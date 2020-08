Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c38de09-4057-473f-8317-7fa51792908f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint jelenleg a járványhelyzet nem indokolja, hogy a digitális oktatással helyettesítsék a hagyományos tanítást.","shortLead":"A minisztérium szerint jelenleg a járványhelyzet nem indokolja, hogy a digitális oktatással helyettesítsék...","id":"20200811_emmi_iskolakezdes_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c38de09-4057-473f-8317-7fa51792908f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0df9f11-7dbd-419a-95d9-3c8fd225778f","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_emmi_iskolakezdes_oktatas","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:45","title":"Emmi: Szeptember 1-jén nyílnak az iskolák és indul a tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e344b8-66ca-408b-b9ef-60a2d88d8ab3","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"A kolozsvári ügy is eszünkbe juttatta, hogy az elvben az áldozatokat védeni hivatott törvény betűje és szelleme számtalanszor kerül szembe az őket hibáztató mentalitással.","shortLead":"A kolozsvári ügy is eszünkbe juttatta, hogy az elvben az áldozatokat védeni hivatott törvény betűje és szelleme...","id":"20200811_Szeretettel_Erdelybol_Hiaba_jo_a_torveny_ha_minden_mas_a_bantalmazot_tamogatja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e344b8-66ca-408b-b9ef-60a2d88d8ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e8d54e-3b5b-41fe-9c3a-6be2d76155c1","keywords":null,"link":"/360/20200811_Szeretettel_Erdelybol_Hiaba_jo_a_torveny_ha_minden_mas_a_bantalmazot_tamogatja","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:00","title":"Szomorúan Erdélyből: Egy nő gyalázatos megverése miatt hangos a sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2454106e-58ab-4455-8e54-f47987173b0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A több mint 50 éves állat a németországi Halle állatkertjének lakója volt. Az utóbbi napokban már elutasította az ételt is.\r

","shortLead":"A több mint 50 éves állat a németországi Halle állatkertjének lakója volt. Az utóbbi napokban már elutasította az ételt...","id":"20200810_halaleset_elpusztult_a_legidosebb_ketujju_lajhar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2454106e-58ab-4455-8e54-f47987173b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a84969-297d-46f9-bce8-af5d214b57cd","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_halaleset_elpusztult_a_legidosebb_ketujju_lajhar","timestamp":"2020. augusztus. 10. 18:05","title":"Elpusztult Paula, a világ legidősebb lajhárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93001dd3-90d0-4a6d-9ed6-d44dfb71d2d1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Montenegró és Ciprus a fő célpont, de minden olyan ország szóba jöhet, ahol alacsony a fertőzöttség és jó az orvosi ellátás.","shortLead":"Montenegró és Ciprus a fő célpont, de minden olyan ország szóba jöhet, ahol alacsony a fertőzöttség és jó az orvosi...","id":"20200811_Egyre_tobb_gazdag_vasarol_utlevelet_hogy_kijatssza_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93001dd3-90d0-4a6d-9ed6-d44dfb71d2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1fea71f-8e4b-4cc8-af06-ec01879c8b47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Egyre_tobb_gazdag_vasarol_utlevelet_hogy_kijatssza_a_koronavirust","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:53","title":"Egyre több gazdag vásárol útlevelet, hogy kijátssza a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb2ef16-c059-4d33-a16d-87c2c7b63427","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök az internet lekapcsolásával akar véget vetni a tüntetéseknek.","shortLead":"A fehérorosz elnök az internet lekapcsolásával akar véget vetni a tüntetéseknek.","id":"20200811_Feheroroszorszagban_lekapcsoltak_az_internetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eb2ef16-c059-4d33-a16d-87c2c7b63427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973c77e1-ecf6-4924-b430-1f408dbe0d74","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_Feheroroszorszagban_lekapcsoltak_az_internetet","timestamp":"2020. augusztus. 11. 21:23","title":"Fehéroroszországban lekapcsolták az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Május végén jelent meg a magyar piacon az eddigieknél veszélyesebb új dizájnerdrog, a \"bika\". A rendőrség szerint eddig 11 haláleset köthető hozzá. A szer rosszullét után gyors halált okozhat, amit görcsroham, őrjöngés előzhet meg. ","shortLead":"Május végén jelent meg a magyar piacon az eddigieknél veszélyesebb új dizájnerdrog, a \"bika\". A rendőrség szerint eddig...","id":"20200811_11_ember_halt_bele_az_uj_kabitoszerbe_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af495cff-cdb1-4f92-a273-bc37dd6dad12","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_11_ember_halt_bele_az_uj_kabitoszerbe_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:00","title":"Új, életveszélyes drog jelent meg Magyarországon, eddig 11-en haltak meg tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31579dc1-750b-47bc-b01e-84d2d10a16e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromezer éves tárgyakat talált a földben egy fémdetektoros kincskereső Skóciában. A leletek közt gyűrűk, csatok és egy kard is van.","shortLead":"Háromezer éves tárgyakat talált a földben egy fémdetektoros kincskereső Skóciában. A leletek közt gyűrűk, csatok és...","id":"20200810_femdetektor_kincskereso_skocia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31579dc1-750b-47bc-b01e-84d2d10a16e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78304c36-5f72-48f8-bbff-e04041c59260","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_femdetektor_kincskereso_skocia","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:21","title":"Amatőr kincskereső bukkant \"országos jelentőségű\" tárgyakra Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a360b148-db1a-4da6-a763-5462e5fd26f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő produkciók közt van olyan is, amelyik a leghíresebb magyar bűvész, Rodolfo életét mutatja be.","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő produkciók közt van olyan is, amelyik a leghíresebb magyar bűvész, Rodolfo...","id":"20200811_tamogatas_dokumentumfilm_nemzeti_filmintezet_rodolfo_buvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a360b148-db1a-4da6-a763-5462e5fd26f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5b0bf4-6b84-4bf9-9545-4590d5667ad1","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_tamogatas_dokumentumfilm_nemzeti_filmintezet_rodolfo_buvesz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:25","title":"300 milliós támogatást kap 41 magyar dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]