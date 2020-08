Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games és az Apple között kirobbant jogi vita miatt utóbbi nemrég úgy döntött: minden hozzáférést megvon az amerikai kiadótól. Néhány éve pedig még a kiadó játékaival promózták, milyen erős hardver is van az iPhone-okban.","shortLead":"Az Epic Games és az Apple között kirobbant jogi vita miatt utóbbi nemrég úgy döntött: minden hozzáférést megvon...","id":"20200829_apple_fortnite_epic_games","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9577e88-3dbf-4d84-aaca-5cce9eba4dc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_apple_fortnite_epic_games","timestamp":"2020. augusztus. 29. 14:41","title":"Tíz év után vége a szerelemnek, az Apple kirúgta az App Store-ból a Fortnite fejlesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A elnököt abban az évben is nagy többséggel választották újra Belaruszban, ahol akkor Sziijjártó szerint két lábbal taposták az emberi szabadságjogokat.","shortLead":"A elnököt abban az évben is nagy többséggel választották újra Belaruszban, ahol akkor Sziijjártó szerint két lábbal...","id":"20200828_szijjarto_peter_aljakszandr_lukasenka_belarusz_tuntetes_2006","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96a76b2-4e69-4827-aab1-0207c584d569","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_szijjarto_peter_aljakszandr_lukasenka_belarusz_tuntetes_2006","timestamp":"2020. augusztus. 28. 07:15","title":"Szijjártó 2006-ban még Lukasenka diktatúrája ellen tüntetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66892b0f-f394-4734-9dc8-dd44c446eb33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt hivatalosan nem jelölheti a tiszaújvárosi időközin, de megtalálták a megoldást.","shortLead":"A párt hivatalosan nem jelölheti a tiszaújvárosi időközin, de megtalálták a megoldást.","id":"20200829_ellenzek_biro_laszlo_jobbik_idokozi_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66892b0f-f394-4734-9dc8-dd44c446eb33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d581f3-3562-4c7e-9d2b-6d29c3134182","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_ellenzek_biro_laszlo_jobbik_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:59","title":"Beállt az ellenzék Bíró László mögé, a Jobbik aktivistákkal segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az államtitkár szerint autóval közlekedni egy nagyvárosban nem deviancia és nem bűn. Az ügy előzménye, hogy Karácsonyék ideiglenes biciklisávokat alakítottak ki a főváros több pontján.","shortLead":"Az államtitkár szerint autóval közlekedni egy nagyvárosban nem deviancia és nem bűn. Az ügy előzménye, hogy Karácsonyék...","id":"20200828_furjes_balazs_karacsony_gergely_kerekparosok_autosok_nagykorut_savlezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5faaac70-d3b7-496b-90a2-a666ac402e3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_furjes_balazs_karacsony_gergely_kerekparosok_autosok_nagykorut_savlezaras","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:11","title":"Fürjes: Karácsony fejezze be az autósüldözést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók csak két negatív teszt után állhatnak munkába.","shortLead":"A dolgozók csak két negatív teszt után állhatnak munkába.","id":"20200828_Koronavirus_vedono_Debrecen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f692d0d-8b8e-4925-8dea-7a949fd99679","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Koronavirus_vedono_Debrecen","timestamp":"2020. augusztus. 28. 18:05","title":"Koronavírusos lett több védőnő Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e44d1aa-2a82-491c-8e26-16720ee3b884","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Óvatosak, és a mostaninál nagyobb szigort is ildomosnak tartanák a hvg.hu olvasói – derült ki felmérésünkből. A csütörtökön megjelent cikkünkben arról kérdeztük oldalunk látogatóit, ők milyen módon védekeznének a járvány jelenlegi szakaszában, illetve azt is megtudakoltuk, ők maguk milyen stratégiát választanak a koronavírussal kapcsolatban. ","shortLead":"Óvatosak, és a mostaninál nagyobb szigort is ildomosnak tartanák a hvg.hu olvasói – derült ki felmérésünkből...","id":"20200828_Szigor_az_iskolakban_felelem_a_vakcinatol__igy_kuzdenenek_a_koronavirussal_a_hvghu_olvasoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e44d1aa-2a82-491c-8e26-16720ee3b884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab44e9a-ed27-4cfc-a568-6a1fa8b47858","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Szigor_az_iskolakban_felelem_a_vakcinatol__igy_kuzdenenek_a_koronavirussal_a_hvghu_olvasoi","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:00","title":"Szigor az iskolákban, félelem a vakcinától – így küzdenének a koronavírussal a hvg.hu olvasói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0797b-9308-4074-a591-28d1d25705b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mielőtt megtörténik a különleges Apple-szemüveg piaci bevezetése, a cég más módon is elkezdené hozzászoktatni az embereket az AR, vagyis a kiterjesztett valóság élményéhez – értesült a Bloomberg.","shortLead":"Mielőtt megtörténik a különleges Apple-szemüveg piaci bevezetése, a cég más módon is elkezdené hozzászoktatni...","id":"20200828_apple_tv_plus_kiterjesztett_valosag_sorozat_ar_szemuveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec0797b-9308-4074-a591-28d1d25705b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258544c7-5093-4399-b82a-0afd77f7501b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_apple_tv_plus_kiterjesztett_valosag_sorozat_ar_szemuveg","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:42","title":"Az Apple átírhatja a tévénézést, szó szerint megfoghatók lennének a műsorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6152c8b-ce87-4a15-b58b-f985be242b86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rég nem működő OGO-1 műhold a hét végén fog porrá égni az atmoszféra felső rétegeiben.\r

\r

","shortLead":"A rég nem működő OGO-1 műhold a hét végén fog porrá égni az atmoszféra felső rétegeiben.\r

\r

","id":"20200829_ogo_1_nasa_muhold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6152c8b-ce87-4a15-b58b-f985be242b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdaac05-bc39-4a7b-9475-d41ef4bd238d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_ogo_1_nasa_muhold","timestamp":"2020. augusztus. 29. 14:02","title":"A hétvégén elkezd a Föld felé zuhanni egy közel 500 kilós műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]