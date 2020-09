Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24ef5b19-6176-4007-a5c1-44aef125a06b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább ketten meghaltak, egy ember pedig eltűnt az ítéletidőben.","shortLead":"Legalább ketten meghaltak, egy ember pedig eltűnt az ítéletidőben.","id":"20200919_Harmadik_napja_tombol_sajatos_hurrikan_Gorogorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24ef5b19-6176-4007-a5c1-44aef125a06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ce7622-6513-4ccd-a96a-ef73aca72635","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Harmadik_napja_tombol_sajatos_hurrikan_Gorogorszagban","timestamp":"2020. szeptember. 19. 14:26","title":"Harmadik napja tombol sajátos hurrikán Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Kristóf még csak 16 esztendős, de már most rendeleteket olvas. Jogásznak készül. ","shortLead":"Kovács Kristóf még csak 16 esztendős, de már most rendeleteket olvas. Jogásznak készül. ","id":"20200918_kecskemet_kozgyules_16_eves_diak_kovacs_kristof_momentum_tizenx_onkormanyzati_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40cca08-a400-4122-aee2-851b45954a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_kecskemet_kozgyules_16_eves_diak_kovacs_kristof_momentum_tizenx_onkormanyzati_torveny","timestamp":"2020. szeptember. 18. 21:55","title":"Egy 16 éves diák segített a kecskeméti közgyűlésnek, mert nem ismerték az önkormányzati törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47a5860-5896-4549-837c-d0a789b42f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent a Microsoft nagyon várt kétkijelzős androidos eszköze, a Surface Duo. Egy tervező viszont elképzelte, milyen lehetne az egyképernyős változat, a Surface Solo.","shortLead":"Megjelent a Microsoft nagyon várt kétkijelzős androidos eszköze, a Surface Duo. Egy tervező viszont elképzelte, milyen...","id":"20200919_microsoft_surface_solo_koncepcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f47a5860-5896-4549-837c-d0a789b42f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9fc6dd-db01-4b9c-920a-e3bd7a9b636d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200919_microsoft_surface_solo_koncepcio","timestamp":"2020. szeptember. 19. 14:03","title":"A Surface Duo után szabadon: ilyen lehetne a Microsoft Surface Solo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rusvai Miklós szerint a halottak számának további emelkedését csak még szigorúbb egészségügyi rendszabályokkal, és adott esetben, a tavaszihoz hasonló korlátozásokkal lehetne elkerülni.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint a halottak számának további emelkedését csak még szigorúbb egészségügyi rendszabályokkal, és...","id":"20200920_Virologus_koronavirus_masodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b298b3e4-ec51-4c2e-b87b-7c86980b1182","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Virologus_koronavirus_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:20","title":"Virológus: 3-4 héten belül megtriplázódhat a napi elhunyt esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31d6e22-e53b-412f-b915-7244c9d0f1e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Széleskörű lelkesedés mérhető az embertökéletesítés, azaz az emberi test technológiák segítségével való tökéletesítése vagy javítása iránt a magyarok körében, derül ki a Kaspersky friss kutatásából.","shortLead":"Széleskörű lelkesedés mérhető az embertökéletesítés, azaz az emberi test technológiák segítségével való tökéletesítése...","id":"20200919_kaspersky_embertokeletesites_bionikus_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d31d6e22-e53b-412f-b915-7244c9d0f1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de434a3-c01e-4652-a4c9-7b91a91311eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200919_kaspersky_embertokeletesites_bionikus_ember","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:03","title":"A magyarok kétharmada hajlandó lenne beépíttetni magába valamit, hogy tökéletesebb legyen a teste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos a maszkhasználat és a kézfertőtlenítés fontosságára is felhívta a figyelmet. ","shortLead":"A főorvos a maszkhasználat és a kézfertőtlenítés fontosságára is felhívta a figyelmet. ","id":"20200920_Szlavik_Janos_koronavirus_fertozottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d40f1f7-6cea-4156-9a11-68644572d49d","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Szlavik_Janos_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:03","title":"Szlávik János: Ma már szinte mindenkinek a környezetében vannak fertőzöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"","category":"kkv","description":"A MÁV-Start és a Volánbusz a napokban megjelent kormányrendelet értelmében hétfőtől tovább szigorítja a maszkhasználatot: azt már nemcsak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező lesz hordani, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik - közölte a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"A MÁV-Start és a Volánbusz a napokban megjelent kormányrendelet értelmében hétfőtől tovább szigorítja...","id":"20200920_Hetfotol_jon_a_szigor_a_tomegkozlekedesben_mar_nem_eleg_a_sal_vagy_a_kendo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefe8e11-7cf1-4bd0-93bd-b9bc8eb465bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Hetfotol_jon_a_szigor_a_tomegkozlekedesben_mar_nem_eleg_a_sal_vagy_a_kendo","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:59","title":"Hétfőtől jön a szigor a tömegközlekedésben, már nem elég a sál vagy a kendő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lehet kizárni a szükségállapot újbóli bevezetését Csehországban a koronavírusjárvány-terjedése miatt - derült ki a vezető cseh politikusok szombali lapokban közölt nyilatkozataiból.","shortLead":"Nem lehet kizárni a szükségállapot újbóli bevezetését Csehországban a koronavírusjárvány-terjedése miatt - derült ki...","id":"20200919_Koronavirus_egyre_sulyosabb_a_helyzet_Csehorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7636bc0-e04d-4658-a0a7-00b71ccb0974","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Koronavirus_egyre_sulyosabb_a_helyzet_Csehorszagban","timestamp":"2020. szeptember. 19. 12:22","title":"Koronavírus: egyre súlyosabb a helyzet Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]