[{"available":true,"c_guid":"0777b288-ace7-494f-9161-f60d75aa25c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere önkéntesen vonult karanténba, miután kapcsolatba került egy igazoltan fertőzöttel.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere önkéntesen vonult karanténba, miután kapcsolatba került egy igazoltan fertőzöttel.","id":"20200918_marki_zay_peter_karanten_igazolt_fertozott_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0777b288-ace7-494f-9161-f60d75aa25c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3135f1a-0379-41ba-aee9-8173a3515c60","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_marki_zay_peter_karanten_igazolt_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:24","title":"Karanténba vonult Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d2898c-1677-44c9-9103-3b4797795c84","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Nagyon súlyos és morális politikai dilemmát jelent Bíró László indulása, a szövegei pedig elfogadhatatlanok - mondta nemrég Gyurcsány Ferenc DK elnök arról a politikusról, aki mögé hetekkel ezelőtt beállt az összes ellenzéki párt. A korábban rasszista, antiszemita megnyilvánulásokat tett Bíró nem hozta könnyű helyzetbe a baloldali pártokat, a Fidesz frakcióvezetője már nácizik. Az október 11-i szerencsi választás jól megmutatja, mire számíthat az összefogó ellenzék két év múlva, az országgyűlési választás előtt. ","shortLead":"Nagyon súlyos és morális politikai dilemmát jelent Bíró László indulása, a szövegei pedig elfogadhatatlanok - mondta...","id":"20200919_borsod6_idokozi_koncz_zsofia_biro_laszlo_jobbik_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3d2898c-1677-44c9-9103-3b4797795c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e27aa3e-c1d6-4d93-bb46-54b86dacc48a","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_borsod6_idokozi_koncz_zsofia_biro_laszlo_jobbik_fidesz","timestamp":"2020. szeptember. 19. 07:00","title":"Szerencs, ahol nemcsak a Fidesszel, hanem saját szövetségese sötét múltjával is küzd a baloldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83096170-fecf-47fe-b046-ec42a654e7ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A családügyi miniszteri posztra jelölt Novák Katalin új otthonteremtési és családvédelmi csomagot ígért a népjóléti bizottságban. A családvédelmi akciótervért felelős államtitkár Zsigó Róbert lesz.","shortLead":"A családügyi miniszteri posztra jelölt Novák Katalin új otthonteremtési és családvédelmi csomagot ígért a népjóléti...","id":"20200918_Csaladvedelmi_akcioterv_Novak_Katalin_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83096170-fecf-47fe-b046-ec42a654e7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3366c4-67fa-42d9-8036-ef4c2bf636bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Csaladvedelmi_akcioterv_Novak_Katalin_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:35","title":"Készül a második családvédelmi akcióterv, de ennél többet nem tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9f8f99-a7d9-43b8-9c47-cedbce27aa8c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A történelmi helyszínek felkutatása mellett a mezőgazdasági területek parlagfűvel való szennyezettségét és a járműforgalmat is vizsgálhatják a jövőben drónok segítségével. A fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) zajlanak.","shortLead":"A történelmi helyszínek felkutatása mellett a mezőgazdasági területek parlagfűvel való szennyezettségét és...","id":"20200919_pte_mik_dronok_zalazone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c9f8f99-a7d9-43b8-9c47-cedbce27aa8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde936f8-8ffb-4197-bbe7-aa59bcf9cbec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200919_pte_mik_dronok_zalazone","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:03","title":"Drónokkal figyeltetnék a forgalmat, így gyorsan át lehetne kapcsolni a jelzőlámpákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 6 GB RAM-mal, 128 GB tárhellyel felszerelt iPhone 12 Pro Max AnTuTu-tesztjét végezték el nemrég, hogy megnézzék, hogyan muzsikál az új, A14-es processzor.","shortLead":"Egy 6 GB RAM-mal, 128 GB tárhellyel felszerelt iPhone 12 Pro Max AnTuTu-tesztjét végezték el nemrég, hogy megnézzék...","id":"20200918_apple_iphone_12_pro_max_antutu_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732700cf-99e7-4dda-8201-bb5cad964b1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_apple_iphone_12_pro_max_antutu_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 18. 10:03","title":"Megnézték, mire lehet képes az iPhone 12 Pro Max processzora, az eredmény nem túl szívderítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Fordulópontot jelentene a magyar külpolitikában, ha Orbán Viktor tényleg komolyan gondolná, hogy Lengyelország mögé kell felsorakozni. ","shortLead":"Fordulópontot jelentene a magyar külpolitikában, ha Orbán Viktor tényleg komolyan gondolná, hogy Lengyelország mögé...","id":"202038__lengyel_vezerhajo__putyin_elleneben__v4unio__egyutt_harcol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a988cc5c-0198-4f8e-b54a-ed72421f6506","keywords":null,"link":"/360/202038__lengyel_vezerhajo__putyin_elleneben__v4unio__egyutt_harcol","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:15","title":"Orbán a lengyel vezérhajót követné, de az nagyon más irányba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0756bb6-9558-4f29-b2b0-68225202a229","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk első részében az Egyesült Államok homeyness felfogását mutatjuk be a szerzőnő könyvéből.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20200918_Boldogsagatlasz_1_resz_mi_az_a_homeyness","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0756bb6-9558-4f29-b2b0-68225202a229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58804653-a0cf-4cd4-acd1-70e2857a51a1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200918_Boldogsagatlasz_1_resz_mi_az_a_homeyness","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:15","title":"Boldogságatlasz 1. rész: mi az a homeyness?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu szerint Mészáros válása nem veszélyezteti a 252 milliárdos cégcsoport pozícióját.","shortLead":"A 24.hu szerint Mészáros válása nem veszélyezteti a 252 milliárdos cégcsoport pozícióját.","id":"20200919_meszaros_lorinc_vagyon_valas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c2e9d7-03b6-4b9f-819b-8d934872de9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_meszaros_lorinc_vagyon_valas","timestamp":"2020. szeptember. 19. 20:56","title":"Mészárosé a legnagyobb családi vállalkozás, és ezen a válása sem fog változtatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]