Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7bfad47-33e7-4c02-baac-a404175854d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Máshogy gondolunk már a robotokra, mint a járvány előtt. ","shortLead":"Máshogy gondolunk már a robotokra, mint a járvány előtt. ","id":"202034_robot_tarsak_elfogadottsaga_ha_nincs_lo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7bfad47-33e7-4c02-baac-a404175854d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b923c754-be50-419f-aa68-7e3c88de2623","keywords":null,"link":"/360/202034_robot_tarsak_elfogadottsaga_ha_nincs_lo","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:00","title":"Van az a karantén, ahol már örül az ember, ha egy gép szól hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a6f42b-dfdc-42cd-877d-d7431420735b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltámad a már halottnak hitt BlackBerry márka egy új vállalattal a háttérben. Jövőre érkezhet az egyesült Államokba és Európába egy 5G-s, fizikai billentyűzettel szerelt okostelefon.","shortLead":"Feltámad a már halottnak hitt BlackBerry márka egy új vállalattal a háttérben. Jövőre érkezhet az egyesült Államokba és...","id":"20200824_blackberry_2021_5g_billentyuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77a6f42b-dfdc-42cd-877d-d7431420735b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f57f80-e17f-4d4e-a6e7-ff517558949d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_blackberry_2021_5g_billentyuzet","timestamp":"2020. augusztus. 24. 14:03","title":"Feltámad a BlackBerry: 5G-s, billentyűzetes telefon jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5815aff5-952d-44d2-959d-503711e7ebc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sorrendben már a harmadik üzletét nyitja majd meg Szingapúrban. Minden kétséget kizárólag a legújabb az eddigi legkülönlegesebb.","shortLead":"Az Apple sorrendben már a harmadik üzletét nyitja majd meg Szingapúrban. Minden kétséget kizárólag a legújabb az eddigi...","id":"20200824_apple_store_dom_szingapur_viz_marina_bay_sands","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5815aff5-952d-44d2-959d-503711e7ebc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a0ce9e-88b2-4b4b-b210-7efa3aa5f5eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_apple_store_dom_szingapur_viz_marina_bay_sands","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:03","title":"Látványnak sem utolsó: vízre építi legújabb üzletét az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9b9872-1433-450d-8e9f-4cd5c49036b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Belerúgott az épület falába, üveget is hozzávágott.","shortLead":"Belerúgott az épület falába, üveget is hozzávágott.","id":"20200824_rongalas_mauzoleum_mike_klipforgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd9b9872-1433-450d-8e9f-4cd5c49036b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b86ac3-3525-4ff3-83c8-da51325ef355","keywords":null,"link":"/kultura/20200824_rongalas_mauzoleum_mike_klipforgatas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:45","title":"Mauzóleumot rongált meg klipje forgatásán a magyar rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A németek szerint tényleg megmérgezték Navalnijt, Trump egymilliárd dolláros kampányígéretet tett, denevérek jelentek meg egy kórházi folyosón. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A németek szerint tényleg megmérgezték Navalnijt, Trump egymilliárd dolláros kampányígéretet tett, denevérek jelentek...","id":"20200825_Radar360_190_ezer_munkanelkuli_ellatas_nelkul_feher_ruhas_tuntetes_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0edc05-7565-4029-84b7-32b968eeecaf","keywords":null,"link":"/360/20200825_Radar360_190_ezer_munkanelkuli_ellatas_nelkul_feher_ruhas_tuntetes_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:00","title":"Radar360: 190 ezer munkanélküli ellátás nélkül, fehér ruhás tüntetés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormány azon az állásponton van, hogy az orosz ellenzéki politikus ellen mérgezéses támadást követtek el.","shortLead":"A német kormány azon az állásponton van, hogy az orosz ellenzéki politikus ellen mérgezéses támadást követtek el.","id":"20200824_alekszej_navalnij_berlin_korhaz_rendori_vedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ca10b-c496-4df7-9f5d-a86032b63459","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_alekszej_navalnij_berlin_korhaz_rendori_vedelem","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:28","title":"Rendőrök vigyáznak a kórházban Navalnijra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Tudománytalan viták, félelemkeltő rajzok, bírósági csaták és véres utcai felkelések kísérték az első nagy, egy évszázadon át húzódó oltásellenes vitát, amelyben időnként a szabadságjogok győztek, de a végén a vírus vesztett.","shortLead":"Tudománytalan viták, félelemkeltő rajzok, bírósági csaták és véres utcai felkelések kísérték az első nagy...","id":"202034__oltasellenesseg__bunozo_szulok__a_leicestermodszer__nem_konnyen_adjak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34bb090-d675-46b1-bb71-2cee5966719b","keywords":null,"link":"/360/202034__oltasellenesseg__bunozo_szulok__a_leicestermodszer__nem_konnyen_adjak_be","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:00","title":"135 éve kezdődött és azóta is tart a harc az oltásellenesek és a tudomány között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai felhasználók már letölthetik az androidos Firefox böngésző legújabb változatát, ami az asztali böngésző kedvelt funkcióit is megkapta.","shortLead":"Az európai felhasználók már letölthetik az androidos Firefox böngésző legújabb változatát, ami az asztali böngésző...","id":"20200825_mozilla_firefox_bongeszo_android_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a1f77d-9d6e-4af3-829e-517e3425e670","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_mozilla_firefox_bongeszo_android_letoltes","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:03","title":"Töltse le, próbálja ki: megújult az androidos Firefox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]