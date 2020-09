Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52e1ee82-3c3d-423a-a169-5a8c71a55d0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész özvegye szerint ez akkor nagyon megrémítette a férjét.","shortLead":"A színész özvegye szerint ez akkor nagyon megrémítette a férjét.","id":"20200902_Robin_Williams_halala_elott_nem_aludhatott_egy_agyban_a_felesegevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e1ee82-3c3d-423a-a169-5a8c71a55d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5877aed-9320-4ccd-96fb-e81d801e0634","keywords":null,"link":"/elet/20200902_Robin_Williams_halala_elott_nem_aludhatott_egy_agyban_a_felesegevel","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:24","title":"Robin Williams a halála előtt nem aludhatott egy ágyban a feleségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1004887b-1731-4089-8037-77061e5b687d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tévét, mosógépet és projektort is bemutatott a Samsung a szerdán délelőtt, virtuális keretek között megrendezett Life Unstoppable eseményén. A gyártó a pandémia miatt megváltozott életünk támogatására hegyezte ki eseményét.","shortLead":"Tévét, mosógépet és projektort is bemutatott a Samsung a szerdán délelőtt, virtuális keretek között megrendezett Life...","id":"20200902_samsung_life_unstoppable_uj_gepek_ww9800t_mosogep_dv8000t_szaritogep_rb7300t_huto_odessey_g5_monitor_galaxy_a42_5g_tab_a7_the_premiere_projektor_lsp9t_magyar_megjelenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1004887b-1731-4089-8037-77061e5b687d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23313e11-ff71-4e53-93f1-7d71f4e6e810","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_samsung_life_unstoppable_uj_gepek_ww9800t_mosogep_dv8000t_szaritogep_rb7300t_huto_odessey_g5_monitor_galaxy_a42_5g_tab_a7_the_premiere_projektor_lsp9t_magyar_megjelenes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:25","title":"A Samsung szerda délelőtt megüzente a járványnak: vesztésre áll, megoldjuk az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccca37e-8381-4eb9-99e5-7ab45cadf691","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Az állítólagos baloldali médiafölényről és a Színház és Filmművészeti Egyetem elfoglalásáról, vagy inkább megszüntetéséről. Valamint a rendszerdiskurzusról, az Orbán-korszak korszelleméről, kormányról és (hivatásos) ellenzékéről. Vélemény.","shortLead":"Az állítólagos baloldali médiafölényről és a Színház és Filmművészeti Egyetem elfoglalásáról, vagy inkább...","id":"20200901_TGM_Vakito_vilagossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ccca37e-8381-4eb9-99e5-7ab45cadf691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ac47e7-38b2-4d1d-b867-1eac7427124d","keywords":null,"link":"/360/20200901_TGM_Vakito_vilagossag","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:00","title":"TGM: Vakító világosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b1c4cb-390b-489f-85b7-06adf69671e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülők biztosak szeretnének lenni abban, hogy nem ismétlődik meg a tavaszi iskolabezárás ,és hogy gyerekeink az iskolában normális keretek között tanulhatnak majd – hívja fel a figyelmet az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete (ESZME).\r

\r

","shortLead":"A szülők biztosak szeretnének lenni abban, hogy nem ismétlődik meg a tavaszi iskolabezárás ,és hogy gyerekeink...","id":"20200901_Szuloi_szervezet_Az_iskolakban_nem_szabad_eloirni_a_maszkhasznalatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26b1c4cb-390b-489f-85b7-06adf69671e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dbf8b7-4514-4271-a593-14b6e37e0bb0","keywords":null,"link":"/elet/20200901_Szuloi_szervezet_Az_iskolakban_nem_szabad_eloirni_a_maszkhasznalatot","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:35","title":"Szülői szervezet: Az iskolákban nem szabad előírni a maszkhasználatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tartják meg az évnyitót a Szegedi Tudományegyetemen, mert az egyik rektorhelyettes koronavírustesztje pozitív lett. Az intézményben állítják, a működés zavartalan.","shortLead":"Nem tartják meg az évnyitót a Szegedi Tudományegyetemen, mert az egyik rektorhelyettes koronavírustesztje pozitív lett...","id":"20200901_koronavirus_szegedi_tudomanyegyetem_rektorhelyettes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4173c423-1858-4285-8b73-066e9f175ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_koronavirus_szegedi_tudomanyegyetem_rektorhelyettes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:14","title":"Koronavírusos a Szegedi Tudományegyetem egyik rektorhelyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db55aaf-a000-4a9b-aa57-28a6ad311b1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A győri Audi kapta a legtöbb állami támogatást a munkabérekhez és az árbevételhez képest. A cégcsoport egy győri munkahelyére négyszer annyi közpénz jut, mint egy németországira.","shortLead":"A győri Audi kapta a legtöbb állami támogatást a munkabérekhez és az árbevételhez képest. A cégcsoport egy győri...","id":"20200901_audi_sok_allami_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6db55aaf-a000-4a9b-aa57-28a6ad311b1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5ac0e9-ce5d-469b-9795-0c1b973fd278","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_audi_sok_allami_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:46","title":"A magyar kormány önti a pénzt az Audiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta nem lép az Európai Bizottság a magyar média kormányzati torzítása miatt született panaszok ügyében.","shortLead":"Évek óta nem lép az Európai Bizottság a magyar média kormányzati torzítása miatt született panaszok ügyében.","id":"20200902_eb_ujsagiro_szervezetek_magyar_sajtoszabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23074e11-0f41-46f6-933f-10296be0da31","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_eb_ujsagiro_szervezetek_magyar_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:18","title":"16 európai újságíró- és médiaszervezet tiltakozik a magyar helyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"Budai Géza","category":"sport","description":"Kezdődik a magyar válogatott szezonja csütörtök este Törökország ellen. Rossinak nemcsak a magyar tehetséggondozással, és a válogatottak hátrányba kerülésével kell szembenéznie, hanem azzal, hogy a koronavírus akár egyik napról a másikra is boríthat mindent, miközben ő épp fiatalítani kezdett. Ha bejön neki, legenda lesz.","shortLead":"Kezdődik a magyar válogatott szezonja csütörtök este Törökország ellen. Rossinak nemcsak a magyar tehetséggondozással...","id":"20200902_Szovetsegi_kapitany_meg_nem_kuzdott_ennyi_bajjal_mint_Marco_Rossi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b6cb61-ba8e-4beb-a331-635d5fc29740","keywords":null,"link":"/sport/20200902_Szovetsegi_kapitany_meg_nem_kuzdott_ennyi_bajjal_mint_Marco_Rossi","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:05","title":"Szövetségi kapitány még nem küzdött ennyi bajjal, mint Marco Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]