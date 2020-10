Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt még a járvány első hullámában is növelni tudta táborát, igaz, az újonnan érkezők közül többen is lemorzsolódtak. A Jobbikot többen, a Momentumot valamivel kevesebben támogatják, a DK helyzete nem változott. Ezek az októberi pártpreferenciák a Závecz Research szerint.","shortLead":"A kormánypárt még a járvány első hullámában is növelni tudta táborát, igaz, az újonnan érkezők közül többen is...","id":"20201022_fidesz_dk_jobbik_parbeszed_momentum_lmp_mi_hazank_ketfarku_kutyapart_partprefencia_oktober_zavecz_research","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4e1647-a2d8-4756-8eee-2ea9d0db8aaa","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_fidesz_dk_jobbik_parbeszed_momentum_lmp_mi_hazank_ketfarku_kutyapart_partprefencia_oktober_zavecz_research","timestamp":"2020. október. 22. 07:48","title":"Vidéken és Budapesten is csökkent a Fidesz tábora, de a szavazói továbbra is nagyon aktívak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd859d2b-bb7f-4fae-b229-fd7a031caefe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A fél Karib-tengert tönkreteheti, ha felborul a Nabarima tanker.","shortLead":"A fél Karib-tengert tönkreteheti, ha felborul a Nabarima tanker.","id":"20201022_Oriasi_olajkatasztrofa_keszul_a_Karibtengeren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd859d2b-bb7f-4fae-b229-fd7a031caefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7c5de3-ec5e-42c5-84f0-0fa98caa7acc","keywords":null,"link":"/zhvg/20201022_Oriasi_olajkatasztrofa_keszul_a_Karibtengeren","timestamp":"2020. október. 22. 08:46","title":"A világ legnagyobb olajkatasztrófája készül a Karib-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d459168e-89e9-4ea0-a8fe-624e606809a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az '56-os pesti srác emlékművéhez vitt koszorút a miniszterelnök.","shortLead":"Az '56-os pesti srác emlékművéhez vitt koszorút a miniszterelnök.","id":"20201023_1956_orban_koszoruzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d459168e-89e9-4ea0-a8fe-624e606809a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a111519-4053-4290-9cda-97e6c21b3bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_1956_orban_koszoruzas","timestamp":"2020. október. 23. 10:50","title":"Dicsőség a legyőzötteknek: Wittner Mária is felbukkant Orbán Viktor ünnepi videójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbcb3e3-6129-42a1-a351-53f611e1f152","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes tisztában lenni a speciális szabályokkal is, mert nem igaz, hogy mindenhol ingyen lehet zöld rendszámmal parkolni.","shortLead":"Érdemes tisztában lenni a speciális szabályokkal is, mert nem igaz, hogy mindenhol ingyen lehet zöld rendszámmal...","id":"20201022_Hiaba_a_zold_rendszam_megbuntettek_a_figyelmetlen_autost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abbcb3e3-6129-42a1-a351-53f611e1f152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8638cd-2b03-45af-8b99-2dfb1ab82efa","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_Hiaba_a_zold_rendszam_megbuntettek_a_figyelmetlen_autost","timestamp":"2020. október. 23. 10:35","title":"Így lehet zöld rendszámmal is könnyen parkolási bírságba futni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ellenzékre akkor is szükség lesz, ha ez a rendszer elmúlik - írja véleményszerzőnk. Milyen tanulságai vannak az önkormányzati áramon bitcoin-bányászattal lebukott DK-s politikus ügyének? ","shortLead":"Ellenzékre akkor is szükség lesz, ha ez a rendszer elmúlik - írja véleményszerzőnk. Milyen tanulságai vannak...","id":"202043_fiuk_abitcoinbanyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a55abf-b61e-467e-9c0a-dfb2b5ed0b79","keywords":null,"link":"/360/202043_fiuk_abitcoinbanyaban","timestamp":"2020. október. 22. 13:00","title":"Tóta W.: Fiúk a bitcoinbányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69e5d48-e3ce-4a7c-bc35-5c8876a1a7d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az '56-os nőkre emlékező arcképkiállítást nyitott meg október 23-án a főpolgármester.","shortLead":"Az '56-os nőkre emlékező arcképkiállítást nyitott meg október 23-án a főpolgármester.","id":"20201023_1956_karacsony_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69e5d48-e3ce-4a7c-bc35-5c8876a1a7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcd0d49-63d6-403e-bd2d-b3f98af6afa7","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_1956_karacsony_budapest","timestamp":"2020. október. 23. 14:00","title":"Karácsony: A modern, demokratikus politika csakis feminista lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8f9b6a-a979-468f-8d9b-718d3ebc44f9","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ilyen kampányok megütközést keltenek a német politikusokban, tapasztalataim szerint különösen a néppártiakban – mondja az ellene irányuló magyar kormányzati támadásokról Gerald Knaus, osztrák politikai elemző. Az Európai Stabilitási Kezdeményezés (ESI) vezetője diákként sokszor találkozhatott Orbán Viktorral, hiszen egy időben tanultak Oxfordban. Mi vezette a kormány ügyeletes ellenségét, hogy Ukrajnában tanítson, Boszniában dolgozzon és Berlinben találjon otthonra? Portréinterjú Gerald Knausszal.","shortLead":"Az ilyen kampányok megütközést keltenek a német politikusokban, tapasztalataim szerint különösen a néppártiakban –...","id":"20201021_Gerald_Knaus_Hogyan_lehetnenk_mi_Magyarorszagon_barmire_veszelyesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f8f9b6a-a979-468f-8d9b-718d3ebc44f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a366a8-a019-4af4-924e-7d299fc3813e","keywords":null,"link":"/360/20201021_Gerald_Knaus_Hogyan_lehetnenk_mi_Magyarorszagon_barmire_veszelyesek","timestamp":"2020. október. 22. 07:00","title":"Gerald Knaus: Hogyan lehetnék Magyarországon bármire veszélyes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Találtak egy új emberi szervet holland tudósok, az SZFE honlapja leállt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Találtak egy új emberi szervet holland tudósok, az SZFE honlapja leállt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201022_Radar360_Csehorszagban_egyre_rosszabb_a_helyzet_de_Franciaorszagban_se_jobb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2841e53a-696f-45d3-90df-c23888165325","keywords":null,"link":"/360/20201022_Radar360_Csehorszagban_egyre_rosszabb_a_helyzet_de_Franciaorszagban_se_jobb","timestamp":"2020. október. 22. 08:04","title":"Radar360: Csehországban egyre rosszabb a helyzet, de Franciaországban se jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]