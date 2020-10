Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"041894f8-ecf4-400d-8b7b-dace270ad02e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szennyezett hűtőkben, piszkos raktárban tárolták az alapanyagokat, a rovarirtót a szendvicsek mellett tartották egy Váci úti hamburgerezőben.","shortLead":"Szennyezett hűtőkben, piszkos raktárban tárolták az alapanyagokat, a rovarirtót a szendvicsek mellett tartották...","id":"20200930_nebih_hamburgerezo_bezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=041894f8-ecf4-400d-8b7b-dace270ad02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1114086e-42ef-41f7-b188-c91ef10a436a","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_nebih_hamburgerezo_bezaras","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:31","title":"Átmenetileg bezáratott a Nébih egy hamburgerezőt, amint ellenőrei meglátták az ottani állapotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija a HVG-nek adott interjúban. Köves Slomó azt is elárulta, hogy a választásokra meglesz a Sorsok Háza, amerikaiak készíttették el a kiállítás forgatókönyvét.","shortLead":"A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita...","id":"20200930_Hatralepunk_kettot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac7fe8-7839-418b-931b-e500a4637762","keywords":null,"link":"/360/20200930_Hatralepunk_kettot","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:00","title":"Köves Slomó: Az \"ellenséges légkör\" miatt végleg kivonul a sajtóból az EMIH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a86661-2e40-464c-9ab0-8d5f1f4e9721","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vonderviszt Lajos helyét Szarka Gábor veszi át.","shortLead":"Vonderviszt Lajos helyét Szarka Gábor veszi át.","id":"20200929_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_kancellar_vonderviszt_lajos_szarka_gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4a86661-2e40-464c-9ab0-8d5f1f4e9721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2e66ae-ade0-4a55-ad99-c5ecb9c33be5","keywords":null,"link":"/kultura/20200929_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_kancellar_vonderviszt_lajos_szarka_gabor","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:37","title":"Leváltják a Színművészeti kancellárját, katonatiszt kerül a helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86769e0a-623c-41fe-bcc8-f146508df239","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ember, aki még ma sem hagyja ki egy koncertjén sem, hogy szakadt farmerban, meztelen felsőtesttel üvöltse, hogy „I wanna be your dog”, most a luxusdivatcég modelljeit népszerűsíti. És Iggy Popnak ez is jól áll.","shortLead":"Az ember, aki még ma sem hagyja ki egy koncertjén sem, hogy szakadt farmerban, meztelen felsőtesttel üvöltse, hogy „I...","id":"20201001_A_punk_keresztapja_ezuttal_egy_Guccireklamban_tunik_fel_a_papagajaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86769e0a-623c-41fe-bcc8-f146508df239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfa18e7-c3dc-4116-b3ef-c083c857a928","keywords":null,"link":"/elet/20201001_A_punk_keresztapja_ezuttal_egy_Guccireklamban_tunik_fel_a_papagajaval","timestamp":"2020. október. 01. 10:43","title":"A punk keresztapja ezúttal egy Gucci-reklámban tűnik fel a papagájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e1291-3046-4222-8b2a-cbe759501937","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három szlovén nyelvű szórakoztató csatorna került ezzel a TV2-höz.","shortLead":"Három szlovén nyelvű szórakoztató csatorna került ezzel a TV2-höz.","id":"20200930_szloven_tevetarsasag_tv2_planet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e1291-3046-4222-8b2a-cbe759501937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b2f431-5945-4cad-8d01-832ee5c02471","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_szloven_tevetarsasag_tv2_planet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:55","title":"Szlovén tévétársaságot vett a TV2 Csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe970b3-c2c8-4a67-8da2-b9f5f2fd9442","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az esőnek és a hidegnek van egy értékelhető hatása.","shortLead":"Az esőnek és a hidegnek van egy értékelhető hatása.","id":"20200929_parlagfu_allergia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fe970b3-c2c8-4a67-8da2-b9f5f2fd9442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93628991-7f3b-436f-b875-bbfee2112948","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_parlagfu_allergia","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:50","title":"Legalább emiatt fellélegezhetünk: véget ér a parlagfűszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy készülnek a Ferencvárosnál, hogy lehetnek nézők a BL-ben, ezért megpróbáltak a saját stadionjuknál nagyobb helyre menni, de nem sikerült.","shortLead":"Úgy készülnek a Ferencvárosnál, hogy lehetnek nézők a BL-ben, ezért megpróbáltak a saját stadionjuknál nagyobb helyre...","id":"20201001_ftc_bl_puskas_stadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ec4f36-bb1d-47ee-a6c4-d044b7c7c282","keywords":null,"link":"/sport/20201001_ftc_bl_puskas_stadion","timestamp":"2020. október. 01. 08:15","title":"Technikai okok miatt nem játszhatja a Ferencváros az új Puskás Arénában a BL-meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468ad13f-d7ea-49f0-970c-6a8da104acf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pályázatot hirdetett a NASA, hogy megoldja a későbbi Hold-missziók áramellátását. Az amerikaiak számára kiírt pályázaton egy jól működő prototípusért több millió dollárt fizetne ki az űrhivatal.","shortLead":"Pályázatot hirdetett a NASA, hogy megoldja a későbbi Hold-missziók áramellátását. Az amerikaiak számára kiírt...","id":"20200929_nasa_herox_hold_kuldetes_elektromos_aram_watts_on_the_moon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=468ad13f-d7ea-49f0-970c-6a8da104acf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478dd21-9fb4-4670-b604-e4a06f586a68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_nasa_herox_hold_kuldetes_elektromos_aram_watts_on_the_moon","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:03","title":"Rengeteg pénzt fizet a NASA annak, aki kitalálja, hogyan lehetne sötétben áramot termelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]