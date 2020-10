Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"220b1337-25e5-4cc6-91ad-8e77ab5b5c50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró szovjet kisautó a gyártás vége felé készült Zaporizzsjában.","shortLead":"Az új tulajdonosra váró szovjet kisautó a gyártás vége felé készült Zaporizzsjában.","id":"20201012_81_kilometerrel_arulnak_egy_csillogo_regi_zaporozsecet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=220b1337-25e5-4cc6-91ad-8e77ab5b5c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581d0e97-307a-4d9a-a546-dd3209a5e52b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_81_kilometerrel_arulnak_egy_csillogo_regi_zaporozsecet","timestamp":"2020. október. 12. 06:41","title":"81 kilométerrel árulnak egy csillogó régi Zaporozsecet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Sürgős intézkedésekre van szükség arra az Európa Tanács jelentése szerint, hogy a romák jobb oktatáshoz jussanak, ehhez átfogó és hatékony tanárfelvételi és tanárképzési programra van szükség, de más területeken is sürgős felzárkóztatásra volna szükség. ","shortLead":"Sürgős intézkedésekre van szükség arra az Európa Tanács jelentése szerint, hogy a romák jobb oktatáshoz jussanak, ehhez...","id":"20201012_Europa_Tanacs_Magyarorszagon_tarsadalmi_parbeszed_kell_a_romaellenesseg_oldasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bed6fb-aec5-420e-9fe0-91c0528c486b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Europa_Tanacs_Magyarorszagon_tarsadalmi_parbeszed_kell_a_romaellenesseg_oldasara","timestamp":"2020. október. 12. 00:01","title":"Európa Tanács: Magyarországon társadalmi párbeszéd kell a romaellenesség oldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5d3468-79d7-4a23-bf24-479ecdbc8113","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat éjszaka-hajnalban a vékony fátyolfelhőzeten a hold fénye megtört, és látványos légköri jelenséget hozott létre. ","shortLead":"Szombat éjszaka-hajnalban a vékony fátyolfelhőzeten a hold fénye megtört, és látványos légköri jelenséget hozott létre. ","id":"20201012_hold_halojelenseg_idokep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a5d3468-79d7-4a23-bf24-479ecdbc8113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821c92f8-1cdc-4006-9bfb-8e371cf8784e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_hold_halojelenseg_idokep","timestamp":"2020. október. 12. 06:03","title":"Gyönyörű holdhalót rögzített az Időkép webkamerája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem munkatársa szerint a kontaktkutatással és teszteléssel már nem lehet megfékezni a járványt.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem munkatársa szerint a kontaktkutatással és teszteléssel már nem lehet megfékezni a járványt.","id":"20201012_Orosz_Beatrix_koronavirus_jarvanygorbe_ausztria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c93e7ad-2799-425b-b8f8-946bd3712092","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_Orosz_Beatrix_koronavirus_jarvanygorbe_ausztria","timestamp":"2020. október. 12. 08:32","title":"Oroszi Beatrix: Azért hasonló a járványgörbénk Ausztriával, mert mi kevesebb esetet tudunk felderíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83e885f-490e-4e73-a70e-c6e50dafabd1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Személyes hangvételű társadalomrajz a szocializmus gazdagjairól és kisembereiről Kiss Noémi Balaton című novelláskötete.","shortLead":"Személyes hangvételű társadalomrajz a szocializmus gazdagjairól és kisembereiről Kiss Noémi Balaton című novelláskötete.","id":"202041_konyv__retro_korrajz_kiss_noemi_balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d83e885f-490e-4e73-a70e-c6e50dafabd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d427980-557d-4f8c-8af5-7d96e91ca538","keywords":null,"link":"/360/202041_konyv__retro_korrajz_kiss_noemi_balaton","timestamp":"2020. október. 10. 13:40","title":"Moszkvics, Honecker-papucs, SZOT-üdülő – Kiss Noémi búcsúzik a retró Balatontól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ausztrál tanulmány szerint a Covid–19-betegséget okozó új koronavírus 28 napig fertőzőképes maradhat bizonyos felületeken, mint bankjegyeken, mobiltelefonok képernyőin és rozsdamentes acélon ausztrál kutatók szerint.","shortLead":"Egy ausztrál tanulmány szerint a Covid–19-betegséget okozó új koronavírus 28 napig fertőzőképes maradhat bizonyos...","id":"20201011_Akar_28_napig_is_fertozo_maradhat_az_uj_koronavirus_bizonyos_feluleteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b60ba8-55db-41b2-8e93-67880fd7675d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201011_Akar_28_napig_is_fertozo_maradhat_az_uj_koronavirus_bizonyos_feluleteken","timestamp":"2020. október. 11. 19:47","title":"Akár 28 napig is fertőző maradhat az új koronavírus bizonyos felületeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk harmadik részében az ausztrálok fair go filozófiáját mutatjuk be.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201011_Boldogsagatlasz_3_resz_mit_tudnak_az_ausztralok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc9301b-ca06-481d-8a83-0b11304956fc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201011_Boldogsagatlasz_3_resz_mit_tudnak_az_ausztralok","timestamp":"2020. október. 11. 19:15","title":"Boldogságatlasz 3. rész: Mit tudnak az ausztrálok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee446c15-eaa9-4ecf-87cb-48426598ddb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 57 éves H. Gyula majdnem megölte fiát.","shortLead":"Az 57 éves H. Gyula majdnem megölte fiát.","id":"20201012_keseles_paszto_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee446c15-eaa9-4ecf-87cb-48426598ddb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cbef27-d5df-46e1-8679-978487d2b5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_keseles_paszto_vita","timestamp":"2020. október. 12. 08:03","title":"Vita közben késelte meg saját fiát egy pásztói férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]