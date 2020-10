Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy hete még meglehetősen óvatosan, most azonban már elégedetten nyilatkoztak az Európai Parlament részéről a jogállamisági feltételességéről szóló tárgyalások kapcsán. Bár részletek nem derültek ki, a nyilatkozatokból úgy tűnik, a tagállamok engednek az EP követeléseinek.","shortLead":"Egy hete még meglehetősen óvatosan, most azonban már elégedetten nyilatkoztak az Európai Parlament részéről...","id":"20201020_Jogallamisagi_targyalasok_elorelepes_tortent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c72286-7e6f-4751-9dd7-b25b2a108436","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Jogallamisagi_targyalasok_elorelepes_tortent","timestamp":"2020. október. 20. 21:16","title":"Jogállamisági tárgyalások: előrelépés történt az alkudozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdeb924-94e3-4be2-86aa-3791e69a8037","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze nem újak, használt járművekről van szó. De így is látszik, mennyire jól pörög a piac a koronavírus-járvány alatt.","shortLead":"Persze nem újak, használt járművekről van szó. De így is látszik, mennyire jól pörög a piac a koronavírus-járvány alatt.","id":"20201020_porsche_ferrari_lamborghini_hasznalt_auto_vasarlas_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fdeb924-94e3-4be2-86aa-3791e69a8037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52d97b6-197c-4c74-8b08-2c0cb524d0b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_porsche_ferrari_lamborghini_hasznalt_auto_vasarlas_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 20. 07:20","title":"852 Porsche, 18 Ferrari és 3 Lamborghini talált gazdára a járvány alatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2021 nyaráig is kitarthat a hitelmoratórium.","shortLead":"2021 nyaráig is kitarthat a hitelmoratórium.","id":"20201020_hitelmoratorium_orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7956c32-cc0e-4423-8ab4-523b0c9454a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_hitelmoratorium_orszaggyules","timestamp":"2020. október. 20. 07:06","title":"A hitelmoratórium meghosszabbításáról is ma szavaz a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium elárulta, pontosan hova és miért repült a miniszter idén.","shortLead":"A külügyminisztérium elárulta, pontosan hova és miért repült a miniszter idén.","id":"20201020_Hadhazy_Szijjartot_iden_ketszer_vitte_rendorsegi_helikopter_Dunakeszire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3cd9bb-5c9f-461a-ab3e-6408a48df9ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Hadhazy_Szijjartot_iden_ketszer_vitte_rendorsegi_helikopter_Dunakeszire","timestamp":"2020. október. 20. 09:54","title":"Hadházy: Szijjártót kétszer is hazavitte a rendőrségi helikopter Dunakeszire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szervezők 27 500 főnél húzták meg a határt, így az összes állóhelyet visszavonták. ","shortLead":"A szervezők 27 500 főnél húzták meg a határt, így az összes állóhelyet visszavonták. ","id":"20201021_F1_Algarve_visszavont_jegyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44bb847-95e7-46b7-90e1-72a9b8ce6173","keywords":null,"link":"/sport/20201021_F1_Algarve_visszavont_jegyek","timestamp":"2020. október. 21. 15:05","title":"Visszavonták az eladott jegyek egy részét a Portugál Nagydíj szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelenleg 13 ezer koronavírusos beteg van kórházban.","shortLead":"Jelenleg 13 ezer koronavírusos beteg van kórházban.","id":"20201019_spanyolorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f08631-4940-41c6-84d1-a0fc3f626133","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_spanyolorszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 20:44","title":"Spanyolországban már az egymillióhoz közelít a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Idén márciustól októberig feleannyi vadászengedélyt adta ki, mint az előző év hasonló időszakában.","shortLead":"Idén márciustól októberig feleannyi vadászengedélyt adta ki, mint az előző év hasonló időszakában.","id":"20201020_Padlora_kuldte_a_hazai_vadaszatot_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e889b787-88c4-4517-b060-f410ea4e705b","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Padlora_kuldte_a_hazai_vadaszatot_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 20. 07:42","title":"Padlóra küldte a hazai vadászatot a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány rész leforgatása után ideiglenesen le kellett állni. A stábból többen is elkapták a koronavírust.



","shortLead":"Néhány rész leforgatása után ideiglenesen le kellett állni. A stábból többen is elkapták a koronavírust.



","id":"20201021_Nem_indult_jol_az_uj_Friderikusz_musor_forgatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a78207-19eb-420e-bd3d-6fb9ad1bf03d","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Nem_indult_jol_az_uj_Friderikusz_musor_forgatasa","timestamp":"2020. október. 21. 09:32","title":"Nem indult jól az új Friderikusz-műsor forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]