[{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az otthonok 142 gondozottja vesztette életét a járvány kezdete óta, 38 intézményben jelent meg eddig a vírus.","shortLead":"Az otthonok 142 gondozottja vesztette életét a járvány kezdete óta, 38 intézményben jelent meg eddig a vírus.","id":"20200827_koronavirus_jarvany_idosotthonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15441be6-ce1b-484b-816a-673d5983e2b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_jarvany_idosotthonok","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:42","title":"Idősotthonban halt meg a koronavírus minden negyedik magyar áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kérdéses, átszervezi-e a testületet Ursula von der Leyen elnök.","shortLead":"Kérdéses, átszervezi-e a testületet Ursula von der Leyen elnök.","id":"20200827_Kaoszt_hagy_maga_utan_az_Europai_Bizottsagban_a_tavozni_kenyszerult_ir_biztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4b324a-263a-4a3b-a073-6c5c44cc9911","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Kaoszt_hagy_maga_utan_az_Europai_Bizottsagban_a_tavozni_kenyszerult_ir_biztos","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:58","title":"Káoszt hagy maga után az Európai Bizottságban a távozni kényszerült ír biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat egy közeli ingatlan területéről szabadult el, egy férfit is megsebesített.","shortLead":"Az állat egy közeli ingatlan területéről szabadult el, egy férfit is megsebesített.","id":"20200827_veszprem_kos_holttest_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a3e694-b765-4db8-ab63-2e8fb4c18440","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_veszprem_kos_holttest_tamadas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:05","title":"Kos ölt meg egy nőt Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bcd25c-7491-438f-a44c-13b7b135dfe9","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200827_Marabu_Feknyuz_Letelt_Orban_szabadsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48bcd25c-7491-438f-a44c-13b7b135dfe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32b32ef-0604-47a5-9165-59e9e69d2de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Marabu_Feknyuz_Letelt_Orban_szabadsaga","timestamp":"2020. augusztus. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Letelt Orbán szabadsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Osztie Zoltán meg is indokolta, hogy miért használja a „buzi” kifejezést.","shortLead":"Osztie Zoltán meg is indokolta, hogy miért használja a „buzi” kifejezést.","id":"20200827_Mi_keresztenyek_aztan_igazan_nem_belyegzunk_meg_senkit__mondta_a_pap_majd_buzizott_egyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9f462d-80d3-4573-bb08-ac6fddc96ecc","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Mi_keresztenyek_aztan_igazan_nem_belyegzunk_meg_senkit__mondta_a_pap_majd_buzizott_egyet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:02","title":"„Mi, keresztények aztán igazán nem bélyegzünk meg senkit” – mondta a pap, majd buzizott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a33779-aaef-4ba2-9c07-aa909316f328","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Három sikeres német politikusnak is a pozíciójába került – ami a NER-oligarcha Szíjj László jachtján lefotózott Szijjártó Péter külügyminiszternek nem –, hogy nyaralásra, utazásra szóló meghívást fogadott el olyanoktól, akiknek érdekükben állt a kapcsolat.","shortLead":"Három sikeres német politikusnak is a pozíciójába került – ami a NER-oligarcha Szíjj László jachtján lefotózott...","id":"202035__nemet_politikai_normak__baratok_kozt__vegzetes_ajandekok__menniuk_kellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21a33779-aaef-4ba2-9c07-aa909316f328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46942309-910e-44c0-abc1-16a6b3d626c1","keywords":null,"link":"/360/202035__nemet_politikai_normak__baratok_kozt__vegzetes_ajandekok__menniuk_kellett","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:00","title":"Nyugati normák: három német politikus, aki egy ajándék nyaralás miatt mondott le ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2023-as atlétikai vb-re készülő létesítmény elég drága, de a Puskás-stadionnál valamivel olcsóbbnak tűnik.","shortLead":"A 2023-as atlétikai vb-re készülő létesítmény elég drága, de a Puskás-stadionnál valamivel olcsóbbnak tűnik.","id":"20200828_meszaros_lorinc_atletikai_stadion_paar_attila_whb_csoport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d818a4-7ae1-41c6-b887-5f92e01c4a61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_meszaros_lorinc_atletikai_stadion_paar_attila_whb_csoport","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:08","title":"Mészárosék és partnereik 150 milliárd forintból építhetik az atlétikai stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b389396-69f8-44d6-8989-837a7e0f3e5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Aréna nézőterének harmadát használhatják ki, így körülbelül 20 ezren lehetnek majd a meccsen. Ezzel vizsgálják a korlátozások hatását is. ","shortLead":"A Puskás Aréna nézőterének harmadát használhatják ki, így körülbelül 20 ezren lehetnek majd a meccsen. Ezzel vizsgálják...","id":"20200827_puskas_arena_kulfoldi_szurkolok_europai_szuperkupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b389396-69f8-44d6-8989-837a7e0f3e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790bf913-603c-4f88-bdcc-a9219a240b50","keywords":null,"link":"/sport/20200827_puskas_arena_kulfoldi_szurkolok_europai_szuperkupa","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:55","title":"Jöhetnek külföldi szurkolók a budapesti Szuperkupa-döntőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]