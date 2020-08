Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Thürmer Gyula számítógépes hasonlattal vázolta a helyzetet: a hardverrel semmi gond, ők csak a szoftvert akarják lecserélni.","shortLead":"Thürmer Gyula számítógépes hasonlattal vázolta a helyzetet: a hardverrel semmi gond, ők csak a szoftvert akarják...","id":"20200812_thurmer_gyula_munkaspart_kormanypart_karacsony_gergely_tarlos_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737b3226-265c-4c89-91f8-6e91c78b316f","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_thurmer_gyula_munkaspart_kormanypart_karacsony_gergely_tarlos_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 12. 08:17","title":"A tisztességes baloldal egyben nemzeti is, mondja a Munkáspárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Rengeteg hulladék keletkezik az egyszer használatos szájmaszkokból, a kutatók azonban rájöttek, hogyan készíthetnek ezekből bioüzemanyagot.","shortLead":"Rengeteg hulladék keletkezik az egyszer használatos szájmaszkokból, a kutatók azonban rájöttek, hogyan készíthetnek...","id":"20200811_Rajottek_a_tudosok_hogy_csinalhatnak_az_eldobott_maszkokbol_biouzemanyagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a81bcf-9fcb-4001-81e5-9c54f1aabcd0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200811_Rajottek_a_tudosok_hogy_csinalhatnak_az_eldobott_maszkokbol_biouzemanyagot","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:05","title":"Rájöttek a tudósok, hogy csinálhatnak az eldobott maszkokból bioüzemanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa74327e-a37c-4aec-bc5a-82748e26b0aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt, többen megsérültek, amikor három ház is összedőlt egy gázrobbanás után Baltimore-ban az USA-ban. A CNN képein drámai pusztulás látható. Többen a romok alatt rekedtek.","shortLead":"Egy ember meghalt, többen megsérültek, amikor három ház is összedőlt egy gázrobbanás után Baltimore-ban az USA-ban...","id":"20200810_robbanas_usa_baltimore_osszedolt_hazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa74327e-a37c-4aec-bc5a-82748e26b0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30ce02e-25fd-4a85-a27c-c212d00f8d69","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_robbanas_usa_baltimore_osszedolt_hazak","timestamp":"2020. augusztus. 10. 18:21","title":"Házakat tett a földdel egyenlővé egy nagy robbanás Baltimore-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Sokan nem az állandó lakóhelyük közelében találnak munkát, így mind a munkáltató, mind az alkalmazott számol a lakhatás támogatásával. Milyen költséget, adminisztrációt jelent a munkavállaló lakhatási költségeinek megtérítése? Az Adózóna utánajárt. ","shortLead":"Sokan nem az állandó lakóhelyük közelében találnak munkát, így mind a munkáltató, mind az alkalmazott számol a lakhatás...","id":"20200810_Munkasszallas_alberleti_tamogatas_uzleti_utazas_milyen_koltseget_jelent_a_munkaltatoknak_a_munkavallalo_lakhatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c0684c-afdd-4329-b69b-0c87e72412d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Munkasszallas_alberleti_tamogatas_uzleti_utazas_milyen_koltseget_jelent_a_munkaltatoknak_a_munkavallalo_lakhatasa","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:23","title":"Munkásszállás, albérleti támogatás, üzleti utazás: milyen költséget jelent a munkavállaló lakhatása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afefac20-8e9a-4bcb-a100-986bab1fd3de","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Előreláthatólag délután 5 óráig szünetel a szolgáltatás Észak-Budán.","shortLead":"Előreláthatólag délután 5 óráig szünetel a szolgáltatás Észak-Budán.","id":"20200811_Kozel_35_ezer_budai_lakasban_nem_lesz_ma_meleg_viz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afefac20-8e9a-4bcb-a100-986bab1fd3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231a3f8b-eab5-47af-b0ac-08f44f51a2b5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200811_Kozel_35_ezer_budai_lakasban_nem_lesz_ma_meleg_viz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:50","title":"Közel 35 ezer budai lakásban nem lesz szerdán meleg víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc0bb26-dded-4b6d-84e9-4ce437e03a1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index-botrány főszereplői közül mindkét oldalról marad két-két külsős oktató az ELTE médiatanszékén tanítani. ","shortLead":"Az Index-botrány főszereplői közül mindkét oldalról marad két-két külsős oktató az ELTE médiatanszékén tanítani. ","id":"20200811_index_elte_oktatas_bodolai_dull","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfc0bb26-dded-4b6d-84e9-4ce437e03a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3427627-41d7-418e-858e-cfdac7c2c2f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_index_elte_oktatas_bodolai_dull","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:34","title":"Bodolai és a volt indexesek is folytatják a tanítást az ELTE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0907370-61fe-4448-b926-b6f7e48f1999","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen nem vették komolyan tüneteiket, és erre vezethető vissza az utóbbi napok új fertőzéseinek zöme a koronavírussal kapcsolatos kormányzati honlap szerint. Aki észleli magán a tüneteket, azt arra kérik, ne menjen közösségbe.","shortLead":"Többen nem vették komolyan tüneteiket, és erre vezethető vissza az utóbbi napok új fertőzéseinek zöme a koronavírussal...","id":"20200811_koronavirusjarvany_koronavirus_tunetei_ne_menjen_kozossegbe_ha_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0907370-61fe-4448-b926-b6f7e48f1999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9f5779-f2a0-41a8-bd04-0f6d5ba71f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_koronavirusjarvany_koronavirus_tunetei_ne_menjen_kozossegbe_ha_beteg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 12:43","title":"Gyanús tünetei vannak? Ne menjen közösségbe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint két játékosuk koronavírusos, a csapatra utazás helyett további tesztek várnak.



","shortLead":"Sajtóhírek szerint két játékosuk koronavírusos, a csapatra utazás helyett további tesztek várnak.



","id":"20200810_Nem_utazott_el_az_Atletico_Madrid_a_BL_negyeddontojere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e78e9e-bdf6-4b56-b470-e0daa0d229b4","keywords":null,"link":"/sport/20200810_Nem_utazott_el_az_Atletico_Madrid_a_BL_negyeddontojere","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:46","title":"Nem utazott el az Atlético Madrid a BL negyeddöntőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]