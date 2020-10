Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ba0ffa6-4cc0-471f-8e19-25bacc2cc3c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Körükben általánosságban nagyobb arányban veszítették el a munkájukat, mint a „bennszülöttek” közül.","shortLead":"Körükben általánosságban nagyobb arányban veszítették el a munkájukat, mint a „bennszülöttek” közül.","id":"20201024_Jobban_sujtja_a_bevandorlokat_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ba0ffa6-4cc0-471f-8e19-25bacc2cc3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636c8756-4a1e-4ed7-beb7-33b97c7c2ad7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Jobban_sujtja_a_bevandorlokat_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 24. 16:21","title":"Jobban sújtja a bevándorlók munkahelyeit a koronavírus, Magyarország viszont a kivételek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A novemberi frissítéssel érkezhet egy hasznos funkció a Microsoft Teamsbe: mesterséges intelligencia segíthet abban, hogy kiszűrődjenek a háttérzajok a beszélgetések során.","shortLead":"A novemberi frissítéssel érkezhet egy hasznos funkció a Microsoft Teamsbe: mesterséges intelligencia segíthet abban...","id":"20201024_microsoft_teams_hatterzaj_szurese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8ce38c-b799-4c11-ada8-c30cdaa5486b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201024_microsoft_teams_hatterzaj_szurese","timestamp":"2020. október. 24. 10:03","title":"Igen hasznos funkció érkezik a Microsoft Teamsbe: kiszűri a háttérzajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A járványügyi védekezés szabályainak további szigorítását szorgalmazzák a kiskereskedelem munkavállalói, mivel az országos fertőzöttség terjedésével meredeken megugrottak a napi tömeges fogyasztásban is a kockázati tényezők - közölte a Magyar Nemzettel Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.","shortLead":"A járványügyi védekezés szabályainak további szigorítását szorgalmazzák a kiskereskedelem munkavállalói, mivel...","id":"20201024_A_boltosok_egyre_jobban_aggodnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecd0457-0e51-4bd2-9ba6-c859b9798ac7","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_A_boltosok_egyre_jobban_aggodnak","timestamp":"2020. október. 24. 10:05","title":"Egyre jobban aggódnak a kereskedők: szigorításokat akarnak az üzletekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62935cd-adf8-4c06-b3dc-36cf3192497e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyszülők nevelik unokáikat, akiket szüleik elhanyagoltak, a gyámügy pedig már örökbe akarta adni őket.","shortLead":"A nagyszülők nevelik unokáikat, akiket szüleik elhanyagoltak, a gyámügy pedig már örökbe akarta adni őket.","id":"20201024_Kellene_meg_nemi_segitseg_az_ot_unokat_nevelo_nagyszuloknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62935cd-adf8-4c06-b3dc-36cf3192497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d106ab7-9258-4078-bb56-b83e32f6a701","keywords":null,"link":"/elet/20201024_Kellene_meg_nemi_segitseg_az_ot_unokat_nevelo_nagyszuloknek","timestamp":"2020. október. 24. 20:49","title":"Kellene még némi segítség az öt unokát nevelő nagyszülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29ef950-b1e4-442e-b6f2-8074cfe85ba7","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Ehhez persze az kell, hogy legyen állam által támogatott megtakarításunk is. ","shortLead":"Ehhez persze az kell, hogy legyen állam által támogatott megtakarításunk is. ","id":"20201024_Igy_igenyelhet_vissza_akar_280_ezer_forintnyi_szjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f29ef950-b1e4-442e-b6f2-8074cfe85ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb283d2-3cd7-4314-b201-788320de6ad0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Igy_igenyelhet_vissza_akar_280_ezer_forintnyi_szjat","timestamp":"2020. október. 24. 12:27","title":"Így igényelhet vissza akár 280 ezer forintnyi szja-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A közös európai agrárpolitikát az előző hétéves költségvetés előtt reformálták meg utoljára. Most ismét költségvetési időszakban vagyunk, ezért a mezőgazdaság finanszírozását hozzá kell igazítani a változó körülményekhez. Ezek közé pedig elsősorban a környezetvédelmi elvárásoknak megfelelés, illetve a fenntartható termelés tartozik.","shortLead":"A közös európai agrárpolitikát az előző hétéves költségvetés előtt reformálták meg utoljára. Most ismét költségvetési...","id":"20201023_EPs_agrarpolitika_kevesebb_penzt_a_zoldbaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0787cd-d4be-4430-9207-6641229980ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_EPs_agrarpolitika_kevesebb_penzt_a_zoldbaroknak","timestamp":"2020. október. 23. 20:38","title":"EP-s agrárpolitika: kevesebb pénzt a zöldbáróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Mindezt egy most, október 23-án, azaz ünnep és munkaszüneti napon kiadott kormányhatározatból tudni.","shortLead":"Mindezt egy most, október 23-án, azaz ünnep és munkaszüneti napon kiadott kormányhatározatból tudni.","id":"20201023_beregszasz_vizmuvek_kover_laszlo_karpatalja_vizugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccc15a8-f0c4-452c-af2f-3416b14757b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_beregszasz_vizmuvek_kover_laszlo_karpatalja_vizugy","timestamp":"2020. október. 23. 20:30","title":"1,4 milliárdot költ a kormány Beregszász vízügyi támogatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab21a05-46ca-44a8-95f9-6f3a61b4c38b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára közöl félreérthetetlen üzenetet a Xiaomi az Apple-nek és a felhasználóknak.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára közöl félreérthetetlen üzenetet a Xiaomi az Apple-nek és a felhasználóknak.","id":"20201024_apple_iphone_12_tolto_adapter_fulhallgato_xiaomi_csomagolas_e_szemet_kornyezetvedelem_trollkodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ab21a05-46ca-44a8-95f9-6f3a61b4c38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831d6692-26d4-4389-b4da-03bd805025fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201024_apple_iphone_12_tolto_adapter_fulhallgato_xiaomi_csomagolas_e_szemet_kornyezetvedelem_trollkodas","timestamp":"2020. október. 24. 12:03","title":"Fricska az Apple-nek: a Xiaomi úgy tünteti el a műanyag 60%-át, hogy közben megtartja a töltőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]