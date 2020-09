Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59377491-3edb-49e2-977e-40169d755aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum büszkén mutatta meg egy videóban, hogy mit műveltek a nemzeti konzultációs ívekkel. Ám a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint benézték ezt az akciót. ","shortLead":"A Momentum büszkén mutatta meg egy videóban, hogy mit műveltek a nemzeti konzultációs ívekkel. Ám a Kormányzati...","id":"20200913_Kormanyzati_tajekoztatas_Rogannak_nincs_villaja_a_Momentum_is_rossz_helyre_ontotte_szemetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59377491-3edb-49e2-977e-40169d755aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6437bcf-0758-4ac1-a34c-0ac62aa092c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Kormanyzati_tajekoztatas_Rogannak_nincs_villaja_a_Momentum_is_rossz_helyre_ontotte_szemetet","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:54","title":"A kormányzat szerint Rogánnak nincs villája, a Momentum is rossz helyre öntötte szemetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fb0b40-2909-4906-b03e-a983b4017709","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetemfoglaló hallgatók, megmutatták, hogy békeidőben hogyan zajlik a képzés az intézményben.","shortLead":"Az egyetemfoglaló hallgatók, megmutatták, hogy békeidőben hogyan zajlik a képzés az intézményben.","id":"20200913_szfe_nyilt_nap_tiltakozas_hallgatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79fb0b40-2909-4906-b03e-a983b4017709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f783a29-2fd2-4c44-b4b5-de7a9be438d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200913_szfe_nyilt_nap_tiltakozas_hallgatok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:15","title":"Egyetem az utcán – köztéri nyílt napot tartott a Színművészeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az állami kockázatitőke-alap, a Hiventures elindította a nagyvállalati finanszírozási programját.","shortLead":"Az állami kockázatitőke-alap, a Hiventures elindította a nagyvállalati finanszírozási programját.","id":"20200914_150_milliardot_adnanak_a_magyar_nagycegeknek_hogy_megkuzdjenek_a_koronavirussal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21668546-169b-404f-ab52-d1205612c9df","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_150_milliardot_adnanak_a_magyar_nagycegeknek_hogy_megkuzdjenek_a_koronavirussal","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:30","title":"150 milliárdot adnának a magyar nagycégeknek, hogy megküzdjenek a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cd4c83-480b-495c-a298-1784398f09e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem leszünk toleránsak azokkal, akik szándékosan veszélyeztetik mások életét” – közölte a brit rendőrség. ","shortLead":"„Nem leszünk toleránsak azokkal, akik szándékosan veszélyeztetik mások életét” – közölte a brit rendőrség. ","id":"20200913_Huzos_penzbuntetest_kapott_a_Covid_kellos_kozepen_hazibulit_tarto_brit_tinedzser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58cd4c83-480b-495c-a298-1784398f09e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a398ade-8734-42a5-b736-d3ef7a517f89","keywords":null,"link":"/elet/20200913_Huzos_penzbuntetest_kapott_a_Covid_kellos_kozepen_hazibulit_tarto_brit_tinedzser","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:03","title":"Húzós pénzbüntetést kapott a járvány kellős közepén házibulit tartó brit tinédzser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer utazott Magyarországra a férfi, most hétrendbeli lopással vádolják.","shortLead":"Kétszer utazott Magyarországra a férfi, most hétrendbeli lopással vádolják.","id":"20200914_tihanyi_apatsag_lopas_paplak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0b77d4-ac93-4ce5-87cd-b9b49a653351","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_tihanyi_apatsag_lopas_paplak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:08","title":"A tihanyi apátságot és egy plébániát is kirámolt egy szlovén férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola egyik pedagógusának lett pozitív a koronavírus-tesztje, ezért kellett haza vezényelni a diákok egy részét. ","shortLead":"A szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola egyik pedagógusának lett pozitív a koronavírus-tesztje, ezért kellett...","id":"20200913_Egy_szombathelyi_iskola_het_osztalyat_kuldtek_karantenba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82ddec5-86a8-47c1-9b7e-cc6447032e55","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Egy_szombathelyi_iskola_het_osztalyat_kuldtek_karantenba","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:02","title":"Egy szombathelyi iskola hét osztályát küldték karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy 50 négyzetméteres lakás villanyórája mért óriási fogyasztást.","shortLead":"Egy 50 négyzetméteres lakás villanyórája mért óriási fogyasztást.","id":"20200915_villanyszamla_dunakeszi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba52de69-a9eb-4033-b4b0-cd79899c517b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_villanyszamla_dunakeszi","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:38","title":"Egymilliós villanyszámlát kapott egy dunakeszi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babe878d-8c50-49b4-aa2c-8b7ea233b7ac","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Minek is legyártani egy ruhát, ha igazából sokan csak azért vásárolnak, hogy a közösségi médiában parádézzanak benne? A divat egyre digitálisabb és egyre inkább a virtuális térre alapoz: egyre több márka készül arra, hogy előbb-utóbb nem is lesz szükségünk hagyományos ruhadarabokra. ","shortLead":"Minek is legyártani egy ruhát, ha igazából sokan csak azért vásárolnak, hogy a közösségi médiában parádézzanak benne...","id":"20200913_virtualis_valosag_divatipar_digitalizacio_fabricant_gucci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=babe878d-8c50-49b4-aa2c-8b7ea233b7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3ee06e-8da6-4b72-8983-55e2ff99d074","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_virtualis_valosag_divatipar_digitalizacio_fabricant_gucci","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:00","title":"Ön mennyi pénzt adna egy nem létező ruháért? Van, aki tízezer dollárt sem sajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]