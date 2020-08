Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva szükség esetén szavatolja Fehéroroszország biztonságát - jelentette ki a fehérorosz elnök szombaton azután, hogy telefonon egyeztetett orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal.","shortLead":"Moszkva szükség esetén szavatolja Fehéroroszország biztonságát - jelentette ki a fehérorosz elnök szombaton azután...","id":"20200815_Lukasenka_erosen_celozgat_az_oroszfeherorosz_allamuniora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bb722a-c3f3-4a01-a266-6661e00d133b","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Lukasenka_erosen_celozgat_az_oroszfeherorosz_allamuniora","timestamp":"2020. augusztus. 15. 20:51","title":"Lukasenka erősen célozgat az orosz-fehérorosz államunióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajna Tímea attól tartott, hogy ő és párja papírok híján a spanyol szigeten ragadnak. ","shortLead":"Vajna Tímea attól tartott, hogy ő és párja papírok híján a spanyol szigeten ragadnak. ","id":"20200816_A_kirabolt_Vajna_Timea_hazaterhet_Ibizarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d74f3d9-ba4f-4a8a-a68b-45cafa1490fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_A_kirabolt_Vajna_Timea_hazaterhet_Ibizarol","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:23","title":"A kirabolt Vajna Tímea hazatérhet Ibizáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hold okozta fényszennyezés ellenére is látványos felvételeket sikerült készítenie a Perseidákról.","shortLead":"A Hold okozta fényszennyezés ellenére is látványos felvételeket sikerült készítenie a Perseidákról.","id":"20200814_perseidak_meteorraj_maximuma_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab4a5b7-8be1-494e-85e6-6fb433f51303","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_perseidak_meteorraj_maximuma_video","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:03","title":"Bámulatos videót rögzített hét éjjellátó kamera: íme a Perseidák meteorraj legjava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b07948-a93a-473c-ae86-0bd28a2a9a40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készen áll arra, hogy a helyszínen tájékozódjon a feféroroszországi helyzetről Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikai és bővítési biztosa. A biztos erről a Szabad Európa Rádiónak beszélt.","shortLead":"Készen áll arra, hogy a helyszínen tájékozódjon a feféroroszországi helyzetről Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság...","id":"20200815_feheroroszorszag_tiltakozasok_elnokvalasztas_eu_magyar_biztos_varhelyi_oliver_minszkbe_utazna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61b07948-a93a-473c-ae86-0bd28a2a9a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfcfff2-4414-4b33-bce7-c77ae95f5fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_feheroroszorszag_tiltakozasok_elnokvalasztas_eu_magyar_biztos_varhelyi_oliver_minszkbe_utazna","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:10","title":"Minszkbe menne tájékozódni az EU magyar biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78c82c2-46a2-4f8c-879a-dcc9492edfff","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egy Octavia csomagtere legyen egy számmal nagyobb, mint a konkurenseké, legyenek meg szokásos skodás okosságai, mint az UV-zöld jégkaparó a tankfedélen, és közben legyen elég alkuképes az ára. Az első két kívánság most is teljesül, sőt megint minden szempontból nagyot lépett előre az Octavia. Kérdés, hogy a mostanra meglehetősen borsos árát hogyan értékeli a piac. ","shortLead":"Egy Octavia csomagtere legyen egy számmal nagyobb, mint a konkurenseké, legyenek meg szokásos skodás okosságai, mint...","id":"20200815_uj_skoda_octavia_teszt_velemeny_menetproba_magyarok_golfja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f78c82c2-46a2-4f8c-879a-dcc9492edfff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726a062b-b43b-415e-9e8b-6daa77b6463c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200815_uj_skoda_octavia_teszt_velemeny_menetproba_magyarok_golfja","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:00","title":"A magyarok Golfja – teszten az új Skoda Octavia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Covid-19 tünetei, mint a hasmenés vagy a torokgyulladás, más betegségek esetében is megjelenhetnek.","shortLead":"A Covid-19 tünetei, mint a hasmenés vagy a torokgyulladás, más betegségek esetében is megjelenhetnek.","id":"20200814_A_koronavirus_mellett_mas_virusok_is_fertoznek_a_nyari_idoszakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0748d6b-09a4-42ff-bc5c-f74f11d2a2e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_A_koronavirus_mellett_mas_virusok_is_fertoznek_a_nyari_idoszakban","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:27","title":"A koronavírus mellett más vírusok is fertőznek a nyári időszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c295d-113f-4f78-b0a6-8a9e82ce4815","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Város fölé magasodó felhőkarcoló, panorámás látképet eltakaró paplancsarnok, vagy világörökségi helyszínre épített NER-erkély – van miből válogatni, ha az elmúlt évek legmeghatározóbb építkezéseit és felújításait keressük Budapesten. Cikkünkben azt a tíz (plusz egy) projektet gyűjtöttük össze, ami a legjobban változtatott a főváros látképén az elmúlt évtizedben. Bár nemcsak rossz példák léteznek, az feltűnő, hogy a legvitatottabb építkezések nem a fővároshoz, hanem a kormányhoz köthetők. ","shortLead":"Város fölé magasodó felhőkarcoló, panorámás látképet eltakaró paplancsarnok, vagy világörökségi helyszínre épített...","id":"20200811_Felhokarcolo_NERerkely_es_gigastadion_igy_valtozott_meg_Budapest_latkepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e45c295d-113f-4f78-b0a6-8a9e82ce4815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac72063e-6451-49e7-aa9b-d74ee54d1acc","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Felhokarcolo_NERerkely_es_gigastadion_igy_valtozott_meg_Budapest_latkepe","timestamp":"2020. augusztus. 15. 07:00","title":"Felhőkarcoló, NER-erkély és gigastadion: így változott meg 10 év alatt Budapest látképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb97645-f129-4a78-993a-27135c1b172b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most a második rész húzható be fizetés nélkül, néhány nap múlva pedig a harmadik lesz ingyenesen letölthető a Quake-szériából.","shortLead":"Most a második rész húzható be fizetés nélkül, néhány nap múlva pedig a harmadik lesz ingyenesen letölthető...","id":"20200814_bethesda_quake_ii_letoltes_ingyen_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cb97645-f129-4a78-993a-27135c1b172b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3874c0f-4c84-4153-a8c3-45aae18b90dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_bethesda_quake_ii_letoltes_ingyen_jatek","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:33","title":"Nem árt sietni, holnap estig ingyen tölthető a videojátékok egyik legjobbja, a Quake II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]