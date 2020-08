Hétfőtől újra járnak az emeletes vonatok

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c50f73b0-89e3-402c-86e2-1c5f9ea79fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihasználva az okostelefonokba épített technológiát, földrengést jelző eszközzé is válhatnak az androidos telefonok a Google frissítésének köszönhetően.","shortLead":"Kihasználva az okostelefonokba épített technológiát, földrengést jelző eszközzé is válhatnak az androidos telefonok...","id":"20200822_android_frissites_foldrengesjelzes_telefonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c50f73b0-89e3-402c-86e2-1c5f9ea79fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b31ea2-edd6-4b5a-aab5-efddc5b4739c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_android_frissites_foldrengesjelzes_telefonnal","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:03","title":"Egy nagy hálózatban kapcsolják az androidos telefonokat, földrengésjelzőkké válhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint az érintettek döntően a legutóbbi hónapokban hagyták el az egészségügyet","shortLead":"A szakszervezet szerint az érintettek döntően a legutóbbi hónapokban hagyták el az egészségügyet","id":"20200822_magyar_egeszsegugy_letszamhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6abff1-f3f9-46f7-b920-de10b92f0a07","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_magyar_egeszsegugy_letszamhiany","timestamp":"2020. augusztus. 22. 10:31","title":"Tavaly óta több mint hatezer dolgozó tűnt el a magyar egészségügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc97ef67-8fe1-4c37-9b87-81befad91f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter a Facebookon posztolta, milyen programok várnak rá.","shortLead":"A külügyminiszter a Facebookon posztolta, milyen programok várnak rá.","id":"20200820_Nagy_portyazasra_kesz_Szijjarto_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc97ef67-8fe1-4c37-9b87-81befad91f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f993b64-94b4-42e6-add5-cda5941211e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Nagy_portyazasra_kesz_Szijjarto_Peter","timestamp":"2020. augusztus. 20. 17:04","title":"Újra jelentkezett a Facebookon Szijjártó Péter és most előre elárulta a tervezett utazásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73d9064-7113-47d5-8409-001f4a1a9847","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Váratlan és érthetetlen volt fél évszázada, hogy a magyar filmszakma kulcsfigurája, Herskó János – karrierjét derékba törve –, a korabeli szóhasználattal élve, disszidált. A rendező főiskolai osztályának végzős hallgatói csakúgy, mint a korábbi tanítványok közül számosan, mesterük távozását elárulásukként élték meg.","shortLead":"Váratlan és érthetetlen volt fél évszázada, hogy a magyar filmszakma kulcsfigurája, Herskó János – karrierjét derékba...","id":"202034__hersko_janos_adisszidens__fojtogato_undor__aparbeszed_vege__elarvultan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b73d9064-7113-47d5-8409-001f4a1a9847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d60af0-44dd-4c86-a4c9-410d67506b05","keywords":null,"link":"/360/202034__hersko_janos_adisszidens__fojtogato_undor__aparbeszed_vege__elarvultan","timestamp":"2020. augusztus. 20. 16:00","title":"A filmrendező, akinek disszidálását árulásnak élték meg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc29aab6-0145-47e2-8071-4556ff1ea534","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány felforgatta az esküvői szezont is, a tavaszi karanténidőszak és a bizonytalan nyári kilátások miatt sok pár halasztotta el a klasszikusnak tartott májusi-júniusi időpontról az esküvőjét, így viszont a nyár végén, ősz elején pörögnek fel az „igenek”. A kitartó párok, esküvőszervezők és hozzátartozók előtt szeretnénk tisztelegni mindazzal, amit a filmekből megtanultunk az esküvőkről.","shortLead":"A koronavírus-járvány felforgatta az esküvői szezont is, a tavaszi karanténidőszak és a bizonytalan nyári kilátások...","id":"20200821_Sok_boldogsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc29aab6-0145-47e2-8071-4556ff1ea534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3274794-fb40-469e-803b-a82082452c09","keywords":null,"link":"/elet/20200821_Sok_boldogsagot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 20:00","title":"Majd pont egy esküvő hiányzik még ebből az őrült évből!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed8a574-961c-4ca4-9f6e-49594e4da3b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre többen szállnak fel úgy a buszokra, hogy nem viselnek maszkot.","shortLead":"Egyre többen szállnak fel úgy a buszokra, hogy nem viselnek maszkot.","id":"20200821_volanbusz_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eed8a574-961c-4ca4-9f6e-49594e4da3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a7ab8a-8826-481c-9bd4-7c1d419a38bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_volanbusz_maszk","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:47","title":"Volánbusz: már az állomásokon is ellenőrzik a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7239ded5-f4c5-471b-865b-3fbb319a9785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felügyelők kiemelten súlyos közérdekből, az ügyészség előzetes engedélyével akár magánlakásba is beléphetnek. ","shortLead":"A felügyelők kiemelten súlyos közérdekből, az ügyészség előzetes engedélyével akár magánlakásba is beléphetnek. ","id":"20200822_fogyasztovedelem_ellenorzes_torvenymodositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7239ded5-f4c5-471b-865b-3fbb319a9785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b74984-363c-4a92-ae9e-4827d4f948d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200822_fogyasztovedelem_ellenorzes_torvenymodositas","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:15","title":"Szigorít a fogyasztóvédelem: a raktártól a gyártóig mindenhol ellenőrizhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Apátiában volt és nem érzékelte szavai súlyát - ezzel magyarázta Az RTL KLub Híradójának a jobbikos Bíró László korábbi antiszemita kijelentéseit. Nem kizárt, hogy Bíró végül nem is indulhat az időközi választáson a Fidesz vétója miatt. ","shortLead":"Apátiában volt és nem érzékelte szavai súlyát - ezzel magyarázta Az RTL KLub Híradójának a jobbikos Bíró László korábbi...","id":"20200821_Magyarazza_antiszemita_kijelenteseit_a_kozos_ellenzeki_jeloltte_valasztott_jobbikos_politikus_aki_lehet_hogy_nem_is_indulhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b510ce-1c1d-4f5c-90f2-99e607df80ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Magyarazza_antiszemita_kijelenteseit_a_kozos_ellenzeki_jeloltte_valasztott_jobbikos_politikus_aki_lehet_hogy_nem_is_indulhat","timestamp":"2020. augusztus. 21. 19:40","title":"Magyarázza antiszemita kijelentéseit a közös ellenzéki jelöltté választott jobbikos politikus, aki lehet, hogy nem is indulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]