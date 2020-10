Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolát fertőtlenítette a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrede szombaton délelőtt. Az intézményben a héten egy felsős tanulónál igazolták a koronavírust.","shortLead":"Az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolát fertőtlenítette a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki...","id":"20201024_Fotok_egy_altalanos_iskolat_fertotlenitenek_a_honvedek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d171cbd-c6af-4ef2-ad9c-a6be7fbbceb3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201024_Fotok_egy_altalanos_iskolat_fertotlenitenek_a_honvedek","timestamp":"2020. október. 24. 10:48","title":"Fotók: általános iskolát fertőtlenítenek a honvédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fennmarad az adócsökkentés a Széchenyi Pihenő Kártyánál 2021. június 30-ig, ha a parlament megszavazza a javaslatot, így jövőre csak 15 százalékos közterhet kell fizetni a Szép-kártyára utalt összegek után - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.","shortLead":"Fennmarad az adócsökkentés a Széchenyi Pihenő Kártyánál 2021. június 30-ig, ha a parlament megszavazza a javaslatot...","id":"20201024_Fel_evvel_tovabb_megmarad_a_Szepkartyak_extra_kedvezmenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9727013b-1ee9-43b3-bddc-a7d10816336b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Fel_evvel_tovabb_megmarad_a_Szepkartyak_extra_kedvezmenye","timestamp":"2020. október. 24. 11:15","title":"Fél évvel tovább megmarad a Szép-kártyák extra kedvezménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6769e21-ec3f-4b30-9f24-f7177130af97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség a jelenetről készül videó alapján indított eljárást.","shortLead":"A rendőrség a jelenetről készül videó alapján indított eljárást.","id":"20201023_Kozuti_veszelyeztetes_az_M1esen_buntetesbol_leparkolo_Audi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6769e21-ec3f-4b30-9f24-f7177130af97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b782f-cc3b-43a9-9e3e-d78f1c2c368d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_Kozuti_veszelyeztetes_az_M1esen_buntetesbol_leparkolo_Audi","timestamp":"2020. október. 23. 07:28","title":"Közúti veszélyeztetésért felelhet az M1-es közepén büntetésből „leparkóló” autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d8b193-df35-40b0-b849-4ea26d97f233","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezőket is felelősségre vonnák, ha a résztvevők közül valaki nem visel maszkot.","shortLead":"A szervezőket is felelősségre vonnák, ha a résztvevők közül valaki nem visel maszkot.","id":"20201022_Origo_Rendeletet_fog_kiadni_a_kormany_a_szabadteri_rendezvenyekrol_es_a_sportrendezvenyekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d8b193-df35-40b0-b849-4ea26d97f233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54a0cfd-6cf6-49c6-8798-5baef2b007c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Origo_Rendeletet_fog_kiadni_a_kormany_a_szabadteri_rendezvenyekrol_es_a_sportrendezvenyekrol","timestamp":"2020. október. 22. 18:44","title":"Origo: A kormány kötelezővé tenné a maszkviselést sportrendezvényeken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12cd5b5-fa6c-43a4-91c7-641309e8adf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tett le arról a Samsung, hogy még több vetélytársa legyen az Apple AirPods fülesének. Egy védjegykérelem alapján már találgatni kezdtek, milyen fülhallgatóval léphet majd piacra a dél-koreai gyártó.","shortLead":"Nem tett le arról a Samsung, hogy még több vetélytársa legyen az Apple AirPods fülesének. Egy védjegykérelem alapján...","id":"20201024_samsung_galaxy_buds_sound_vedjegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f12cd5b5-fa6c-43a4-91c7-641309e8adf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7d7230-ec52-45df-bb2a-42aa6671aa8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201024_samsung_galaxy_buds_sound_vedjegy","timestamp":"2020. október. 24. 14:03","title":"Ez lehet a Samsung következő fülhallgatója, vezetékek nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c36e03a-7d83-4cb0-96e8-2706ffe65ad3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az egy főre eső hazai GDP szépen nőtt 2019-ben, a valódi helyzetet tükröző, háztartások fogyasztása viszont még mindig utolsó előtti volt az unióban. Az állam ellenben rengeteget költ. ","shortLead":"Az egy főre eső hazai GDP szépen nőtt 2019-ben, a valódi helyzetet tükröző, háztartások fogyasztása viszont még mindig...","id":"20201023_A_magyar_gazdasag_utolerte_es_megelozte_a_szlovakot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c36e03a-7d83-4cb0-96e8-2706ffe65ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d755f61-8f4a-46ee-bd07-b23684bb6864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_A_magyar_gazdasag_utolerte_es_megelozte_a_szlovakot","timestamp":"2020. október. 23. 07:00","title":"A magyar gazdaság utolérte és megelőzte a szlovákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekre 47 beteg vesztette életét a koronavírus miatt Magyarországon.","shortLead":"Péntekre 47 beteg vesztette életét a koronavírus miatt Magyarországon.","id":"20201023_koronavirus_napi_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33183577-abbe-4987-a572-938ce1c1fa35","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_koronavirus_napi_szamok","timestamp":"2020. október. 23. 09:25","title":"Erősödik a vírusnyomás: 2066 újabb fertőzöttet azonosítottak, 47-en haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330b2ba5-fcfe-4aee-b147-12f5532a124d","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Több mint tízezren álltak ki október 23-án a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói mellett, akik immár 54 napja vonták blokád alá az intézményt.","shortLead":"Több mint tízezren álltak ki október 23-án a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói mellett, akik immár 54 napja...","id":"20201024_En_56ban_is_vonultam_89ben_is_vonultam_most_az_unokaimert_vonulok__Ok_kepviselik_azt_az_orszagban_amit_meg_senki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=330b2ba5-fcfe-4aee-b147-12f5532a124d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadd364c-95aa-42b8-b2dd-19e2b66db402","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_En_56ban_is_vonultam_89ben_is_vonultam_most_az_unokaimert_vonulok__Ok_kepviselik_azt_az_orszagban_amit_meg_senki","timestamp":"2020. október. 24. 09:00","title":"„Én 56-ban is vonultam, 89-ben is vonultam, most az unokáimért vonulok” – videó a pénteki SZFE-tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]