Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Simonka Györgyhöz köthető uniós támogatású projektekről érdeklődött a szervezet.","shortLead":"A Simonka Györgyhöz köthető uniós támogatású projektekről érdeklődött a szervezet.","id":"20200915_Pert_vesztett_a_Penzugyminiszterium_a_Transparency_Internationallel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d195e38-4d58-428a-a4d6-f01426cf87bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Pert_vesztett_a_Penzugyminiszterium_a_Transparency_Internationallel_szemben","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:33","title":"Pert vesztett a Pénzügyminisztérium a Transparency Internationallel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e6901f-6f2c-42cc-8abd-c3f11b761d8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-Benz tulajdonosa 1,5 milliárd dollárt fizet, hogy rendezze az amerikai kormányzattal szemben fennálló ügyét, amely szerint dízelüzemű járműveiben lévő szoftverek félrevezették az emissziós tesztkészülékeket. Ezen felül javíttatja az érintett autókat, ami akár további 400 millió dollárjába is fájhat a cégnek.","shortLead":"A Mercedes-Benz tulajdonosa 1,5 milliárd dollárt fizet, hogy rendezze az amerikai kormányzattal szemben fennálló ügyét...","id":"20200915_Masfel_milliard_dollart_fizet_a_Mercedes_anyacege_hogy_lezarja_az_amerikai_dizelbotranyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5e6901f-6f2c-42cc-8abd-c3f11b761d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be50a34c-2efa-4c00-a75d-069df8e4ded0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_Masfel_milliard_dollart_fizet_a_Mercedes_anyacege_hogy_lezarja_az_amerikai_dizelbotranyat","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:55","title":"Közel kétmilliárd dollárjába kerül a Daimlernek, hogy lezárja az amerikai dízelbotrányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca03db68-4ce0-4325-bf2d-92f2437d08ab","c_author":"MTI/Reuters","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakembereknek így lehetőségük nyílik arra is, hogy kutassák azt, milyen hatással van a zaj a ritka delfinekre.","shortLead":"A szakembereknek így lehetőségük nyílik arra is, hogy kutassák azt, milyen hatással van a zaj a ritka delfinekre.","id":"20200914_Leallt_a_kompkozlekedes_visszaternek_a_delfinek_a_Hongkong_koruli_vizekbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca03db68-4ce0-4325-bf2d-92f2437d08ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea17fc8-1ec6-4957-a13f-c6c56deb8463","keywords":null,"link":"/zhvg/20200914_Leallt_a_kompkozlekedes_visszaternek_a_delfinek_a_Hongkong_koruli_vizekbe","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:40","title":"Leállt a kompközlekedés, visszatérnek a delfinek a Hongkong körüli vizekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX hamarosan újabb tesztet hajthat végre az űrhajóval, amellyel a vállalat tervei szerint az emberiség meghódíthatja a világűrt.","shortLead":"A SpaceX hamarosan újabb tesztet hajthat végre az űrhajóval, amellyel a vállalat tervei szerint az emberiség...","id":"20200915_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f117258-b1a7-40fb-a96b-42d4550af17d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:03","title":"18 kilométeres magasságba küldené fel a Csillaghajót a SpaceX – aztán egyben vissza is hozná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ránk engedik a vírust fék nélkül. Ez nem a svéd modell: arra mi alkalmatlanok vagyunk. Vélemény. ","shortLead":"Ránk engedik a vírust fék nélkül. Ez nem a svéd modell: arra mi alkalmatlanok vagyunk. Vélemény. ","id":"20200915_Allig_fegyverben_tatott_szajjal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7174ba4-b1b7-4c5a-ad68-04ff0c6995d2","keywords":null,"link":"/360/20200915_Allig_fegyverben_tatott_szajjal","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:15","title":"Tóta W.: Állig fegyverben, tátott szájjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon. Csakhogy valódi OnePlus fülesekről volt szó.","shortLead":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon...","id":"20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37ef5cc-a964-46ed-ac35-ef71ad5b2d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:03","title":"2000 hamis AirPodsra csaptak le az amerikai vámosok, de nagyon benézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Szerbia magyarlakta területein \"fokozódik a nemzetközi helyzet\". A járvány sok sajátos helyzetet teremt, és sok formabontó szervezési módszert kényszerít ki, különösen akkor, amikor a határok mentén élő emberek próbálnak a megszokott módon élni.","shortLead":"Szerbia magyarlakta területein \"fokozódik a nemzetközi helyzet\". A járvány sok sajátos helyzetet teremt, és sok...","id":"20200915_Szeretettel_a_Vajdasagbol_jarvany_karanten_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c2e336-7543-488b-b4ed-0ee96ec38c54","keywords":null,"link":"/360/20200915_Szeretettel_a_Vajdasagbol_jarvany_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Nem csak a gyerekek, a felnőttek sem ismerik a \"hülye szabályokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9437566e-9472-4bc7-8248-26cb98816f33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jógastúdiójáról is ismert Daganatos.hu például az alapítványok közül a negyedik legtöbb pénzt kapta idén a felajánlott egy százalékokból, 103 millió forintot.","shortLead":"A jógastúdiójáról is ismert Daganatos.hu például az alapítványok közül a negyedik legtöbb pénzt kapta idén...","id":"20200914_adofelajanlas_visszaeles_daganatos_hu_gyermekmento_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9437566e-9472-4bc7-8248-26cb98816f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d40b8c-7ac5-45b3-bf99-0481aebc2864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_adofelajanlas_visszaeles_daganatos_hu_gyermekmento_alapitvany","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:27","title":"Még mindig adófelajánlások százmilliói érkeznek korábban visszaélésen kapott alapítványokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]