[{"available":true,"c_guid":"a0aa9978-387d-4c19-b1d1-285db2236deb","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Magyarország négy év múlva utolérhet olyan államokat, mint Afganisztán, Azerbajdzsán, Bulgária, Banglades, Görögország vagy Türkmenisztán. A felsoroltak annak példái, hogy az ismert űrhatalmakon kívül is jó néhány ország üzemeltet már saját műholdakat. ","shortLead":"Magyarország négy év múlva utolérhet olyan államokat, mint Afganisztán, Azerbajdzsán, Bulgária, Banglades, Görögország...","id":"202035_egi_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0aa9978-387d-4c19-b1d1-285db2236deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d565c0bc-d93d-4691-90c0-cb2319679770","keywords":null,"link":"/360/202035_egi_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:00","title":"Nem csak telefonálásra és internetezésre lesz jó a tervezett magyar műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa93107-e105-494b-a6fe-22ee9924f56c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban jelentek meg az Asus legújabb mobiljai, a ZenFone 7 és a zászlóshajó ZenFone 7 Pro, amelyekről promóciós videót is készített a gyártó.","shortLead":"A napokban jelentek meg az Asus legújabb mobiljai, a ZenFone 7 és a zászlóshajó ZenFone 7 Pro, amelyekről promóciós...","id":"20200827_video_asus_zenfone_7_pro_tripla_flip_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaa93107-e105-494b-a6fe-22ee9924f56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeac412-6254-4d65-8c8f-e9a414a6fb13","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_video_asus_zenfone_7_pro_tripla_flip_kamera","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:10","title":"Itt az első hivatalos videó az új Asus csúcstelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df4300b-c3a6-4c5e-b729-32d29167f51d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután két tábor résztvevői között is találtak fertőzötteket, az egyetem lefújta a többi eseményt. A tünetmentes, de koronavírusos gólyák akár egy napig is együtt lehettek a többiekkel.","shortLead":"Miután két tábor résztvevői között is találtak fertőzötteket, az egyetem lefújta a többi eseményt. A tünetmentes, de...","id":"20200827_pte_golyatabor_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1df4300b-c3a6-4c5e-b729-32d29167f51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8d3339-ddae-4c47-8c1a-d285747aa77d","keywords":null,"link":"/elet/20200827_pte_golyatabor_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:32","title":"Három koronavírusos is volt a PTE gólyatáboraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106d097d-ea69-48f3-95e0-aaca670b5b89","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202035_retro_parti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=106d097d-ea69-48f3-95e0-aaca670b5b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9f0d73-77b4-4dfe-83da-28998b802022","keywords":null,"link":"/itthon/202035_retro_parti","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:30","title":"Nagy Gábor: Retró parti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235a742a-eb43-4e1a-af3f-e0c6ce2cdb1c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Társalkodónő, ápolónő, szakácsnő, sofőr: anya. 0–24 órás szolgálatban, mert sok gyermek életében az anya a biztos pont. Mi történik, ha csak anya van?","shortLead":"Társalkodónő, ápolónő, szakácsnő, sofőr: anya. 0–24 órás szolgálatban, mert sok gyermek életében az anya a biztos pont...","id":"20200827_Egyedulallo_anyak_szuperhosok_akik_koztunk_jarnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=235a742a-eb43-4e1a-af3f-e0c6ce2cdb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93252710-6759-4e8f-bc90-a3dd34ad49d4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200827_Egyedulallo_anyak_szuperhosok_akik_koztunk_jarnak","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:30","title":"Egyedülálló anyák: szuperhősök, akik köztünk járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint Magyarország kivár. ","shortLead":"A jelek szerint Magyarország kivár. ","id":"20200826_Kasler_Magyarorszagra_csak_akkor_kerul_vakcina_ha_kesoi_szovodmenyeket_sem_okoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b2fbe1-b52d-43d4-a6bd-92ecef4f49d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Kasler_Magyarorszagra_csak_akkor_kerul_vakcina_ha_kesoi_szovodmenyeket_sem_okoz","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:13","title":"Kásler: Magyarországra csak akkor kerül vakcina, ha késői szövődményeket sem okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11e2082-9f12-47eb-8270-1c74afd5ba30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megsokszorozódtak a tengerjogi viták a térségben, elsősorban az elmúlt években feltárt földgázmezők miatt.","shortLead":"Megsokszorozódtak a tengerjogi viták a térségben, elsősorban az elmúlt években feltárt földgázmezők miatt.","id":"20200826_torok_gorog_foldgaz_foldkozi_tenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a11e2082-9f12-47eb-8270-1c74afd5ba30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d3a78b-fa1a-4c2d-bc71-45094ce8f0e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_torok_gorog_foldgaz_foldkozi_tenger","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:05","title":"Közös hadgyakorlattal üzennek Erdogannak a görögök, a ciprusiak, a franciák és az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db072a6-585a-4f3b-8e36-de2e7dd16401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkatársak mellett a gyerekek is karanténba kerültek.","shortLead":"A munkatársak mellett a gyerekek is karanténba kerültek.","id":"20200827_koronavirus_fertozes_torokbalint_ovoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1db072a6-585a-4f3b-8e36-de2e7dd16401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f5925a-6921-441d-8c59-18e2e3252d93","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_fertozes_torokbalint_ovoda","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:01","title":"Koronavírusos az egyik dolgozó a törökbálinti Walla óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]