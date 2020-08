Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9ec18b-20db-4605-a0d2-e01c5c3c4e3e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Aludni jó – ez az élet egyik nagy alapvetése. De nem csak unalmas közhely vagy épp életviteli tanács az, hogy mindenki aludjon sokat, a közgazdászok is ezt javasolják. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk mostani részében az alvás gazdasági hatásait vizsgáló elemzéseket járjuk körbe.","shortLead":"Aludni jó – ez az élet egyik nagy alapvetése. De nem csak unalmas közhely vagy épp életviteli tanács az, hogy mindenki...","id":"20200812_egy_masik_kozgazdasag_alvas_pihenes_alvashiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ec18b-20db-4605-a0d2-e01c5c3c4e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b4ddc3-2291-4a8f-a7e4-e59df5b5a0e5","keywords":null,"link":"/360/20200812_egy_masik_kozgazdasag_alvas_pihenes_alvashiany","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:00","title":"Dől a profit, ha sziesztázunk? – Az alvás közgazdaságtana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb üdítőital, gyümölcslé és jegestea fogyott az idei első félévben a tavalyi adatokhoz képest. A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség szerint a vendéglátóiparban szinte lenullázódott a forgalom.\r

\r

","shortLead":"Kevesebb üdítőital, gyümölcslé és jegestea fogyott az idei első félévben a tavalyi adatokhoz képest. A Magyar...","id":"20200811_uditoitalfogyasztas_adatok_Magyar_Asvanyviz_Gyumolcsle_es_Uditoital_Szovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb20364-0197-48c5-a596-2d989684fa28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_uditoitalfogyasztas_adatok_Magyar_Asvanyviz_Gyumolcsle_es_Uditoital_Szovetseg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 06:15","title":"Kevesebb üdítőt ittunk a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d0ea40-9022-4a42-8b8f-8b685a2c008e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átadta az utasforgalomnak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője az új utasmóló második részét. Az új épületrész már június 23-án elkészült, eddig a használatba vételi engedély kiadására vártak.","shortLead":"Átadta az utasforgalomnak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője az új utasmóló második részét...","id":"20200812_Atadtak_a_ferihegyi_kontenervarost_potlo_molo_masodik_felet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91d0ea40-9022-4a42-8b8f-8b685a2c008e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bfc358-9fb8-4c64-b992-2aa0a7f4022b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Atadtak_a_ferihegyi_kontenervarost_potlo_molo_masodik_felet","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:59","title":"Közel 12 milliárdos fejlesztést adtak át Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A cseszneki HUG fesztiválon az éteri hangú handpan lesz a főszereplő.","shortLead":"A cseszneki HUG fesztiválon az éteri hangú handpan lesz a főszereplő.","id":"20200811_Hetvegen_lesz_az_egyik_legszerethetobb_magyar_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ee6d88-d306-4dd6-8505-413b86d832b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_Hetvegen_lesz_az_egyik_legszerethetobb_magyar_fesztival","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:02","title":"Hétvégén lesz az egyik legszerethetőbb magyar fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea36687-232c-4b3f-bb85-82305e24d931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napok vagy legfeljebb hetek választhatnak el a Microsoft összehajtható eszközének bemutatásától, ugyanis egyre többször, egyre többeknél bukkan fel a telefon fotója.","shortLead":"Napok vagy legfeljebb hetek választhatnak el a Microsoft összehajtható eszközének bemutatásától, ugyanis egyre...","id":"20200812_microsoft_surface_duo_android_hiroshi_lockheimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea36687-232c-4b3f-bb85-82305e24d931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39bb77a-c4bf-4ced-9c07-dcec1f54c538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_microsoft_surface_duo_android_hiroshi_lockheimer","timestamp":"2020. augusztus. 12. 13:03","title":"Már az Android-főnök is Surface Duót használ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","shortLead":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","id":"20200811_minszk_belsat_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b66a782-efbe-4819-99ca-58c48ab1d40e","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_minszk_belsat_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:09","title":"A minszki rendőrség őrizetbe vette az ellenzéki Belsat TV hat munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már nem kedveli. Pedig kedvelte.","shortLead":"Már nem kedveli. Pedig kedvelte.","id":"20200811_donald_trump_hszi_csin_ping_kinai_elnok_vuhan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97cefbf-9f75-4316-8b1d-2a4b4baa2626","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_donald_trump_hszi_csin_ping_kinai_elnok_vuhan","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:31","title":"Trump már nem úgy érez a kínai elnök iránt, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4973b12c-3a0c-4952-aa8d-28be80a7c94e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vidnyánszky Attila amellett, hogy az SZFE kuratóriumának az elnöke és a Nemzeti Színház főigazgatója, a Szent István Egyetemen művészeti karért felelős rektori megbízott lett.","shortLead":"Vidnyánszky Attila amellett, hogy az SZFE kuratóriumának az elnöke és a Nemzeti Színház főigazgatója, a Szent István...","id":"20200812_Vidnyanszky_SZFE_Kaposvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4973b12c-3a0c-4952-aa8d-28be80a7c94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16567ec-61d1-4cc4-8765-7679cbf835be","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Vidnyanszky_SZFE_Kaposvar","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:55","title":"Vidnyánszky úgy az SZFE kuratóriumi elnöke, hogy Kaposváron is pozícióban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]