[{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Balogh Ákos Gergely megerősítette, hogy főszerkesztő-helyettes lesz a portálnál. 2010 és 2014 között az Orbanviktor.hu oldalt is vállalkozása működtette.\r

","shortLead":"Balogh Ákos Gergely megerősítette, hogy főszerkesztő-helyettes lesz a portálnál. 2010 és 2014 között az Orbanviktor.hu...","id":"20200822_Az_Indexhez_igazol_a_Mandiner_volt_foszerkesztoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c423cc9-cee6-43bc-ac42-e958d0808913","keywords":null,"link":"/kultura/20200822_Az_Indexhez_igazol_a_Mandiner_volt_foszerkesztoje","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:52","title":"Az Indexhez igazol a Mandiner volt főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportcsatorna állítólag nem tudta, hogy Szombathy az Indexben is igazgatósági tag.","shortLead":"A sportcsatorna állítólag nem tudta, hogy Szombathy az Indexben is igazgatósági tag.","id":"20200823_Kirugtak_a_DigiSporttol_Szombathy_Palt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7e1581-d588-4624-8cdf-04f699935f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Kirugtak_a_DigiSporttol_Szombathy_Palt","timestamp":"2020. augusztus. 23. 13:50","title":"Kirúgták a DigiSporttól Szombathy Pált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200820_Vasember_a_szakadek_szelen__Elon_Musk_eletutja_9_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46b3865-8571-4695-b249-ab899f695938","keywords":null,"link":"/360/20200820_Vasember_a_szakadek_szelen__Elon_Musk_eletutja_9_resz","timestamp":"2020. augusztus. 22. 19:00","title":"Vasember a szakadék szélén - Elon Musk életútja, 9. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd85af3-72ec-4779-84fe-5a9b6ca29db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma a megyében, a helyi lap szerint egy rendezvényen a vendégek 60 százaléka kapta el a vírust.","shortLead":"Megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma a megyében, a helyi lap szerint egy rendezvényen a vendégek 60 százaléka...","id":"20200822_Szuperfertozo_jarhatott_egy_szabolcsi_rendezvenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fd85af3-72ec-4779-84fe-5a9b6ca29db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c685027c-71dd-4cde-a372-41817fc38ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Szuperfertozo_jarhatott_egy_szabolcsi_rendezvenyen","timestamp":"2020. augusztus. 22. 10:10","title":"Szuperfertőző járhatott egy szabolcsi rendezvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szlovákiai Gombos Norbertet verte két játszmában.","shortLead":"A szlovákiai Gombos Norbertet verte két játszmában.","id":"20200823_Fucsovics_tovabbjutott_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4252ee-6aba-4232-8a63-91825446b216","keywords":null,"link":"/sport/20200823_Fucsovics_tovabbjutott_New_Yorkban","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:27","title":"Fucsovics továbbjutott New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fotó, kilenc szó - így üzent Kovács András Péter a szivárványos zászlókat lopkodó Novák Elődnek.","shortLead":"Egy fotó, kilenc szó - így üzent Kovács András Péter a szivárványos zászlókat lopkodó Novák Elődnek.","id":"20200823_Elod_hozd_a_letrat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df35acb-3fc0-4e0d-b5c4-fc00c146bb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Elod_hozd_a_letrat","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:32","title":"\"Előd, hozd a létrát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ba1ab2-ba64-4c38-b309-245374b7f16d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden eddiginél nagyobb tüntetést ígértek vasárnap estére a fehérorosz választás hivatalos eredményét, Lukasenka elnök elsöprő győzelmét megkérdőjelezők.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobb tüntetést ígértek vasárnap estére a fehérorosz választás hivatalos eredményét, Lukasenka elnök...","id":"20200823_Nezze_meg_a_vasarnap_delutan_Minszkben_osszegyult_tomeget__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ba1ab2-ba64-4c38-b309-245374b7f16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4234f271-0bb7-4f11-9133-de635590fb34","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Nezze_meg_a_vasarnap_delutan_Minszkben_osszegyult_tomeget__video","timestamp":"2020. augusztus. 23. 16:38","title":"Nézze meg a vasárnap délután Minszkben összegyűlt tömeget - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e7152-de35-4026-ad25-7d23655f18e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 77 éves áldozatot megverték, megkötözték majd magára hagyták. Mindezt egy mobiltelefonért. ","shortLead":"A 77 éves áldozatot megverték, megkötözték majd magára hagyták. Mindezt egy mobiltelefonért. ","id":"20200822_erdi_gyilkossag_gyanusitott_svedorszag_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e7152-de35-4026-ad25-7d23655f18e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15842784-7bd9-4254-b021-8cca7635a06a","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_erdi_gyilkossag_gyanusitott_svedorszag_elfogas","timestamp":"2020. augusztus. 22. 10:55","title":"Éveken át bujkált, Svédországban fogták el egy érdi gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]