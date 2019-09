Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4856e9a0-8bbb-4b2b-9825-6171bbeb7a93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte furcsa is, hogy eddig nem létezett páncélozott változat a luxus SUV-ból.","shortLead":"Szinte furcsa is, hogy eddig nem létezett páncélozott változat a luxus SUV-ból.","id":"20190903_A_Kalasnyikov_ellen_siman_megved_a_pancelozott_Bentley_Bentayga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4856e9a0-8bbb-4b2b-9825-6171bbeb7a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2842f868-9948-47c4-82df-c57ee24a31e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_A_Kalasnyikov_ellen_siman_megved_a_pancelozott_Bentley_Bentayga","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:21","title":"A Kalasnyikov is kevés ezzel a Bentley Bentaygával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában tartották meg az idei nemzeti tanévnyitót Kásler Miklós, az emberierőforrás-miniszter részvételével, ahová be szeretettek volna jutni a Pedagógusok Demokratikus Szaszervezetének (PDSZ) tagjai, köztük az elnök, Szűcs Tamás is. ","shortLead":"A sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában tartották meg az idei nemzeti tanévnyitót Kásler Miklós...","id":"20190901_Nem_engedtek_be_a_Nemzeti_Tanavnyitora_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezetenek_kepviseloit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708e032d-b6bf-4a6a-96b5-f2b1a118d316","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Nem_engedtek_be_a_Nemzeti_Tanavnyitora_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezetenek_kepviseloit","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:36","title":"Nem engedték be a nemzeti tanévnyitóra a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c30afd-4161-4778-84b0-0d78ba681d44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több hónap késéssel megjelent az OLAF 2018-as jelentése. Ebből kiderül: a 2014 és 2018 között Magyarországnak utalt uniós támogatások majdnem 4 százalékát fizettetné vissza a csalás elleni hivatal. Ez nyolc és félszerese az EU-átlagnak.","shortLead":"Több hónap késéssel megjelent az OLAF 2018-as jelentése. Ebből kiderül: a 2014 és 2018 között Magyarországnak utalt...","id":"20190903_olaf_jelentes_2018_eu_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3c30afd-4161-4778-84b0-0d78ba681d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b107f94-6d87-43de-bcae-2489a27d2ebf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190903_olaf_jelentes_2018_eu_tamogatas","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:33","title":"OLAF: Magyarországon a legmagasabb az elcsalt EU-pénzek aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cdba9f-0edd-4383-a2c3-0d9c4a142b5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ötezer diáknak tartottak tanévkezdő szentmisét a Szent István-bazilika előtt. ","shortLead":"Ötezer diáknak tartottak tanévkezdő szentmisét a Szent István-bazilika előtt. ","id":"20190902_Ketszer_annyian_tanulnak_egyhazi_iskolaban_mint_tiz_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58cdba9f-0edd-4383-a2c3-0d9c4a142b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334a67f7-46ef-4051-9612-93872830fd8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Ketszer_annyian_tanulnak_egyhazi_iskolaban_mint_tiz_eve","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:32","title":"Kétszer annyian tanulnak egyházi iskolában, mint tíz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846dc37-04da-4a9d-9f0b-3c889e354792","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az Intertől távozó argentin csatár kölcsönbe érkezik a PSG-hez.","shortLead":"Az Intertől távozó argentin csatár kölcsönbe érkezik a PSG-hez.","id":"20190903_Eldolt_Parizsba_koltozik_at_az_Inter_argentinja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3846dc37-04da-4a9d-9f0b-3c889e354792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053a4332-ba9d-487a-9bec-a5e5f34d992f","keywords":null,"link":"/sport/20190903_Eldolt_Parizsba_koltozik_at_az_Inter_argentinja","timestamp":"2019. szeptember. 03. 09:29","title":"Viharos távozása után Neymar csapattársa lesz Icardi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A találkozót az eső miatt többször félbe kellett szakítani.","shortLead":"A találkozót az eső miatt többször félbe kellett szakítani.","id":"20190903_US_Open_Babosek_parosa_negyeddontos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274659b5-ba71-4830-bf48-2cd6338c06c9","keywords":null,"link":"/sport/20190903_US_Open_Babosek_parosa_negyeddontos","timestamp":"2019. szeptember. 03. 05:03","title":"US Open: Babosék párosa negyeddöntős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Harvard nem is emlékszik, hogy Maróth náluk járt volna, ahogy abban sincs egyetértés, hogyan alakult ki a genderszak az amerikai egyetemen. Az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Irányító Testületének vezetője azt mondja, érthető, hogy nem értenek egyet. A gender pedig a tudomány szempontjából érdektelen.","shortLead":"A Harvard nem is emlékszik, hogy Maróth náluk járt volna, ahogy abban sincs egyetértés, hogyan alakult ki a genderszak...","id":"20190903_maroth_harvard_gender_studies_peto_andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c273d1f7-b38d-4c20-80b9-f9b33b842a03","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_maroth_harvard_gender_studies_peto_andrea","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:57","title":"Maróth vitában a Harvarddal: A gender a tudomány szempontjából érdektelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958221c1-cb82-478e-acf4-0f6c0fc479ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétvégén az eddigieknél is erőszakosabb jelenetek zajlottak, de hétfőn sem álltak le a tiltakozások. ","shortLead":"A hétvégén az eddigieknél is erőszakosabb jelenetek zajlottak, de hétfőn sem álltak le a tiltakozások. ","id":"20190902_Hongkongi_tuntetesek_brutalis_jelenetek_zajlottak_a_metroban_a_tanevkezdest_is_bojkottaljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958221c1-cb82-478e-acf4-0f6c0fc479ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3120242-55e9-4de8-99be-5b39b2d9bbee","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_Hongkongi_tuntetesek_brutalis_jelenetek_zajlottak_a_metroban_a_tanevkezdest_is_bojkottaljak","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:40","title":"Hongkongi tüntetések: brutális jelenetek zajlottak a metróban, a tanévkezdést is bojkottálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]