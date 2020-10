Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe Biden amerikai demokratapárti elnökjelölt fiának, Hunter Bidennek ukrajnai üzleti tevékenységéről. Putyin nyilatkozatának jelentőségét az adja, hogy az orosz államfő korábban folyamatosan Donald Trump pártján állt, most pedig a Fehér Ház urának Biden elleni egyik legfőbb érvét nevezte alaptalannak. 2020. október. 25. 14:36 Putyin most Biden mellé állt – szerinte nem bűncselekmény Biden fiának ukrajnai tevékenysége

Megoldható lesz, hogy ne találkozzunk számlálóbiztossal. 2020. október. 26. 05:10 Online is kitölthető lesz a 2021-es népszámlálási kérdőív

Farkas Örs szerint a meccs alatt végig eltakarta az arcát, csak a kép kedvéért vette le. ","shortLead":"Farkas Örs szerint a meccs alatt végig eltakarta az arcát, csak a kép kedvéért vette le. 2020. október. 25. 12:48 „Ez hiba volt": Maszk nélkül fotózkodott a Fradi-Újpesten a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője

Az épület tetőszerkezete teljesen megújul. 2020. október. 26. 15:56 Visszakerült a helyére a Nyugati pályaudvar első kupolája – fotók

A lakosság széleskörű oltására 2021 második feléig azonban nem sok esély van. ","shortLead":"A lakosság széleskörű oltására 2021 második feléig azonban nem sok esély van. 2020. október. 25. 13:41 Fauci: December elejére kiderül, van-e hatásos koronavírus elleni oltás

Horvátország hétfő éjféltől két hétig újabb szigorításokat léptet életbe, korlátozza a rendezvényeken részt vevők maximális létszámát, tilos lesz alkoholt árulni éjfél és reggel hat óra között, továbbá kötelező lesz a maszk viselése nyílt térben. 2020. október. 25. 16:17 Újra szigorít Horvátország

Számos olyan projektet töröltettek a GitHubról, melyek YouTube-videók és zenék letöltéséhez szolgáltattak alapot. Az új erőre kapó tisztogatásnak az egyik legtöbbet használt szoftver is áldozatul esett. 2020. október. 27. 08:03 Szokott YouTube-videókat tölteni? Lehet, hogy ezentúl nem fog

Az embercsempésznél fegyver is volt. 2020. október. 26. 18:25 Gránát robbant egy embercsempész kezében Vitnyédnél