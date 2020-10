Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"427c5caf-8817-4f0d-a83d-15903e2fc156","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt harisnyát lopott, aztán megjött a kedve: autókat rongált meg, bringát lopott, majd lakásokat is kiszemelt magának a balek tolvaj. Annyira, hogy egy betörés után el sem akart menni.","shortLead":"Öt harisnyát lopott, aztán megjött a kedve: autókat rongált meg, bringát lopott, majd lakásokat is kiszemelt magának...","id":"20201001_Harisnyalopassal_kezdett_a_balek_tolvaj_aztan_megjott_a_kedve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=427c5caf-8817-4f0d-a83d-15903e2fc156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf44ce8-c4ac-4f29-ac56-a38c9b7fd477","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Harisnyalopassal_kezdett_a_balek_tolvaj_aztan_megjott_a_kedve","timestamp":"2020. október. 01. 13:59","title":"Harisnyalopással kezdett a balek tolvaj, aztán elszemtelenedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2136c1c-2828-416a-9fa1-22edf91e8308","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A számos pozitív kritikát bezsebelő Colourwave lemezen hallható Risk It All kapott látványos videót. Klippremier a hvg.hu-n.\r

\r

","shortLead":"A számos pozitív kritikát bezsebelő Colourwave lemezen hallható Risk It All kapott látványos videót. Klippremier...","id":"20201001_Uj_klippel_jelentkezik_a_Belau","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2136c1c-2828-416a-9fa1-22edf91e8308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6088ff87-235a-437c-a1e1-f2557d3a8715","keywords":null,"link":"/kultura/20201001_Uj_klippel_jelentkezik_a_Belau","timestamp":"2020. október. 01. 16:00","title":"Új klippel jelentkezik a Belau","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79105eb9-c868-4760-8f17-d6aeb169d8d5","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"360","description":"Simonka György korábban kiokította a dél-békési településeket, hogyan lehet jól járni. Mostanra viszont már az a kérdés, hogyan tudják elkerülni, hogy nagyon rosszul járjanak. A felzárkóztatásra szánt tízmilliárdok ugyanis nem náluk, hanem az ügyeskedőknél landoltak.","shortLead":"Simonka György korábban kiokította a dél-békési településeket, hogyan lehet jól járni. Mostanra viszont már...","id":"202040_tervgazdalkodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79105eb9-c868-4760-8f17-d6aeb169d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ba9f0e-8d17-4d97-87f6-d7921882f57d","keywords":null,"link":"/360/202040_tervgazdalkodas","timestamp":"2020. október. 01. 11:00","title":"Bajban lehetnek az önkormányzatok, ha százmilliókat kell visszafizetniük Simonkáék trükközése miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkésőbb pénteken meglesz a teszt eredménye.","shortLead":"Legkésőbb pénteken meglesz a teszt eredménye.","id":"20201002_Donald_Trump_es_felesege_karantenba_vonul_koronavirusgyanu_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd20ca7-4aa1-43da-9c83-0b482714b584","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Donald_Trump_es_felesege_karantenba_vonul_koronavirusgyanu_miatt","timestamp":"2020. október. 02. 06:19","title":"Donald Trump és felesége karanténba vonul koronavírus-gyanú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négyből három karról tárgyalnak.","shortLead":"A négyből három karról tárgyalnak.","id":"20201001_reformatus_egyhaz_kaposvari_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82237f99-58be-4100-ba17-2bb13d0ead19","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_reformatus_egyhaz_kaposvari_egyetem","timestamp":"2020. október. 01. 08:15","title":"A református egyházé lehet a Kaposvári Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az észak-európai országban már az egekben a tisztán elektromos és plugin hibrid hajtásláncú autók részesedése.","shortLead":"Az észak-európai országban már az egekben a tisztán elektromos és plugin hibrid hajtásláncú autók részesedése.","id":"20201002_uj_rekord_10bol_8_eladott_uj_auto_mar_konnektoros_norvegiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2a4028-53ba-4efb-b3e7-1f4898b9b0d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_uj_rekord_10bol_8_eladott_uj_auto_mar_konnektoros_norvegiaban","timestamp":"2020. október. 02. 07:59","title":"Új rekord: 10-ből 8 eladott új autó már konnektoros Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a9be59-2bd0-48f3-b0da-b16f0aca7cf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többek között James Cameron, Clint Eastwood és Martin Scorsese írt levelet a mozik jövője miatt aggódva.","shortLead":"Többek között James Cameron, Clint Eastwood és Martin Scorsese írt levelet a mozik jövője miatt aggódva.","id":"20201001_Temetik_az_amerikai_mozit_a_nagy_rendezok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a9be59-2bd0-48f3-b0da-b16f0aca7cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d139dd-301c-4e33-b806-8e4d050ae548","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Temetik_az_amerikai_mozit_a_nagy_rendezok","timestamp":"2020. október. 01. 16:34","title":"Temetik az amerikai mozit a nagy rendezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0be63b-d440-4514-8218-ab0dd6216420","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bő három percen keresztül olvasott fel az Állatfarmból egy fideszes polgármester. A vitában azonban előkerült Ciceró és a szemkilövető Gyurcsány is.","shortLead":"Bő három percen keresztül olvasott fel az Állatfarmból egy fideszes polgármester. A vitában azonban előkerült Ciceró és...","id":"20200930_fovarosi_kozgyules_vita_fidesz_karacsony_orwell_es_a_disznok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c0be63b-d440-4514-8218-ab0dd6216420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87372610-371f-4a2f-9959-35e9d965bfd3","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_fovarosi_kozgyules_vita_fidesz_karacsony_orwell_es_a_disznok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:40","title":"Orwell tanyaházba beköltözött disznai is előkerültek a Fővárosi Közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]