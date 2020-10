Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"124ef686-a40f-4c0f-b120-56972883bbc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WASP-189b az eddig talált legextrémebb planéta. A bolygót most az Európai Űrügynökség (ESA) műholdja is megvizsgálta, így sikerült új információkhoz jutni róla.","shortLead":"A WASP-189b az eddig talált legextrémebb planéta. A bolygót most az Európai Űrügynökség (ESA) műholdja is megvizsgálta...","id":"20200929_exobolygo_wasp_189b_cheops_europai_urugynokseg_esa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=124ef686-a40f-4c0f-b120-56972883bbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f71984-173f-4434-a405-ae62248cc411","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_exobolygo_wasp_189b_cheops_europai_urugynokseg_esa","timestamp":"2020. szeptember. 29. 18:13","title":"3200 Celsius-fok van ezen a különleges bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Éjjel is folyamatosan lőtték egymást az azeri és az örmény csapatok a vitatott hovatartozású enklávéban, Hegyi-Karabahban. Az örmények – akik szerint Azerbajdzsán \"terrorista zsoldosokat\" is bevetett – lelőttek három azeri helikoptert, az egyik Iránban csapódott be. Az azeri fél pedig közölte: vagy kivonulnak az örmények, vagy folytatódik a háború.","shortLead":"Éjjel is folyamatosan lőtték egymást az azeri és az örmény csapatok a vitatott hovatartozású enklávéban...","id":"20201001_Egesz_ejjel_agyuztak_HegyiKarabahban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6066ca2b-9903-4d44-9fe2-03957f32319a","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_Egesz_ejjel_agyuztak_HegyiKarabahban","timestamp":"2020. október. 01. 11:43","title":"Egész éjjel ágyúztak Hegyi-Karabahban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija a HVG-nek adott interjúban. Köves Slomó azt is elárulta, hogy a választásokra meglesz a Sorsok Háza, amerikaiak készíttették el a kiállítás forgatókönyvét.","shortLead":"A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita...","id":"20200930_Hatralepunk_kettot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac7fe8-7839-418b-931b-e500a4637762","keywords":null,"link":"/360/20200930_Hatralepunk_kettot","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:00","title":"Köves Slomó: Az \"ellenséges légkör\" miatt végleg kivonul a sajtóból az EMIH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d6b7e3-d068-4af1-aff3-fd482c50f540","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kirúgottak többsége az amerikai vidámparkokban dolgozik.","shortLead":"A kirúgottak többsége az amerikai vidámparkokban dolgozik.","id":"20200930_Disney_koronavirus_elbocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d6b7e3-d068-4af1-aff3-fd482c50f540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8bed06-1f35-4674-94e4-10936b6afa83","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Disney_koronavirus_elbocsatas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:12","title":"28 ezer dolgozót küld el a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a hatóságok elnéző hozzáállása, hanem Mészáros Lőrinc cégének \"technológiai fegyelmezetlensége\" volt a probléma, de már ezt is kiküszöbölték – áll a nyomozást megszüntető határozatban.","shortLead":"Nem a hatóságok elnéző hozzáállása, hanem Mészáros Lőrinc cégének \"technológiai fegyelmezetlensége\" volt a probléma, de...","id":"20200930_matrai_eromu_viserol_kornyezetszennyezes_megszuntetett_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b116ec1-d91d-4b5a-b4ae-e988d115d9df","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_matrai_eromu_viserol_kornyezetszennyezes_megszuntetett_nyomozas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:15","title":"A rendőrség nem talált hivatali mulasztást a Mátrai Erőműnél történt környezetszennyezésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a12ffaa-14ee-4c47-8b51-ad585293b711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre másfél hónapig marad érvényben az intézkedés.\r

","shortLead":"Egyelőre másfél hónapig marad érvényben az intézkedés.\r

","id":"20200930_Csutortokon_veszhelyzet_lep_ervenybe_Szlovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a12ffaa-14ee-4c47-8b51-ad585293b711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9257da5-73ed-4e9d-ad5b-eeb79000b3da","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_Csutortokon_veszhelyzet_lep_ervenybe_Szlovakiaban","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:31","title":"Vészhelyzet lép érvénybe Szlovákiában csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29df98ba-4d3e-4df8-b166-6b8776f0234e","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Senkinek sem kötelező melegekről olvasni mesét, és senkinek nincs köze ahhoz, ha más ezt akarja. Nem fog áthallatszani az esti mese. Jogunkban áll gyermekünket normálisnak nevelni – olyannak, aki nem darál könyveket.","shortLead":"Senkinek sem kötelező melegekről olvasni mesét, és senkinek nincs köze ahhoz, ha más ezt akarja. Nem fog áthallatszani...","id":"20200930_Piroska_es_a_nacik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29df98ba-4d3e-4df8-b166-6b8776f0234e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ab520a-c7b2-45d0-96c6-2d3cc967bc48","keywords":null,"link":"/360/20200930_Piroska_es_a_nacik","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:15","title":"Tóta W.: Piroska és a nácik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba042319-b7b1-4904-90fa-34ea536dee35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öten voltak, és nagyon rossz hatással voltak egymásra.","shortLead":"Öten voltak, és nagyon rossz hatással voltak egymásra.","id":"20200930_Annyit_karomkodtak_a_papagajok_hogy_nem_birtak_veluk_a_gondozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba042319-b7b1-4904-90fa-34ea536dee35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a340f7e-3c37-4342-8e91-e66e05e6bf29","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Annyit_karomkodtak_a_papagajok_hogy_nem_birtak_veluk_a_gondozok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:53","title":"Annyit káromkodtak a papagájok, hogy nem bírtak velük a gondozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]