[{"available":true,"c_guid":"505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szer eddig 11 ember halálát okozta.","shortLead":"A szer eddig 11 ember halálát okozta.","id":"20200812_zacher_gabor_bika_dizajnerdrog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d14544-2b75-4df4-930c-dbf7e824c5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_zacher_gabor_bika_dizajnerdrog","timestamp":"2020. augusztus. 12. 13:12","title":"Zacher Gábor elmagyarázta, miért bikának hívják az új dizájnerdrogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft-társalapító, mostanában leginkább egészségügyi innovációval foglalatoskodó Bill Gates szerint bizonyos országokban hamarabb véget érhet a koronavírus-járvány, míg a többinél hosszabb lesz az út az alagút végéig.","shortLead":"A Microsoft-társalapító, mostanában leginkább egészségügyi innovációval foglalatoskodó Bill Gates szerint bizonyos...","id":"20200812_bill_gates_koronavirus_jarvany_vakcina_oltas_oltoanyag_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ae96aa-5cac-46d8-a650-2bb5bcd554b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_bill_gates_koronavirus_jarvany_vakcina_oltas_oltoanyag_vedooltas","timestamp":"2020. augusztus. 12. 08:03","title":"Hogy meddig tart a koronavírus-járvány? Bill Gates két dátumot is mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter nem érezte magát illetékesnek Vadai kérdésében, ami egy nagyvállalkozóra vonatkozott, akinek a cége nyert az Magyar Turisztikai Ügynökségtől 1,7 milliárd forintot szállodafejlesztésre, miközben a Bahartnál igazgatósági elnök.","shortLead":"Polt Péter nem érezte magát illetékesnek Vadai kérdésében, ami egy nagyvállalkozóra vonatkozott, akinek a cége nyert...","id":"20200810_mtu_polt_peter_cegbirosag_bahart_vadai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d417ca1-c9e5-4dde-8b67-0cc389217e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_mtu_polt_peter_cegbirosag_bahart_vadai","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:06","title":"Polt a cégbírósághoz küldte Vadait egy MTÜ-s összeférhetetlenség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1912c0-253e-49d6-80e9-01cb680c7b0f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cél, hogy minél többen használják az elektronikus ügyintézést.","shortLead":"A cél, hogy minél többen használják az elektronikus ügyintézést.","id":"20200812_Osszel_targyalhatja_a_parlament_az_uj_bortorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1912c0-253e-49d6-80e9-01cb680c7b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4294a3-5a4f-4671-b546-1fc23fe61f72","keywords":null,"link":"/kkv/20200812_Osszel_targyalhatja_a_parlament_az_uj_bortorvenyt","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:16","title":"Ősszel tárgyalhatja a parlament az új bortörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31da943c-2ad9-4e85-97ad-dac27a3b6b3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Külföldi beavatkozást kiált a tüntetések miatt a belarusz diktátor, akinek Vlagyimir Putyin az elsők közt gratulált minden bizonnyal csalással összehozott győzelméhez. Kísértetiesen emlékeztet a helyzet a kijevi Majdanra, de Oroszország helyzete sem ugyanaz, mint hat évvel ezelőtt.","shortLead":"Külföldi beavatkozást kiált a tüntetések miatt a belarusz diktátor, akinek Vlagyimir Putyin az elsők közt gratulált...","id":"20200810_Lukasenka_belarusz_feheroroszorszag_putyin_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31da943c-2ad9-4e85-97ad-dac27a3b6b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953c02c2-f37b-455a-b76d-45a7b53776e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Lukasenka_belarusz_feheroroszorszag_putyin_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:30","title":"Lukasenka szerint ünnep volt a fehérorosz választás. A végső ítéletet Putyin mondhatja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c73962-6614-472e-896e-234d3cc794fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatta be a Samsung legújabb csúcstelefonját, a Galaxy Note20-at, és nem kell birtokolnunk ahhoz a készüléket, hogy telefonunkon láthassuk a háttérképeit.","shortLead":"A napokban mutatta be a Samsung legújabb csúcstelefonját, a Galaxy Note20-at, és nem kell birtokolnunk ahhoz...","id":"20200810_samsung_galaxy_note20_hatterkepek_letoltes_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00c73962-6614-472e-896e-234d3cc794fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f8483e-8ce7-4e8b-87c3-d28c7e5ed587","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_samsung_galaxy_note20_hatterkepek_letoltes_ingyen","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:03","title":"Már villoghat is a telefonján a Samsung új háttérképeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új halálesetről nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.","shortLead":"Új halálesetről nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.","id":"20200812_Ujabb_22_magyarnal_azonositottak_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a73bd-1139-4461-80fb-621b4fb2c891","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Ujabb_22_magyarnal_azonositottak_a_koronavirust","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:35","title":"Újabb 22 magyar fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felcsútra igazol az eddig Eszéken focizó Antonio Mance, tehát Mészáros horvát fociklubjából Mészáros magyar fociklubjába kerül.","shortLead":"Felcsútra igazol az eddig Eszéken focizó Antonio Mance, tehát Mészáros horvát fociklubjából Mészáros magyar...","id":"20200810_Meszaros_Lorinc_puskas_akademia_felcsut_osijek_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6363df-6238-43df-bc11-02754f165990","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Meszaros_Lorinc_puskas_akademia_felcsut_osijek_foci","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:37","title":"Mészáros Lőrinc kölcsönadott saját magának egy focistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]