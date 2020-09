Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Négy év fogházra ítélték első fokon M. Richárdot, aki 2017 tavaszán a Mercedesével összeütközött egy Citroennel, a balesetben ketten meghaltak. Ezenkívül örökre eltiltották az autóvezetéstől. A Citroen sofőrjét is 1 év 10 hónap fogházra ítélték, de az ő büntetését 3 évre felfüggesztették. Az ügyészség és M. Richárd is fellebbezne, így az ítélet nem jogerős. M. Richárd bűnügyi felügyeletét szerdán megszüntették és noha az ügyészség kezdeményezte az előzetes letartóztatását, a bíró ezt nem látta indokoltnak.","shortLead":"Négy év fogházra ítélték első fokon M. Richárdot, aki 2017 tavaszán a Mercedesével összeütközött egy Citroennel...","id":"20200930_m_richard_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e0991d-02cf-4c68-9612-b258c94e82b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_m_richard_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:16","title":"Négy év fogházat kapott M. Richárd a Dózsa György úti baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ef7ea8-07b1-4156-ad13-b08d7ef14f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeütközött a 2-es villamossal.","shortLead":"Összeütközött a 2-es villamossal.","id":"20200929_kunhalmi_agnes_kossuth_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53ef7ea8-07b1-4156-ad13-b08d7ef14f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc99df1-7c16-4052-a5c5-fe74c118ed98","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_kunhalmi_agnes_kossuth_ter","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:53","title":"Kunhalmi Ágnesnek balesete volt a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658ea039-aebb-46be-8ddd-b09bc75658f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Lesz egy több szempontból is működésképtelennek nyilvánítható egyetem, valamit tehát lépni kell ebben a faramuci helyzetben” – véli a hallgatói önkormányzat elnöke. ","shortLead":"„Lesz egy több szempontból is működésképtelennek nyilvánítható egyetem, valamit tehát lépni kell ebben a faramuci...","id":"20200930_SZFE_hallgatok_Nem_fogjuk_beengedni_az_uj_vezetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=658ea039-aebb-46be-8ddd-b09bc75658f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90f3308-c717-490c-b75f-3a4c5e4a1391","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_SZFE_hallgatok_Nem_fogjuk_beengedni_az_uj_vezetest","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:23","title":"SZFE-s hallgatók: Nem fogjuk beengedni az új vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2729e2d4-bb48-4bab-ad4f-dfcad2abc78b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresik az elkövetőket.","shortLead":"Keresik az elkövetőket.","id":"20200930_Maszkos_nyaklancletepok_probalkoztak_a_Victor_Hugo_utcaban__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2729e2d4-bb48-4bab-ad4f-dfcad2abc78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d97732-0db0-4afe-8f50-f0a2674fd27a","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Maszkos_nyaklancletepok_probalkoztak_a_Victor_Hugo_utcaban__foto","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:26","title":"Maszkos nyakláncletépők próbálkoztak a Victor Hugo utcában – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen kiszivárgott, belső felhasználásra készített videóban a British Telecom egyik vezetője arról beszélt, néhány napon elkezdhetik árulni az iPhone 12-t, ami azt jelenti, nagyon közel vagyunk az Apple bemutatójához.","shortLead":"Egy frissen kiszivárgott, belső felhasználásra készített videóban a British Telecom egyik vezetője arról beszélt...","id":"20200929_apple_iphone_12_bemutato_megjelenes_5g_british_telecom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58468c81-24e9-40bc-b324-58854c3b4130","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_apple_iphone_12_bemutato_megjelenes_5g_british_telecom","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:23","title":"Egy szolgáltatótól szivárgott ki: napokon belül jöhetnek az új iPhone-ok, 5G-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma közel 66 ezerrel emelkedett az elmúlt napon.","shortLead":"Az áldozatok száma közel 66 ezerrel emelkedett az elmúlt napon.","id":"20200930_koronavirus_33_millio_560_ezer_fertozott_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f74c4-b1d3-4e99-9da7-cdc03ce35263","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_koronavirus_33_millio_560_ezer_fertozott_vilagszerte","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:58","title":"Újabb 280 ezer ember kapta el a koronavírust, 227 ezren gyógyultak meg világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa77356-9130-42c6-b157-7af58762c4ee","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Jó nagyot rúgott a kormány egy egyébként is padlón lévő szektorba, amikor elrendelte a szórakozóhelyek este 11 órai kötelező bezárását.","shortLead":"Jó nagyot rúgott a kormány egy egyébként is padlón lévő szektorba, amikor elrendelte a szórakozóhelyek este 11 órai...","id":"202039_bezar_abazar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aa77356-9130-42c6-b157-7af58762c4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e66989e-3501-43d9-815d-2cc224c2b553","keywords":null,"link":"/360/202039_bezar_abazar","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:00","title":"Nem ördögtől való, de sokan nem fogják túlélni a kocsmazárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eb8b77-04ed-4548-9d76-348244f2c9eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A diákok időben elhagyták az intézményt.\r

","shortLead":"A diákok időben elhagyták az intézményt.\r

","id":"20200929_Tuz_volt_egy_jozsefvarosi_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80eb8b77-04ed-4548-9d76-348244f2c9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5443d2-0ed2-4d57-9048-2c95ab63507e","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Tuz_volt_egy_jozsefvarosi_iskolaban","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:45","title":"Tűz volt egy józsefvárosi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]