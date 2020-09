Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Akár 33 fok is lehet.","shortLead":"Akár 33 fok is lehet.","id":"20200916_idojaras_meteorologia_meleg_fordulat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d3bf5b-367e-4e55-adaf-85c2ccecaae3","keywords":null,"link":"/idojaras/20200916_idojaras_meteorologia_meleg_fordulat","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:15","title":"Újabb kánikulai nap vár ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4496c563-17f3-421f-8fa1-803a80c2d555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a Ray-Ban szemüvegeit is gyártó olasz Luxotica nevű céggel állt össze, hogy elkészítse az első AR-szemüvegét.","shortLead":"A Facebook a Ray-Ban szemüvegeit is gyártó olasz Luxotica nevű céggel állt össze, hogy elkészítse az első AR-szemüvegét.","id":"20200916_facebook_kiterjeszetett_valosag_szemuveg_ar_szemuveg_project_aria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4496c563-17f3-421f-8fa1-803a80c2d555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f410860e-f698-493e-87e2-771b3b6ff9f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_facebook_kiterjeszetett_valosag_szemuveg_ar_szemuveg_project_aria","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:53","title":"Bemondta Zuckerberg: 2021-ben jön a Facebook első kiterjesztett valóság-szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország északi városaiban tapasztalni ezt az NNK keddi tájékoztatása szerint.","shortLead":"Az ország északi városaiban tapasztalni ezt az NNK keddi tájékoztatása szerint.","id":"20200915_covid_19_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af23522a-7093-4890-b272-2e7c2fb5ec38","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_covid_19_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:47","title":"Több magyar város szennyvizében is emelkedik a koronavírus örökítőanyaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Facebookon jelezte, tájékoztatni fog.","shortLead":"A miniszterelnök Facebookon jelezte, tájékoztatni fog.","id":"20200916_Orban_Viktor_kormanydontesek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071d7d64-ef30-41a6-b60e-bdae1f3f2124","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Orban_Viktor_kormanydontesek_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:10","title":"Orbán Viktor hamarosan bejelenti a kormánydöntéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Simonka Györgyhöz köthető uniós támogatású projektekről érdeklődött a szervezet.","shortLead":"A Simonka Györgyhöz köthető uniós támogatású projektekről érdeklődött a szervezet.","id":"20200915_Pert_vesztett_a_Penzugyminiszterium_a_Transparency_Internationallel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d195e38-4d58-428a-a4d6-f01426cf87bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Pert_vesztett_a_Penzugyminiszterium_a_Transparency_Internationallel_szemben","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:33","title":"Pert vesztett a Pénzügyminisztérium a Transparency Internationallel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Romániában újabb rekordot döntött a napi fertőzések száma. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romániában újabb rekordot döntött a napi fertőzések száma. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200917_Radar360_Orban_bearazta_a_koronatesztet_iskolakban_terjed_a_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b297a31b-d333-48ac-a9f1-3940aae917fd","keywords":null,"link":"/360/20200917_Radar360_Orban_bearazta_a_koronatesztet_iskolakban_terjed_a_virus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:57","title":"Radar360: Orbán beárazta a koronatesztet, iskolákban terjed a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9206ffb-4d4c-4119-b800-d404c1db7712","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Csalás Elleni Hivatal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt közbeszerzést kifogásolta.","shortLead":"Az Európai Csalás Elleni Hivatal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt közbeszerzést kifogásolta.","id":"20200916_Vadat_emeltek_egy_OLAF_ajanlasa_utan_indult_ugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9206ffb-4d4c-4119-b800-d404c1db7712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be60cb3e-2ae4-44fd-bbf1-72530fd52953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Vadat_emeltek_egy_OLAF_ajanlasa_utan_indult_ugyben","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:48","title":"84 milliós kár miatt emelt vádat az ügyészség az OLAF ajánlása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transzlációs Medicina Alapítvány kuratóriumának elnöke, Hegyi Péter szerint tulajdonképpen hat nővér kéne egy intenzív ágyra, jelenleg ennek a közelében sem járunk.","shortLead":"A Transzlációs Medicina Alapítvány kuratóriumának elnöke, Hegyi Péter szerint tulajdonképpen hat nővér kéne...","id":"20200916_lelegeztetogep_szemelyzet_szakapolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94190c5-8d2b-48d1-9f5a-a943eceac0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_lelegeztetogep_szemelyzet_szakapolo","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:30","title":"Mindegy, hány lélegeztetőgépünk van, ha nincs hozzá szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]