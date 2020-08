Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efd5ae0c-2329-4055-b344-e063c0aa0ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadai Ágnes üzent Fekete-Győrnek. Szerinte Gyurcsány „többet tett az Orbán rendszer leváltásáért, mint bárki az ellenzéki oldalon”. ","shortLead":"Vadai Ágnes üzent Fekete-Győrnek. Szerinte Gyurcsány „többet tett az Orbán rendszer leváltásáért, mint bárki...","id":"20200816_Gyurcsany_marad_Es_vezeto_szerepe_lesz_egy_uj_Magyarorszag_megteremteseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efd5ae0c-2329-4055-b344-e063c0aa0ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034336f-b42f-46bd-8a89-21973a477d63","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Gyurcsany_marad_Es_vezeto_szerepe_lesz_egy_uj_Magyarorszag_megteremteseben","timestamp":"2020. augusztus. 16. 20:20","title":"„Gyurcsány marad. És vezető szerepe lesz egy új Magyarország megteremtésében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy másikat pedig Fradi-szurkolók.","shortLead":"Egy másikat pedig Fradi-szurkolók.","id":"20200817_novak_elod_mi_hazank_budapest_varoshaza_szivarvanyos_zaszlo_lmbtq","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808aba8f-7740-4359-b7f2-47957a46b7aa","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_novak_elod_mi_hazank_budapest_varoshaza_szivarvanyos_zaszlo_lmbtq","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:45","title":"Visszakerült a szivárványos zászló a budapesti városházára, amit Novák Előd szedett le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","shortLead":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","id":"20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c6393-8995-49d9-9b72-ed6d8aa0b07e","keywords":null,"link":"/kultura/20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","timestamp":"2020. augusztus. 16. 20:03","title":"Titokzatos zsűritaggal indul az Álarcos énekes második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831eabbc-dd45-47bc-a4c2-6536bd59a99f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél óráig szorongtak öten ötven méter magasan.","shortLead":"Másfél óráig szorongtak öten ötven méter magasan.","id":"20200816_Bennragadtak_a_pecsi_TVtorony_liftjeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=831eabbc-dd45-47bc-a4c2-6536bd59a99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e36132-98bb-4e08-ba0b-d73604b6a6d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Bennragadtak_a_pecsi_TVtorony_liftjeben","timestamp":"2020. augusztus. 16. 21:37","title":"Bennragadtak a pécsi TV-torony liftjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, mekkora károkat okozott a magyar gazdaság teljesítményében a koronavírus: nagyot. A GDP 13,6 százalékkal esett vissza a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A friss zöldségek és gyümölcsök ára már az egekben, miközben ugrik a táppénzük a külföldön nyaralt karanténosoknak. De legalább lesz felújított Lánchíd, legkorábban 2023-ban. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kiderült, mekkora károkat okozott a magyar gazdaság teljesítményében a koronavírus: nagyot. A GDP 13,6 százalékkal...","id":"20200816_Es_akkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdac2010-64b0-498e-b041-e7703156a6a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Es_akkor","timestamp":"2020. augusztus. 16. 07:00","title":"És akkor meglepetésre a vártnál is jobban pofára esett a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0514de-d22a-4c0c-8f8a-83dc9bfec807","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 méteres USV-n egyetlen ember sem tartózkodott, mégis remekül haladt a munkával. Távolról, az űrből irányították.","shortLead":"A 12 méteres USV-n egyetlen ember sem tartózkodott, mégis remekül haladt a munkával. Távolról, az űrből irányították.","id":"20200817_muhold_hajo_onvezeto_jarmu_atlanti_ocean_taviranyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c0514de-d22a-4c0c-8f8a-83dc9bfec807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0735d063-3968-438f-b26d-525d88b31f2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_muhold_hajo_onvezeto_jarmu_atlanti_ocean_taviranyitas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 13:40","title":"Műhold által irányított hajó fejezett be fontos küldetést az Atlanti-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdec1ad7-1c40-452e-9c7c-f1d8bd442024","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint tízezren vonultak az utcára Bangkokban.","shortLead":"Több mint tízezren vonultak az utcára Bangkokban.","id":"20200816_Thaifoldon_is_a_kormany_ellen_tuntetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdec1ad7-1c40-452e-9c7c-f1d8bd442024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f00057-6733-4c5a-9d8d-ad474e6e28ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Thaifoldon_is_a_kormany_ellen_tuntetnek","timestamp":"2020. augusztus. 16. 18:37","title":"Thaiföldön is a kormány ellen tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cdb328-7b07-4b44-82bd-d219df1e5342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok-sok millió példány készült belőle, de ma már kevés ilyen jó állapotú 2CV-t találni.","shortLead":"Sok-sok millió példány készült belőle, de ma már kevés ilyen jó állapotú 2CV-t találni.","id":"20200814_62_millio_forintert_lehet_a_mienk_ez_a_keveset_hasznalt_citroen_kacsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9cdb328-7b07-4b44-82bd-d219df1e5342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef90c9d6-b073-4964-88de-c8d2199686fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_62_millio_forintert_lehet_a_mienk_ez_a_keveset_hasznalt_citroen_kacsa","timestamp":"2020. augusztus. 17. 06:41","title":"6,2 millió forintért lehet a miénk ez a keveset használt Citroën Kacsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]