kritikus állapotban volt.","shortLead":"Egy siklóernyős még július elején akadt fenn egy fán, ahonnan aztán feltehetően a mentésére érkező helikopter...","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:06","title":"Meghalt a Vértesszőlősnél balesetet szenvedett siklóernyős"},{"c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet vásárolni.","shortLead":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet...","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"Olcsón is lehet jót: teszten az alakváltó új Lenovo IdeaPad notebook"},{"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végül sikerült megmenteni.","shortLead":"Végül sikerült megmenteni.","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:46","title":"Egy órán át lógott ki a gólya fejjel lefelé a fészkéből"},{"c_author":"HVG","category":"360","description":"Már tavaly is tudni lehetett, hogy a halálos fenyegetéseket kapó napilaptulajdonos nemcsak a kínai politikusokat haragította magára, hanem Hongkong üzleti elitjét is. Most a júniustól érvényes kínai nemzetbiztonsági törvényben bűncselekménynek minősített \"külföldiekkel való összejátszás\" gyanúja miatt vitték el a rendőrök. Az alábbi portré egy évvel ezelőtt jelent meg a HVG-ben, változtatás nélkül közöljük újra.","shortLead":"Már tavaly is tudni lehetett, hogy a halálos fenyegetéseket kapó napilaptulajdonos nemcsak a kínai politikusokat...","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:15","title":"Bemutatjuk a letartóztatott Jimmy Lai médiamágnást, Hongkong védelmezőjét"}]

","shortLead":"Egy siklóernyős még július elején akadt fenn egy fán, ahonnan aztán feltehetően a mentésére érkező helikopter...","id":"20200811_meghalt_a_sikloernyos_vertesszolosi_baleset_helikopter_roroszele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83051b2c-0ac6-45fa-be61-b60619308407","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_meghalt_a_sikloernyos_vertesszolosi_baleset_helikopter_roroszele","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:06","title":"Meghalt a Vértesszőlősnél balesetet szenvedett siklóernyős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet vásárolni. ","shortLead":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet...","id":"20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5683b-d8e2-4841-b76d-2aecb07090d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"Olcsón is lehet jót: teszten az alakváltó új Lenovo IdeaPad notebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239ae981-4e12-44a6-9223-e4eb08c2b718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végül sikerült megmenteni.","shortLead":"Végül sikerült megmenteni.","id":"20200809_Egy_orat_logott_ki_a_golya_fejjel_lefele_a_feszkebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=239ae981-4e12-44a6-9223-e4eb08c2b718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501cfbad-318c-483d-ae31-ea59043194a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Egy_orat_logott_ki_a_golya_fejjel_lefele_a_feszkebol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:46","title":"Egy órán át lógott ki a gólya fejjel lefelé a fészkéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78648644-2efe-4081-85c3-96c49d5e2388","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már tavaly is tudni lehetett, hogy a halálos fenyegetéseket kapó napilaptulajdonos nemcsak a kínai politikusokat haragította magára, hanem Hongkong üzleti elitjét is. Most a júniustól érvényes kínai nemzetbiztonsági törvényben bűncselekménynek minősített \"külföldiekkel való összejátszás\" gyanúja miatt vitték el a rendőrök. Az alábbi portré egy évvel ezelőtt jelent meg a HVG-ben, változtatás nélkül közöljük újra.","shortLead":"Már tavaly is tudni lehetett, hogy a halálos fenyegetéseket kapó napilaptulajdonos nemcsak a kínai politikusokat...","id":"201936_jimmy_lai_hongkong_vedelmezoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78648644-2efe-4081-85c3-96c49d5e2388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc427847-01d4-4670-adc9-c7b2487a8fa5","keywords":null,"link":"/360/201936_jimmy_lai_hongkong_vedelmezoje","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:15","title":"Bemutatjuk a letartóztatott Jimmy Lai médiamágnást, Hongkong védelmezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]