[{"available":true,"c_guid":"cafb809b-6afb-454b-95b4-aac77ee79874","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mérföld/órás értéket is mutató szovjet autóért közel 5 millió forintot szeretnének elkérni.","shortLead":"A mérföld/órás értéket is mutató szovjet autóért közel 5 millió forintot szeretnének elkérni.","id":"20200911_ezerocsi_kimaxolva_nyugati_piacos_fullextras_regi_ladat_arulnak_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cafb809b-6afb-454b-95b4-aac77ee79874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5144e7-1fb4-41f1-8b5d-a2c13e85da67","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_ezerocsi_kimaxolva_nyugati_piacos_fullextras_regi_ladat_arulnak_Budapesten","timestamp":"2020. szeptember. 11. 06:41","title":"Ezeröcsi kimaxolva: nyugati piacos, fullextrás, régi Ladát árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b64f1c-46a5-45f1-af5b-f90de361ca8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kiállt az egyetem autonómiájának megcsorbítása ellen tiltakozó diákok molinója elé.\r

","shortLead":"A színész kiállt az egyetem autonómiájának megcsorbítása ellen tiltakozó diákok molinója elé.\r

","id":"20200909_stohl_andras_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_tiltakozas_egyetemi_autonomia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60b64f1c-46a5-45f1-af5b-f90de361ca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7904708f-94fd-48ce-bf10-ad6a56b2a380","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_stohl_andras_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_tiltakozas_egyetemi_autonomia","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:12","title":"Stohl András is őrt állt a Színművészetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha ülő kutyát lát, az lehet, hogy az elszabadult górugrány. Nem veszélyes.","shortLead":"Ha ülő kutyát lát, az lehet, hogy az elszabadult górugrány. Nem veszélyes.","id":"20200910_miskolc_allatkert_kenguru_szokes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3237faec-6a8f-4d76-ba72-36c673c6640b","keywords":null,"link":"/elet/20200910_miskolc_allatkert_kenguru_szokes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:51","title":"Kenguruk szöktek meg Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8398f51-530d-4237-a8c2-2db762e194cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy beteg meghalt, tizenketten vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Egy beteg meghalt, tizenketten vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200911_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8398f51-530d-4237-a8c2-2db762e194cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68548a50-76d2-4371-a03b-7b17b23b83c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:04","title":"Újabb 718 koronavírus-fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62d6445-91df-4a9a-94db-e9568983be2c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szerinte az SZFE diákjai nagyon világos jövőképért harcolnak, és a szembenállást nem ők fogják elunni.","shortLead":"Szerinte az SZFE diákjai nagyon világos jövőképért harcolnak, és a szembenállást nem ők fogják elunni.","id":"20200909_Molnar_Aron_A_mindent_erobol_megoldani_akaro_hatalommal_nincs_parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e62d6445-91df-4a9a-94db-e9568983be2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e673c1cf-0b96-4269-a581-d534a2ac4cef","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_Molnar_Aron_A_mindent_erobol_megoldani_akaro_hatalommal_nincs_parbeszed","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:19","title":"Molnár Áron: A mindent erőből megoldani akaró hatalommal nincs párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672c3208-0645-43ff-ba43-88fb2b34f7a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ híres aktjainak is otthont adó Musée d’Orsay később bocsánatot kért az incidens miatt.\r

","shortLead":"A világ híres aktjainak is otthont adó Musée d’Orsay később bocsánatot kért az incidens miatt.\r

","id":"20200911_parizs_muzeum_dekoltazs_latogato_szexizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=672c3208-0645-43ff-ba43-88fb2b34f7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25215bb-3e3d-4019-8af0-ec4fa4a4ff1a","keywords":null,"link":"/elet/20200911_parizs_muzeum_dekoltazs_latogato_szexizmus","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:26","title":"Túl mély dekoltázsa miatt nem engedtek be egy nőt egy párizsi múzeumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca73b40e-44e8-4b25-9d7c-51f193d2e299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diktatórikusnak és művészellenesnek nevezte Kirstie Alley az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémiának azt a döntését, hogy új kritériumrendszerrel határoznák meg, milyen és mennyi sokszínűség kell a legjobb filmnek járó Oscar-jelöléshez.","shortLead":"Diktatórikusnak és művészellenesnek nevezte Kirstie Alley az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémiának azt...","id":"20200910_Ti_mind_megorultetek__Kirstie_Alley_kiborult_az_Oscar_kieroszakolt_sokszinusegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca73b40e-44e8-4b25-9d7c-51f193d2e299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f35544-a5f2-4763-81cb-dd20e75244b7","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Ti_mind_megorultetek__Kirstie_Alley_kiborult_az_Oscar_kieroszakolt_sokszinusegen","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:51","title":"„Ti mind megőrültetek!” – Kirstie Alley kiborult az Oscar kierőszakolt sokszínűségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd7337e-0b98-40ba-8ded-a70d43442a70","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200909_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_pirosfeher_csikok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dd7337e-0b98-40ba-8ded-a70d43442a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3c40a7-017e-4a37-b3ed-9cc6baf538f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_pirosfeher_csikok","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:57","title":"Marabu Féknyúz: Orbán és a piros-fehér csíkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]