[{"available":true,"c_guid":"467d0fb1-2707-4481-b0da-44a8c10f74ce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Pirotechnikai eszközökkel támadott meg mintegy negyven ember egy rendőrőrsöt vasárnapra virradó éjjel egy párizsi elővárosban. Az incidensnek nincsenek sérültjei - közölték rendőrségi források.","shortLead":"Pirotechnikai eszközökkel támadott meg mintegy negyven ember egy rendőrőrsöt vasárnapra virradó éjjel egy párizsi...","id":"20201011_Pirotechnikai_eszkozokkel_tamadtak_meg_egy_rendororsot_Parizs_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=467d0fb1-2707-4481-b0da-44a8c10f74ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b734142-001c-4169-9fed-9d874cc2870f","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Pirotechnikai_eszkozokkel_tamadtak_meg_egy_rendororsot_Parizs_kozeleben","timestamp":"2020. október. 11. 18:47","title":"Pirotechnikai eszközökkel támadtak meg egy rendőrőrsöt Párizs közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce90bb69-8049-4100-b240-ec1bf457a90b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"2021. január 1-jétől változnak a szabályok. A vállalkozói szervezetek nem osztják a kabinet lelkesedését.","shortLead":"2021. január 1-jétől változnak a szabályok. A vállalkozói szervezetek nem osztják a kabinet lelkesedését.","id":"20201010_A_kormany_tovabbra_is_allitja_az_uj_kata_szigorubb_lesz_ugyan_de_meg_igy_is_megeri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce90bb69-8049-4100-b240-ec1bf457a90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9caa1cd6-5f05-448b-909b-fbc7ed8fd1c7","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_A_kormany_tovabbra_is_allitja_az_uj_kata_szigorubb_lesz_ugyan_de_meg_igy_is_megeri","timestamp":"2020. október. 10. 09:46","title":"A kormány továbbra is állítja: az új kata szigorúbb lesz ugyan, de még így is megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e26bc3-420f-4761-bfe5-6521370e6a29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Assisiben boldoggá avatták a 2006-ban gyerekként leukémiában meghalt Carlo Acutis olasz fiút. Ferenc pápa arra kérte a fiatalokat, hogy a szentség példaképeként tekintsenek rá.","shortLead":"Assisiben boldoggá avatták a 2006-ban gyerekként leukémiában meghalt Carlo Acutis olasz fiút. Ferenc pápa arra kérte...","id":"20201011_Boldogga_avattak_egy_15_eves_koraban_elhunyt_olasz_fiut_Carlo_Acutist","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8e26bc3-420f-4761-bfe5-6521370e6a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36695a17-b18b-47cc-851d-e59d28a1a947","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Boldogga_avattak_egy_15_eves_koraban_elhunyt_olasz_fiut_Carlo_Acutist","timestamp":"2020. október. 11. 18:26","title":"Boldoggá avattak egy 15 éves korában elhunyt olasz fiút, Carlo Acutist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caed03d3-eb9a-47a4-a74a-521e18c1027b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jonas Schmidt-Chanasit, a WHO-val közös kutatásokat végző hamburgi kutatóintézet igazgatója azt mondta a Die Weltnek, hogy ezek a korlátozások szembemennek a valósággal és aránytalanok, ráadásul könnyű kijátszani őket. De persze a politikusok bajban vannak, mert az ilyen döntések általában nagyobb kockázatokkal és anyagi kiadásokkal járnak együtt, úgy hogy egyszerűbb a tiltás.\r

","shortLead":"Jonas Schmidt-Chanasit, a WHO-val közös kutatásokat végző hamburgi kutatóintézet igazgatója azt mondta a Die Weltnek...","id":"20201011_Nemet_virologus_Nem_szuksegesek_az_utazasi_korlatozasok_csak_igy_egyszerubb_a_politikanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caed03d3-eb9a-47a4-a74a-521e18c1027b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b658c8-4297-442f-9687-516b6c0dafd2","keywords":null,"link":"/360/20201011_Nemet_virologus_Nem_szuksegesek_az_utazasi_korlatozasok_csak_igy_egyszerubb_a_politikanak","timestamp":"2020. október. 11. 09:00","title":"Német virológus: Nem szükségesek az utazási korlátozások, csak így egyszerűbb a politikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883040eb-a400-45d5-b7cb-6a977d695839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten mutatják be a OnePlus 8T csúcstelefont, azonban az egyik weboldal jóvoltából akár már most letölthetők azok a képek, amelyek nagy valószínűséggel az említett eszközön fognak háttérképekként bemutatkozni.","shortLead":"Jövő héten mutatják be a OnePlus 8T csúcstelefont, azonban az egyik weboldal jóvoltából akár már most letölthetők azok...","id":"20201010_oneplus8t_hatterkepek_letoltes_androidos_csucstelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=883040eb-a400-45d5-b7cb-6a977d695839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42889b28-24e7-4007-8875-026cf4154ff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201010_oneplus8t_hatterkepek_letoltes_androidos_csucstelefon","timestamp":"2020. október. 10. 12:03","title":"Még be sem mutatták, de ön már letöltheti a legújabb OnePlus csúcstelefon háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk harmadik részében az ausztrálok fair go filozófiáját mutatjuk be.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201011_Boldogsagatlasz_3_resz_mit_tudnak_az_ausztralok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc9301b-ca06-481d-8a83-0b11304956fc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201011_Boldogsagatlasz_3_resz_mit_tudnak_az_ausztralok","timestamp":"2020. október. 11. 19:15","title":"Boldogságatlasz 3. rész: Mit tudnak az ausztrálok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e930205-9c4a-40a3-8a1d-0a8d33319391","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy turistabusz alá esett be az elektromos rollerrel közlekedő férfi.","shortLead":"Egy turistabusz alá esett be az elektromos rollerrel közlekedő férfi.","id":"20201011_Elektromos_rolleres_ferfit_gazoltak_halalra_a_Fehervari_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e930205-9c4a-40a3-8a1d-0a8d33319391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f29f68-9a2c-4c77-b449-5ef0c3d9e8d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Elektromos_rolleres_ferfit_gazoltak_halalra_a_Fehervari_uton","timestamp":"2020. október. 11. 14:59","title":"Elektromos rolleres férfit gázoltak halálra a Fehérvári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36bcd96-6d87-43f3-9174-6f5a220dc60c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Richter-skála szerint 2,1 volt az erőssége.","shortLead":"A Richter-skála szerint 2,1 volt az erőssége.","id":"20201010_Foldrenges_volt_Sajoladon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d36bcd96-6d87-43f3-9174-6f5a220dc60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300b9091-b4ae-4b3b-a095-bc1d4e7d042a","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_Foldrenges_volt_Sajoladon","timestamp":"2020. október. 10. 13:34","title":"Földrengés volt Sajóládon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]