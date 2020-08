Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben azt mondták, látogatási tilalom van, azért nem mehet be a képviselő.","shortLead":"Az intézményben azt mondták, látogatási tilalom van, azért nem mehet be a képviselő.","id":"20200825_hadhazy_akos_maszkgyarto_gep_satoraljaujhelyi_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3df09d-3f0f-4951-9b8a-987c0a5bd236","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_hadhazy_akos_maszkgyarto_gep_satoraljaujhelyi_borton","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:41","title":"Nem engedték Hadházynak, hogy megnézze a maszkgyártó csodagépet a sátoraljaújhelyi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897c2b0f-6b24-4f5e-84ee-57534391ce95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt a magyar kis- és középvállalatok 70 százaléka kénytelen volt átállni az online munkavégzésre, amihez megfelelő informatikai háttérre volt szükség. A vállalatok felének ez nem jelentett gondot, ám minden ötödik cégnél komoly fejtörést okozott az új helyzet – derült ki a ServerElite felméréséből.","shortLead":"A járvány miatt a magyar kis- és középvállalatok 70 százaléka kénytelen volt átállni az online munkavégzésre, amihez...","id":"20200826_koronavirus_jarvany_tavmunka_kkv_it_rendszer_felmeres_serverelite","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=897c2b0f-6b24-4f5e-84ee-57534391ce95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9411e7-9e58-47c1-a715-d4e4c32c24ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_koronavirus_jarvany_tavmunka_kkv_it_rendszer_felmeres_serverelite","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:03","title":"Tízből két magyar kkv idén döbbent rá, hogy nincs rendben az informatikai rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Öthónapos zárvatartás után pénteken újranyit az intézmény.","shortLead":"Öthónapos zárvatartás után pénteken újranyit az intézmény.","id":"20200825_Kotelezo_maszkhordassal_nyit_a_Mupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf5bed6-40f3-42d6-8f11-04f677ee6456","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_Kotelezo_maszkhordassal_nyit_a_Mupa","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:51","title":"Kötelező maszkhordással nyit a Müpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milos Zeman eltörte a kezét.\r

","shortLead":"Milos Zeman eltörte a kezét.\r

","id":"20200826_Korhazba_szallitottak_a_cseh_elnokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de377e6-e6f3-4414-8072-7078aed7e6d0","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Korhazba_szallitottak_a_cseh_elnokot","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:33","title":"Kórházba szállították a cseh elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7cff26-0149-4521-8470-abad877ec2e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Davide Lanzafame visszatérése a Budapest Honvédhoz már nem volt annyira sikeres, mint az első kör.","shortLead":"Davide Lanzafame visszatérése a Budapest Honvédhoz már nem volt annyira sikeres, mint az első kör.","id":"20200825_lanzafame_torokorszag_budapest_honved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f7cff26-0149-4521-8470-abad877ec2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b56b25-f42e-4cb4-badf-f150d209c7cf","keywords":null,"link":"/sport/20200825_lanzafame_torokorszag_budapest_honved","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:48","title":"A török másodosztályba igazolt a kétszeres magyar gólkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bee19c6-5973-4223-8fa2-692d83ad5c90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztonsági kutatók figyelmeztetése ellenére egyre többen esnek zsarolóvírusok áldozatául. Az egyik legutóbbi érintett a Utah-i Egyetem.","shortLead":"A biztonsági kutatók figyelmeztetése ellenére egyre többen esnek zsarolóvírusok áldozatául. Az egyik legutóbbi érintett...","id":"20200826_utahi_egyetem_zsarolovirus_tamadas_valtsagdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bee19c6-5973-4223-8fa2-692d83ad5c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab6f048-2d6e-4f63-bae3-f010089c3f74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_utahi_egyetem_zsarolovirus_tamadas_valtsagdij","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:03","title":"150 milliót fizetett ki egy amerikai egyetem a hackereknek, hogy ne tegyék közzé a fájljaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves helyettes államtitkár több jogszabály megalkotásában is részt vett a KDNP politikusa szerint.","shortLead":"A 22 éves helyettes államtitkár több jogszabály megalkotásában is részt vett a KDNP politikusa szerint.","id":"20200825_Retvari_elmondta_mivel_foglalkozott_eddig_Racz_Zsofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74abdb8-f18e-47fd-9cb4-a42501e012fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Retvari_elmondta_mivel_foglalkozott_eddig_Racz_Zsofia","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:06","title":"Rétvári Bence elárulta, mivel foglalkozott eddig Rácz Zsófia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lukasenka szerint semmi keresnivalója a politikának a templomokban.","shortLead":"Lukasenka szerint semmi keresnivalója a politikának a templomokban.","id":"20200825_ortodox_eroszak_lukasenka_belarusz_feheroroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b43512f-c9e0-4cdf-ba04-da816ef3ce33","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_ortodox_eroszak_lukasenka_belarusz_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 25. 21:54","title":"Bírálta az erőszakot, felmentették hivatalából a belarusz ortodox egyház vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]