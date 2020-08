Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn már be is nyújtják a keresetet.","shortLead":"Hétfőn már be is nyújtják a keresetet.","id":"20200823_Perli_az_amerikai_kormanyt_a_TikTok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8522ec2-6b32-45f4-8894-e2d285ea3b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200823_Perli_az_amerikai_kormanyt_a_TikTok","timestamp":"2020. augusztus. 23. 18:10","title":"Perli az amerikai kormányt a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1ebfd2-95ed-44ed-a44a-d4fb9cdfa1c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közeli államokból érkeznek tűzoltók, a Nemzeti Gárda is besegít. A tűzoltók drámai felvételeket hoztak nyilvánosságra a lángokról. ","shortLead":"A közeli államokból érkeznek tűzoltók, a Nemzeti Gárda is besegít. A tűzoltók drámai felvételeket hoztak nyilvánosságra...","id":"20200824_Kaliforniai_erdotuzek_mar_200_ezer_embernek_kellett_elhagynia_az_otthonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a1ebfd2-95ed-44ed-a44a-d4fb9cdfa1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94d23da-9284-4562-a6ba-783fd67976f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_Kaliforniai_erdotuzek_mar_200_ezer_embernek_kellett_elhagynia_az_otthonat","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:11","title":"Kaliforniai erdőtüzek: már 200 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6cfb0f-fb87-4559-ae8a-e87e7f8e7438","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A koronavírus elleni vakcina fejlesztése problémamentesen halad, de a világ gyanakodva figyeli, hogy az oroszok mintha elkapkodnák a dolgot.","shortLead":"A koronavírus elleni vakcina fejlesztése problémamentesen halad, de a világ gyanakodva figyeli, hogy az oroszok mintha...","id":"202034__koronavirus_oltasverseny__faziseltolas__kockazatok_mellekhatasok__szuriproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a6cfb0f-fb87-4559-ae8a-e87e7f8e7438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79423e69-7854-413e-85c3-f14bb047d2d8","keywords":null,"link":"/360/202034__koronavirus_oltasverseny__faziseltolas__kockazatok_mellekhatasok__szuriproba","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:15","title":"Mi lesz ebből az orosz oltásból? És hogy állnak az amerikaiak, meg a többiek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a náci Németország propagandájához hasonlítja Michael Roth megjegyzését a magyarországi antiszemitizmusról.","shortLead":"A miniszter a náci Németország propagandájához hasonlítja Michael Roth megjegyzését a magyarországi antiszemitizmusról.","id":"20200823_Gulyas_Gergely_is_beszallt_a_nemet_allamtitkar_szidalmazasaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8b1738-ffc6-4168-9c0e-97ca16d1a75f","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Gulyas_Gergely_is_beszallt_a_nemet_allamtitkar_szidalmazasaba","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:30","title":"Gulyás Gergely is beszállt a német államtitkár szidalmazásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2081b94-1a96-4df5-acbc-674eb91f5486","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját bevallásuk szerint edukációs céllal készítik felvételeiket azok a TikTok-felhasználók, akik a náci munkatáborban meghurcolt, meggyilkolt fiataloknak állítják be magukat.","shortLead":"Saját bevallásuk szerint edukációs céllal készítik felvételeiket azok a TikTok-felhasználók, akik a náci munkatáborban...","id":"20200824_halaltabor_gazkamra_holokauszt_auschwitz_tiktok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2081b94-1a96-4df5-acbc-674eb91f5486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab44108d-6b09-4090-890a-9ef0d806d170","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_halaltabor_gazkamra_holokauszt_auschwitz_tiktok_video","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:36","title":"Auschwitzi áldozatoknak sminkelik magukat a tinik a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kemény vezér puskával jár.","shortLead":"Kemény vezér puskával jár.","id":"20200823_Ahogy_Lukasenka_szemleli_a_tuntetoket_nem_szemlel_ugy_senki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1e09ba-bfd7-4099-88f0-f0786fcd4aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Ahogy_Lukasenka_szemleli_a_tuntetoket_nem_szemlel_ugy_senki","timestamp":"2020. augusztus. 23. 19:36","title":"Ahogy Lukasenka szemléli a tüntetőket, nem szemlél úgy senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22eb020-5c6d-4fd0-8caa-ed30c6cffa33","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. idén is meghirdette alternatív tanszergyűjtő kampányát: megunt, felesleges iskolaszereket, tankönyveket szedtek össze, és azokat jelképes áron adják tovább. A sláger az iskolatáska, ebből két konténernyi jött össze.","shortLead":"A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. idén is meghirdette alternatív tanszergyűjtő kampányát: megunt...","id":"20200824_fkf_iskolakezdes_fenntarthato_olcso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b22eb020-5c6d-4fd0-8caa-ed30c6cffa33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257aabce-ef4b-4f29-98a0-afb411f2ad9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_fkf_iskolakezdes_fenntarthato_olcso","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:00","title":"Iskolatáskát 500, íróasztalt 3 ezer forintért - sokaknak segítség lehet az újranyílt fenntartható tanszervásár ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A döntés Magyarországra is vonatkozik.","shortLead":"A döntés Magyarországra is vonatkozik.","id":"20200824_airbnb_szallasfoglalas_bulizas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13bc737-e420-4076-bc39-37e47b1a1338","keywords":null,"link":"/elet/20200824_airbnb_szallasfoglalas_bulizas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 10:27","title":"Viszlát, legény- és lánybúcsúk: az Airbnb betiltja a partik szervezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]