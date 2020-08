Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A volt német külügyminiszter úgy gondolja, hogy még egyetlen amerikai választás sem jelentett ekkora fenyegetést a világ békéjére, jólétére és stabilitására nézve, mint a mostani. ","shortLead":"A volt német külügyminiszter úgy gondolja, hogy még egyetlen amerikai választás sem jelentett ekkora fenyegetést...","id":"20200828_Sigmar_Gabriel_Trump_sikere_katasztrofa_lenne_a_Nyugat_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248aa515-bd14-4b69-9840-e3eec388ca9b","keywords":null,"link":"/360/20200828_Sigmar_Gabriel_Trump_sikere_katasztrofa_lenne_a_Nyugat_szamara","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:15","title":"Sigmar Gabriel: Trump sikere katasztrófa lenne a Nyugat számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7842ae7-a7ea-485e-b374-0558945c061a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kislány, és a Daisy Dove nevet kapta.","shortLead":"Kislány, és a Daisy Dove nevet kapta.","id":"20200827_Megszuletett_Katy_Perry_es_Orlando_Bloom_gyereke_itt_az_elso_foto_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7842ae7-a7ea-485e-b374-0558945c061a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82ab05a-4a56-4a89-b423-37dcf824b1b6","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Megszuletett_Katy_Perry_es_Orlando_Bloom_gyereke_itt_az_elso_foto_is","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:42","title":"Megszületett Katy Perry és Orlando Bloom gyereke, itt az első fotó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette lakossági számlás tarifaportfólióját a Telenor, így több tarifacsomag is a korábbinál jelentősen több mobilinternet tartalmaz. A vállalat emellett ügyfélajánlásokat is vár: ha valaki új ügyfelet hoz a céghez, mindketten ajándékot választhatnak: 400 GB-nyi adatforgalmat, vagy 20 ezer forintos kedvezményt.","shortLead":"Frissítette lakossági számlás tarifaportfólióját a Telenor, így több tarifacsomag is a korábbinál jelentősen több...","id":"20200828_telenor_uj_tarifak_mobilinternet_egyutt_jobban_kedvezmeny_kod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af946b90-bbfc-4be8-93bd-e05441ea746f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_telenor_uj_tarifak_mobilinternet_egyutt_jobban_kedvezmeny_kod","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:03","title":"Telenoros? Itt a jó hír: háromszor, hatszor annyi mobilnet jár, vagy akár heti 20 GB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét Bukarestben találták a legtöbb koronavírus-fertőzöttet.","shortLead":"Ismét Bukarestben találták a legtöbb koronavírus-fertőzöttet.","id":"20200827_romania_koronavirus_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1837ea0d-54af-4c74-96bb-a259e58a87f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_romania_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:48","title":"Újabb negatív rekord Romániában: 1500 új fertőzött 24 óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b","c_author":"Csatlós Hanna - Ká Zoltán","category":"kultura","description":"A szeptemberi Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütál Mundruczó Kornél hetedik nagyjátékfilmje, a Pieces of a Woman. Az alkotók a forgatás körülményeiről, a színészválasztásról és a „chemistry read” sajátosságairól a hvg.hu-nak meséltek. ","shortLead":"A szeptemberi Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütál Mundruczó Kornél hetedik nagyjátékfilmje...","id":"20200828_Mundruczo_Kornel_Weber_Kata_Pieces_of_a_Woman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117b5fd5-90f4-4b24-94d3-4f468bcb6ee5","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Mundruczo_Kornel_Weber_Kata_Pieces_of_a_Woman","timestamp":"2020. augusztus. 28. 20:00","title":"„Shia LaBeouf elolvasta a forgatókönyvet, és négy óra múlva visszahívott” – hogyan készült Mundruczó Kornél új filmje? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melanie Wolfsonnak kétszer is helyet kellett változtatnia, mert a férfiak nem akartak egy nő mellé ülni.","shortLead":"Melanie Wolfsonnak kétszer is helyet kellett változtatnia, mert a férfiak nem akartak egy nő mellé ülni.","id":"20200828_Ortodox_zsido_ferfiak_keresere_ultettek_el_egy_not_most_beperli_a_legitarsasagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98950fa-c7dc-4d23-9ab6-604edb047390","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Ortodox_zsido_ferfiak_keresere_ultettek_el_egy_not_most_beperli_a_legitarsasagot","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:37","title":"Ortodox zsidó férfiak kérésére ültettek el egy nőt, most beperli a légitársaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0408d9-9e03-4305-a968-4b4922b1fc39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Deinococcus radiodurans nevű baktérium olyannyira szívós, hogy a világűr szélsőséges körülményei sem pusztítják el.","shortLead":"Egy Deinococcus radiodurans nevű baktérium olyannyira szívós, hogy a világűr szélsőséges körülményei sem pusztítják el.","id":"20200827_bakterium_urutazas_nemzetkozi_urallomas_japan_tudosok_mikroorganizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca0408d9-9e03-4305-a968-4b4922b1fc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9ba191-328b-4439-a5d6-43c7ba7637bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_bakterium_urutazas_nemzetkozi_urallomas_japan_tudosok_mikroorganizmus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 20:12","title":"Felfedeztek egy baktériumot, amely képes lehet a bolygók közti utazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f75a64-a533-4ee8-9a06-e95c7f03ca1b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ártalmatlan fertőtlenítőszer került a vízbe, ettől színeződött el.","shortLead":"Ártalmatlan fertőtlenítőszer került a vízbe, ettől színeződött el.","id":"20200827_szlovenia_tengerpart_lila_fertotlenitoszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f75a64-a533-4ee8-9a06-e95c7f03ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7499695-00af-4185-afb8-c596d907b813","keywords":null,"link":"/elet/20200827_szlovenia_tengerpart_lila_fertotlenitoszer","timestamp":"2020. augusztus. 27. 22:00","title":"Kiderült, mitől lilult be a szlovén tengerpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]