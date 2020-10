Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijev szerint a magyar külügyminiszter beavatkozott az ukrajnai választásokba.","shortLead":"Kijev szerint a magyar külügyminiszter beavatkozott az ukrajnai választásokba.","id":"20201026_kijevi_magyar_nagykovet_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5289bc-4169-4ade-9754-53eb2e0ea772","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_kijevi_magyar_nagykovet_szijjarto_peter","timestamp":"2020. október. 26. 17:40","title":"Bekérették a kijevi magyar nagykövetet Szijjártó Facebook-bejegyzése miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44537714-8ff9-457b-ae26-f2dd5a410c56","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Pozitív lett Vidnyánszky Attilának, a Nemzeti Színház vezérigazgatójának koronavírustesztje kedden – közölte a Nemzeti Színház az MTI-vel.","shortLead":"Pozitív lett Vidnyánszky Attilának, a Nemzeti Színház vezérigazgatójának koronavírustesztje kedden – közölte a Nemzeti...","id":"20201027_Vidnyanszky_Attila_koronavirusos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44537714-8ff9-457b-ae26-f2dd5a410c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a85f01e-780a-4770-aff0-01fff6a9938e","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Vidnyanszky_Attila_koronavirusos","timestamp":"2020. október. 27. 16:23","title":"Vidnyánszky Attila koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009764b7-abcb-48e1-8ed0-a4d74bc9c106","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy nem nyilvános kormányhatározat értelmében a 2020. augusztus 20-ai ünnepségekkel kapcsolatos szerződéseket előre kell tolni egy évvel, minden más marad, az akár 8 milliárdos költség is. Ennyit arról a spórolásról, amit Gulyás Gergely emlegetett korábban.","shortLead":"Egy nem nyilvános kormányhatározat értelmében a 2020. augusztus 20-ai ünnepségekkel kapcsolatos szerződéseket előre...","id":"20201026_tuzijatek_koronavirus_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=009764b7-abcb-48e1-8ed0-a4d74bc9c106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93808d8c-a5a8-47c4-84bc-aff627ef179c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_tuzijatek_koronavirus_kozbeszerzes","timestamp":"2020. október. 26. 14:15","title":"Megtartják a grandiózus augusztus 20-ai tűzijátékot, a kormány titokban csak elnapolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434e62a9-4c83-477b-baca-ba8ee4fc5412","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia addig játszott jól, ameddig a drága pénzen vett légiósok karanténban voltak, és kénytelenek voltak fiatalokat beállítani.","shortLead":"A Puskás Akadémia addig játszott jól, ameddig a drága pénzen vett légiósok karanténban voltak, és kénytelenek voltak...","id":"20201026_felcsut_hornyak_zsolt_akademia_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=434e62a9-4c83-477b-baca-ba8ee4fc5412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56969f2-1305-4589-a043-2ce9f6121ac2","keywords":null,"link":"/sport/20201026_felcsut_hornyak_zsolt_akademia_foci","timestamp":"2020. október. 26. 06:06","title":"A felcsúti edző szerint az öregebb játékosai nem szeretik a fiatal akadémistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kasgarban több, mint száz új fertőzöttet találtak, de egyiküknek sincsenek tünetei. Egy éjszaka alatt 2,84 millió lakost teszteltek le.","shortLead":"Kasgarban több, mint száz új fertőzöttet találtak, de egyiküknek sincsenek tünetei. Egy éjszaka alatt 2,84 millió...","id":"20201026_kasgar_koronavirus_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cfae5f-f64b-4fdd-be89-d3cee2137e1c","keywords":null,"link":"/vilag/20201026_kasgar_koronavirus_kina","timestamp":"2020. október. 26. 05:40","title":"Tíz nap után újra megjelent a koronavírus Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349b0cc3-a02f-43ac-afe4-82ee00334222","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak magának, de babájának is sokat árthat az az anyuka, aki a terhességet követő hónapokban cukros italokat fogyaszt – figyelmeztetnek amerikai kutatók. ","shortLead":"Nemcsak magának, de babájának is sokat árthat az az anyuka, aki a terhességet követő hónapokban cukros italokat...","id":"202043_cukormentes_szoptatas_magukba_szivjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=349b0cc3-a02f-43ac-afe4-82ee00334222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae0d419-0cbd-432e-b6e0-5733590ec3c2","keywords":null,"link":"/360/202043_cukormentes_szoptatas_magukba_szivjak","timestamp":"2020. október. 27. 12:00","title":"Évekkel később is rosszul jár a gyerek, ha az anya szoptatáskor cukros üdítőket iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány úgy akar megszüntetni egy alkotmányos mulasztást, hogy az Alkotmánybíróság véleményével szembe megy.","shortLead":"A kormány úgy akar megszüntetni egy alkotmányos mulasztást, hogy az Alkotmánybíróság véleményével szembe megy.","id":"20201027_Kormany_kontra_Alkotmanybirosag_csak_az_lesz_meltatlan_a_polgarmestersegre_akit_megbizatasi_ideje_alatt_itelnek_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ff293d-9519-4291-bdcb-b796461dd230","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Kormany_kontra_Alkotmanybirosag_csak_az_lesz_meltatlan_a_polgarmestersegre_akit_megbizatasi_ideje_alatt_itelnek_el","timestamp":"2020. október. 27. 19:53","title":"Kormány kontra Alkotmánybíróság: csak az lesz méltatlan a polgármesterségre, akit megbízatási ideje alatt ítélnek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042c6fde-4d47-4493-9078-2de4dd805c43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 200 millió forintos pluszköltséget jelentett a szervezetnek a járvány kezelése.\r

","shortLead":"Eddig 200 millió forintos pluszköltséget jelentett a szervezetnek a járvány kezelése.\r

","id":"20201027_Koronavirusfertozott_maltai_szeretetszolgalat_God","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=042c6fde-4d47-4493-9078-2de4dd805c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cf3139-b5d4-4ec0-8ab7-13532fe62e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Koronavirusfertozott_maltai_szeretetszolgalat_God","timestamp":"2020. október. 27. 10:35","title":"300 koronavírus-fertőzött van a máltai szeretetszolgálatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]