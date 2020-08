A Privátbankár.hu újabb példát talált arra, hogy jól menő vállalkozók vissza nem térítendő állami támogatáshoz jutottak a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázaton.

Ezúttal a Wildex Kft.-ről van szó, amely 7 millió forintot nyert egy lovászpatonai szálláshely fejlesztésére. A cég tulajdonosa az Agroprodukt Zrt. (a Pápai Állami Gazdaság jogutódja) volt, de 2019-ben eladta a teljes üzletrészét. Az új tulajdonos pedig a Heiter Major Kft. lett. A Mádl István milliárdos üzletemberhez tartozó Agroprodukt 5 vállalata – köztük a Wildex is – 2017 júniusában csatlakozott a Bonafarm-csoporthoz, ami pedig Csányi Sándor OTP-vezér agráros cégbirodalma.

A Wildex azonban ma már újra Mádl Istvánhoz köthető, hiszen ő az egyik tulajdonosa a Heiter Major Kft.-nek. Mádl István változatlanul igazgatótanácsi tag az Agroprodukt Zrt.-ben Csányi Attilával együtt, aki a bankvezér fia és a Bonafarm vezérigazgatója.

A 7 millió forintos állami támogatást elnyerő lovászpatonai szálláshelynek azonban más érdekes tulajdonosa is van: a 2019-ben alapított és vagyonkezelés mellett vadgazdálkodással is foglalkozó Heiter Major Kft.-ben tulajdonos Andreas Wolfgang Treichl is, aki szintén bankvezér volt, csak éppen az osztrák Erste Group élén állt 2020 elejéig, amikor az Erste Alapítvány élére ment át. Korábban Simicska Lajosról derült ki, hogy az ő cége is nyert az állami pályázaton.