Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ágyakkal és lélegeztetőgépekkel készül a kormány arra, hogy novemberre akár 400 ezer koronavírus-fertőzött is lehet az országban, azért viszont nem sokat tett, hogy megoldódjon a krónikus létszámhiány. Az elmúlt évben egy egész egyetemi évfolyamnak megfelelő 40 év alatti orvos tűnt el a rendszerből, szakápolókat már a magánegészségügybe sem találnak, az intenzív osztályokon pedig csak találgatni tudják, mikor fog rájuk szabadulni a járvány. ","shortLead":"Ágyakkal és lélegeztetőgépekkel készül a kormány arra, hogy novemberre akár 400 ezer koronavírus-fertőzött is lehet...","id":"20200922_jarvanyhullam_egeszsegugy_letszamhiany_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94589ac-d26d-44f6-9f9b-aec63d64e9e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_jarvanyhullam_egeszsegugy_letszamhiany_orvosok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:35","title":"Mit ér Orbán vezénylési terve, ha egyszerűen nincs elég kórházi dolgozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9143a-ea4c-4b40-84ab-bdd70e2b128a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monash Egyetem tudósai olyan eszközt fejlesztettek, amellyel reményeik szerint egy vak ember visszanyerheti a látását. A módszer az Elon Musk-féle Neuralinkhez hasonló, a műszert a koponyába építik.","shortLead":"A Monash Egyetem tudósai olyan eszközt fejlesztettek, amellyel reményeik szerint egy vak ember visszanyerheti...","id":"20200921_ausztral_tudosok_vak_latasserult_bionikus_szem_implantatum_latas_visszanyerese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d9143a-ea4c-4b40-84ab-bdd70e2b128a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500c3602-27ec-4220-b763-0543194c908b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_ausztral_tudosok_vak_latasserult_bionikus_szem_implantatum_latas_visszanyerese","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:34","title":"Ausztrál kutatók megkísérlik visszaadni a látását egy vak embernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakásépítési boomot is hozhatnak a otthonteremtési és jegybanki programok az Ingatlan.com szerint.","shortLead":"Lakásépítési boomot is hozhatnak a otthonteremtési és jegybanki programok az Ingatlan.com szerint.","id":"20200922_ingatlan_lakaspiac_lakasepites_otthonteremtesi_es_jegybanki_programok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c81720a-2673-403d-b045-4bc50c53eaf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_ingatlan_lakaspiac_lakasepites_otthonteremtesi_es_jegybanki_programok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:51","title":"Ráférne a segítség az újlakás-piacra, támogatást ígér több belengetett program is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b048ba-b772-4798-9fca-7ca9f6f97986","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A műanyagoknál kevésbé félnek tőle, pedig a világ fuldoklik a betonban és a cementgyártás során keletkező szén-dioxidban. Számos reformtechnológiát fejlesztenek, ám az ipar csak vonakodva veszi át őket.","shortLead":"A műanyagoknál kevésbé félnek tőle, pedig a világ fuldoklik a betonban és a cementgyártás során keletkező...","id":"202038__mergezo_cement__csabito_szilardsag__biobeton__a_szurke_arnyalatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4b048ba-b772-4798-9fca-7ca9f6f97986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987f5628-a4b2-4329-81ac-3e0e8949d494","keywords":null,"link":"/360/202038__mergezo_cement__csabito_szilardsag__biobeton__a_szurke_arnyalatai","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:00","title":"Foglalkoznunk kell a betonnal – rosszabb, mint a műanyag vagy az autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A siker és az önmegvalósítás azon múlik, képesek vagyunk-e lankadatlanul önmagunkat adni, lelkesen álmaink nyomába eredni. Ha egyéni szinten nem sikerül szabályoznunk a motivációnkat, nem lehetünk boldogok; ha ugyanez társadalmi szinten nem sikerül, mind el vagyunk veszve.","shortLead":"A siker és az önmegvalósítás azon múlik, képesek vagyunk-e lankadatlanul önmagunkat adni, lelkesen álmaink nyomába...","id":"20200920_Hogyan_ebresszuk_fel_motivacionkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095775d1-49ed-4291-8057-eccfbb4faf0a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200920_Hogyan_ebresszuk_fel_motivacionkat","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:15","title":"Hogyan ébreszthetjük fel a motivációnkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6892a645-9cb2-45d7-babf-bd2e72b998f3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Mercédesz írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200920_A_fuggoseget_nem_lehet_levenni_mint_egy_kabatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6892a645-9cb2-45d7-babf-bd2e72b998f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5341015a-e8da-4b7f-a055-75a82f169a2d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200920_A_fuggoseget_nem_lehet_levenni_mint_egy_kabatot","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:15","title":"A függőséget nem lehet levenni, mint egy kabátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd51649b-cb54-4cb1-b43b-fffdfb158226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány ital legurítása után került elő az airsoft fegyver. Fegyveresen elkövetett garázdaság megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a maglódi férfival szemben.","shortLead":"Néhány ital legurítása után került elő az airsoft fegyver. Fegyveresen elkövetett garázdaság megalapozott gyanúja miatt...","id":"20200922_romma_lott_postalada_es_szelvedo_budakalaszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd51649b-cb54-4cb1-b43b-fffdfb158226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6580aa7-6bf9-4e41-8347-98234fa64129","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_romma_lott_postalada_es_szelvedo_budakalaszon","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:26","title":"Rommá lőtt egy postaládát egy nosztalgiázó exkatona, amíg barátja fiának adott elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f35fa1-e83b-4dff-a07f-0d4dfdf93958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak két napot kell várnunk a bajor gyártó 500 lóerősnek ígérkező sportmodelljére.","shortLead":"Már csak két napot kell várnunk a bajor gyártó 500 lóerősnek ígérkező sportmodelljére.","id":"20200921_fustos_kedvcsinalo_kepeken_a_szerdan_debutalo_uj_bmw_m3_es_m4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9f35fa1-e83b-4dff-a07f-0d4dfdf93958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cdefee-08b7-46bc-928e-a4a90472bbd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_fustos_kedvcsinalo_kepeken_a_szerdan_debutalo_uj_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:21","title":"Füstös kedvcsináló képeken a szerdán debütáló új BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]