[{"available":true,"c_guid":"0bb13d2e-c9d9-40ed-92c1-2c34e9139150","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos leleplezésre alig több mint két hetet kell csak várnunk.","shortLead":"A hivatalos leleplezésre alig több mint két hetet kell csak várnunk.","id":"20200907_mar_javaban_tesztelik_az_uj_bmw_m3at__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb13d2e-c9d9-40ed-92c1-2c34e9139150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa161b67-b8e2-4d71-b66f-d2a0d748d5ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_mar_javaban_tesztelik_az_uj_bmw_m3at__video","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:21","title":"Már javában tesztelik az új BMW M3-at – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a3c8a-645c-45a5-aee7-047e240741f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heteken belül emelkedni fog a fertőzöttek száma a veszélyeztetett korosztályban, és hosszú várakozás időre kell számítaniuk a betegeknek a pécsi egyetemi klinika sürgősségi osztályán – írta közösségi oldalán az osztályvezető főorvos aki szerint nehéz időszak következik.","shortLead":"Heteken belül emelkedni fog a fertőzöttek száma a veszélyeztetett korosztályban, és hosszú várakozás időre kell...","id":"20200908_koronavirus_veszelyeztett_korosztaly_fertozodese_pecsi_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=159a3c8a-645c-45a5-aee7-047e240741f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d63c519-7287-436c-81dc-815487b96443","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_koronavirus_veszelyeztett_korosztaly_fertozodese_pecsi_orvos","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:07","title":"Csak idő kérdése, hogy mikor fertőződnek meg az idősek is - figyelmeztet egy pécsi orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da01195-d576-4f61-b138-a740f11d4de5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az újrahasznosított műanyagból készült nyilvános vizeldék a város ökoszisztémáját is segítik, és a levegőt is tisztítják továbbá.","shortLead":"Az újrahasznosított műanyagból készült nyilvános vizeldék a város ökoszisztémáját is segítik, és a levegőt is...","id":"20200908_Amszterdamban_organikus_mutragyat_csinalnak_a_varosi_vizeldek_termekebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5da01195-d576-4f61-b138-a740f11d4de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fb8ee6-2560-42dc-a4bd-481e2a981db0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200908_Amszterdamban_organikus_mutragyat_csinalnak_a_varosi_vizeldek_termekebol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:44","title":"Amszterdamban organikus műtrágyát készítenek a városi vizeldék \"termékéből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","shortLead":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","id":"20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1155a562-dd9f-43d6-b0a9-22abe956bd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:59","title":"Beárazták a VW-konszern új márkájának első saját modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5b5227-f5bf-4367-b54d-ad3317cb4d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esetről videó is készült, a rendőrség keresi a férfit.","shortLead":"Az esetről videó is készült, a rendőrség keresi a férfit.","id":"20200907_Dobozzal_egyutt_rejtette_nadragjaba_a_telefont_a_debreceni_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc5b5227-f5bf-4367-b54d-ad3317cb4d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a28fe9-ff4f-43b6-8c88-e68327673c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Dobozzal_egyutt_rejtette_nadragjaba_a_telefont_a_debreceni_tolvaj","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:25","title":"Dobozzal együtt rejtette nadrágjába a telefont a debreceni tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lemondott rektorhelyettes nyilatkozatára reagálva adott ki közleményt az Állami Számvevőszék. ","shortLead":"A lemondott rektorhelyettes nyilatkozatára reagálva adott ki közleményt az Állami Számvevőszék. ","id":"20200908_A_Szamvevoszek_figyelmeztetest_adott_ki_a_Szinmuveszeti_atadasahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ace3166-115e-4f61-a596-5ef2de5cb32a","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_A_Szamvevoszek_figyelmeztetest_adott_ki_a_Szinmuveszeti_atadasahoz","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:05","title":"Megszólalt az ÁSZ: A Színművészeti gazdálkodását 10 éve sorozatos és visszatérő szabálytalanságok jellemzik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hiába olasz a szövetségi kapitányunk, a vereség megmagyarázásánál már átvette a legjobb magyar szokásokat.","shortLead":"Hiába olasz a szövetségi kapitányunk, a vereség megmagyarázásánál már átvette a legjobb magyar szokásokat.","id":"20200906_Rossi_magyar_orosz_foci_sport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad0c738-77ca-4a23-9c60-665bbd81de9e","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Rossi_magyar_orosz_foci_sport","timestamp":"2020. szeptember. 06. 21:38","title":"Rossi: Majdnem mindenben felülmúltuk az oroszokat, csak gólt ők rúgtak többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f56cc91-8a48-47c5-b3d8-a0dca6fddce6","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Az orvosi járványmodellek alapján egyértelmű a szakma álláspontja: a koronavírus-járvány megfékezéséhez gyors és megfontolt intézkedésekre van szükség. Bár szakértők szerint van mód a halálozások elkerülésére és a fertőzésláncok megszakítására, nem létezik egyetlen „járványügyi varázsterv”. ","shortLead":"Az orvosi járványmodellek alapján egyértelmű a szakma álláspontja: a koronavírus-járvány megfékezéséhez gyors és...","id":"20200908_Hatekonyabb_teszteles_es_atlathatobb_kommunikacio_lehet_a_kulcs_a_masodik_hullam_kezeleseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f56cc91-8a48-47c5-b3d8-a0dca6fddce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae205eb-83c3-4c06-9003-a3d1e531d83f","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_Hatekonyabb_teszteles_es_atlathatobb_kommunikacio_lehet_a_kulcs_a_masodik_hullam_kezeleseben","timestamp":"2020. szeptember. 08. 20:00","title":"Az igazi vírusellenes fegyver a hatékonyabb tesztelés és az átláthatóbb kommunikáció lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]