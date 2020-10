Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"330b2ba5-fcfe-4aee-b147-12f5532a124d","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Több mint tízezren álltak ki október 23-án a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói mellett, akik immár 54 napja vonták blokád alá az intézményt.","shortLead":"Több mint tízezren álltak ki október 23-án a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói mellett, akik immár 54 napja...","id":"20201024_En_56ban_is_vonultam_89ben_is_vonultam_most_az_unokaimert_vonulok__Ok_kepviselik_azt_az_orszagban_amit_meg_senki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=330b2ba5-fcfe-4aee-b147-12f5532a124d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadd364c-95aa-42b8-b2dd-19e2b66db402","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_En_56ban_is_vonultam_89ben_is_vonultam_most_az_unokaimert_vonulok__Ok_kepviselik_azt_az_orszagban_amit_meg_senki","timestamp":"2020. október. 24. 09:00","title":"„Én 56-ban is vonultam, 89-ben is vonultam, most az unokáimért vonulok” – videó a pénteki SZFE-tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A járványügyi védekezés szabályainak további szigorítását szorgalmazzák a kiskereskedelem munkavállalói, mivel az országos fertőzöttség terjedésével meredeken megugrottak a napi tömeges fogyasztásban is a kockázati tényezők - közölte a Magyar Nemzettel Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.","shortLead":"A járványügyi védekezés szabályainak további szigorítását szorgalmazzák a kiskereskedelem munkavállalói, mivel...","id":"20201024_A_boltosok_egyre_jobban_aggodnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecd0457-0e51-4bd2-9ba6-c859b9798ac7","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_A_boltosok_egyre_jobban_aggodnak","timestamp":"2020. október. 24. 10:05","title":"Egyre jobban aggódnak a kereskedők: szigorításokat akarnak az üzletekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertözöttek száma már a 40 ezret közelíti.","shortLead":"Az aktív fertözöttek száma már a 40 ezret közelíti.","id":"20201024_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2cdbca-09b3-47d4-bb01-a1104b023fda","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 24. 09:41","title":"Koronavírus: 1820 új fertőzöttet találtak, 38-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ef3e79-eca4-41ff-bb24-88bc9cfca2af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészen elképesztő adatok láttak napvilágot a kakaótermelő országokból.","shortLead":"Egészen elképesztő adatok láttak napvilágot a kakaótermelő országokból.","id":"20201024_Hadat_uzentek_a_gyerekmunkanak_de_csak_rosszabb_lett_a_helyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ef3e79-eca4-41ff-bb24-88bc9cfca2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584d867d-c091-40ef-bd1d-8baa525f3e66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Hadat_uzentek_a_gyerekmunkanak_de_csak_rosszabb_lett_a_helyzet","timestamp":"2020. október. 24. 15:06","title":"Hadat üzentek a gyerekmunkának, de csak rosszabb lett a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756d0c09-baa7-4359-b140-7d2c055e3706","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Andrej Babis cseh kormányfő a Twitteren hálálkodott a gyors segítségért a magyar miniszterelnöknek.","shortLead":"Andrej Babis cseh kormányfő a Twitteren hálálkodott a gyors segítségért a magyar miniszterelnöknek.","id":"20201023_csehorszag_lelegeztetogep_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=756d0c09-baa7-4359-b140-7d2c055e3706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777ef856-e802-485b-833a-584a82a8c21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_csehorszag_lelegeztetogep_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 23. 17:06","title":"\"Köszönöm, Viktor\" – Magyarország 150 lélegeztetőgépet ad Csehországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deeff33b-be10-4e67-a267-6295cf2f3e88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már majdnem dobogós a keresett termékek között.","shortLead":"Már majdnem dobogós a keresett termékek között.","id":"20201024_A_Vateran_is_slager_a_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deeff33b-be10-4e67-a267-6295cf2f3e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb5db77-9b05-43da-99f4-032e401ac779","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_A_Vateran_is_slager_a_maszk","timestamp":"2020. október. 24. 18:50","title":"A Vaterán is sláger a maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c186bd9-8cc0-42f1-bfe8-946280d32c2a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roman Prymula szigorú intézkedéseket ígért a növekvő fertőzésszámok miatt, de a sajtó rajtakapta, amint maszk nélkül lófrál és étterembe készül.","shortLead":"Roman Prymula szigorú intézkedéseket ígért a növekvő fertőzésszámok miatt, de a sajtó rajtakapta, amint maszk nélkül...","id":"20201023_roman_prymula_csehorszag_egeszsegugyi_miniszter_koronavirus_andrej_babis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c186bd9-8cc0-42f1-bfe8-946280d32c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f26c67c-bcb4-464c-830e-18d41782cf55","keywords":null,"link":"/vilag/20201023_roman_prymula_csehorszag_egeszsegugyi_miniszter_koronavirus_andrej_babis","timestamp":"2020. október. 23. 20:11","title":"Távozásra szólították fel a járványszabályokat megszegő cseh egészségügyi minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efabdc38-f96f-4b3f-b9e7-039294b15f52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az örmény és az azeri fél szerint is messze a békemegállapodás lehetősége.","shortLead":"Az örmény és az azeri fél szerint is messze a békemegállapodás lehetősége.","id":"20201024_washington_targyalas_harc_hegyikarabah","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efabdc38-f96f-4b3f-b9e7-039294b15f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58eab6f0-6229-4488-bbf8-136a6a1fcd98","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_washington_targyalas_harc_hegyikarabah","timestamp":"2020. október. 24. 13:35","title":"A washingtoni tárgyalás után is folytatódott a harc Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]