[{"available":true,"c_guid":"f0a21af2-092a-4509-9060-ed6454443ac7","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A nemzetközi kommunikáció holnap is angolul folyik. Holnaputánra viszont jobb megoldás kell.","shortLead":"A nemzetközi kommunikáció holnap is angolul folyik. Holnaputánra viszont jobb megoldás kell.","id":"20200823_Revesz_Niksz_X","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0a21af2-092a-4509-9060-ed6454443ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f825d8e4-9104-40c7-94d2-4ff4c2c1ca68","keywords":null,"link":"/360/20200823_Revesz_Niksz_X","timestamp":"2020. augusztus. 23. 14:50","title":"Révész: Niksz X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több sérült is van, teljes lezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Több sérült is van, teljes lezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","id":"20200823_baleset_harom_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32fe151-886d-4fb1-881d-ab0b2b6600c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_baleset_harom_halott","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:55","title":"Hárman meghaltak, amikor három autó összeütközött Hajdúdorognál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 6-os utat lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat.","shortLead":"A 6-os utat lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat.","id":"20200823_Arokba_hajtott_egy_autos_Szekszardnal_egy_ember_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00068b4-389d-47bc-b58d-1fcb2d66984a","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Arokba_hajtott_egy_autos_Szekszardnal_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:55","title":"Árokba hajtott egy autós Szekszárdnál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a25e75-81d1-420e-a520-3ccb5bb28bda","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az UEFA új pénzdíjrendszere a gazdagokat még gazdagabbá teszi, azt pedig különösen díjazza, ha egy csapat erős csoportkör után jut el a végső győzelemig.","shortLead":"Az UEFA új pénzdíjrendszere a gazdagokat még gazdagabbá teszi, azt pedig különösen díjazza, ha egy csapat erős...","id":"20200824_Bayern_Munchen_bl_penzdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1a25e75-81d1-420e-a520-3ccb5bb28bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd31a92-cac0-498f-8038-92caf3fbfbbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_Bayern_Munchen_bl_penzdij","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:45","title":"42 milliárd forintot nyert a Bayern München az idei BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a57249-4510-44b5-9c8b-0405085d43b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerencsétlenül járt gyalogos állapotáról nincs hír.","shortLead":"A szerencsétlenül járt gyalogos állapotáról nincs hír.","id":"20200822_baleset_godolloi_hev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9a57249-4510-44b5-9c8b-0405085d43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d4606c-7f83-4d75-a62b-82495a70ac3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200822_baleset_godolloi_hev","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:45","title":"Elsodort egy embert a gödöllői HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A PDSZ választmányi tagja szerint a tanári pálya ma már nagyon nem vonzó.","shortLead":"A PDSZ választmányi tagja szerint a tanári pálya ma már nagyon nem vonzó.","id":"20200824_pedagogusok_tanarhiany_pdsz_tanarok_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f477208-c9ed-4828-8c76-855c8dc24c02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_pedagogusok_tanarhiany_pdsz_tanarok_fizetes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:49","title":"Egy hét van az iskolakezdésig, de még mindig 1000 pedagógus hiányzik az iskolákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Harry Maguire egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe.","shortLead":"Harry Maguire egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe.","id":"20200822_Gorogorszag_Manchester_United_Harry_Maguire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d498b088-8e13-4fa5-beee-5c02157d74b7","keywords":null,"link":"/sport/20200822_Gorogorszag_Manchester_United_Harry_Maguire","timestamp":"2020. augusztus. 22. 14:57","title":"Elhagyhatja Görögországot a Manchester United csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba399cd1-07e2-4a07-a6e3-ec8d07414879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magasan a Föld felett keringő műholdak különös, a földi megfigyelők számára láthatatlan rejtélyeket tárnak fel. A nagy nagyítású optikának, az infravörös leolvasónak és a korszerű földradarnak köszönhetően olyan képek készíthetők, melyek gyakran kérdéseket generálnak, időnként pedig válaszokat adnak. A műholdak felfedezéseivel foglalkozik a Spektrum új, Rejtélyek a magasból című dokumentumfilm-sorozata.","shortLead":"A magasan a Föld felett keringő műholdak különös, a földi megfigyelők számára láthatatlan rejtélyeket tárnak fel...","id":"20200822_spektrum_rejtelyek_a_magasbol_dokusorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba399cd1-07e2-4a07-a6e3-ec8d07414879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0763fe-4ee4-442b-992f-f147c1afbdc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_spektrum_rejtelyek_a_magasbol_dokusorozat","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:03","title":"Rejtélyek a magasból: Egy műhold által kiszúrt szellemvárost mutat meg ma este a Spektrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]